Elege lett a horror árakból a magyaroknak: ezt keresik idén a méregdrága karácsonyfa helyett

Seregély Orsolya Link a vágólapra másolva

Évről évre előkerülő karácsonyi dilemma a karácsonyfa vásárlás kérdése. Egyre többen mondanak nemet az élő fenyőre, és inkább ruháznak be egy olyan műfenyőbe, amit jópár évig megoldja a kérdést. A Pénzcentrum idei körképéből kiderült, hogy egy átlagos magyar 3-4 évig használ egy-egy ilyen karácsonyfát. Az idei karácsony slágerei az előre feldíszített műfenyők lehetnek, de sokan keresik a magasabb darabokat is. Aki a legélethűbb műfenyőt szeretné megvenni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia - ezekért több százezret is elkérhetnek.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Minden évben kérdés, hogy milyen fenyőfa kerüljön feldíszítésre. Van, aki kizárólag az élő fenyőre esküszik, vágva, vagy gyökerestül, azonban sokan sajnálják kivágni a fákat, ezért inkább a műfenyőt választják. Újdonság, hogy sokan, akik a zöld életmódot követik, szintén a műfenyőre esküsznek, hiszen ezt minden évben újra használhatjuk, nem kerül kidobásra, ráadásul olcsóbb is lehet, mint az élő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Műfenyő közül sem mindegy azonban, hogy milyet választunk. Az extravagánsabbaknak már színes fákat is gyártanak, de vehetünk olyat is, ami alapból díszekkel jön a dobozban. Nagyáruházakat kérdeztünk az idei műfenyőpiacról, az árakról és arról, mennyi ideig használható egy műfenyő. Évekig kitart egy-egy műfenyő A Tesco áruházaiban jelenleg 10 féle műfenyő érhető el 60 centimétertől 240 centiméter magasságig. A legkülönlegesebb náluk a hóval borított műfenyő, valamint az, amelynek apró csillámok kerültek az ágvégeire, a jeges hatás elérése érdekében. Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a vásárlóink a magasabb, minőségesebb darabokat keresik. Magasság tekintetében a 180-240 centiméter közöttiek a legkelendőbbek. A minőségesebb darabjaink ára 19 ezer forinttól kezdődnek, ezeket értékesítjük leghamarabb. Arra vonatkozóan, hogy meddig használják vásárlóink a műfenyőinket, nincs adatunk, viszont azt látjuk, hogy hosszútávra terveznek, ezért sok esetben a minőségesebb, drágább darabokat választják. Egy 180 centiméteres élő fenyő árával összehasonlítva akár egy-két éven belül is megtérülhet a műfenyő ára. Bár van, aki akár 10 évig is használja ugyanazt a fát, vannak, akik 3-4 évente cserélik a megvásárolt műfenyőt. - mondta lapunk megkeresésére a Tesco, a műfenyő-szezon náluk november 2-ától december 24-ig tart. Bár megoszlóak a vásárlási szokások, azonban a magasabb darabok hamar elfogynak. Így aki ilyet szeretne vásárolni, jellemzően nem halogatja sokáig. Az égősorokkal és a gömbdíszekkel ellentétben a műfenyő vásárlását érdemes minél előbbre időzíteni. A piacon pedig évről-évre egyre nagyobb a kereslet a műfenyők iránt. A boltlánc áruházaiban az elmúlt két évben a 198 cm-es jeges műfenyő, valamint a 210 cm-es műfenyő volt a legkedveltebb; e termékek ára 19-22 ezer orint körül mozog. A 180 cm-es műfenyő pedig 12 590 forintos áron érhető el. Idei választékuk újdonsága a legmagasabb, 240 cm-es fa, mely 23 790 forintos áron kapható. Kapcsolódó cikkeink: Itt a hivatalos árlista: ennyibe kerül 2021-ben a nordmann, ezüst fenyő az Auchan parkolójában

Ez húzós lesz: ennyibe fog kerülni a fenyőfa 2021 karácsonyán A Praktikernél kilenc féle műfenyő kapható, ezek közül a legkülönlegesebbek az extra dús, valamint a LED-es műfenyők. A legnépszerűbb változat továbbra is a 90 centiméter magas, ennek ára 3000 és 8000 forint között van, viszont egyre keresettebbek a nagyobb méretek is. 180 centiméteres műfenyőink már 25 000 forinttól elérhetőek. A vásárlók jellemzően több évre terveznek a műfenyő vásárlással, és nem egy vásárló az ünnepek előtti utolsó napokig vár a műfenyő megvásárlásával. - tette hozzá a Tálas Adrienn, a barkács üzletlánc szortiment menedzsere, aki azt is elmondta, hogy a náluk kapható legdrágább műfenyő egy 240 centiméter magas 183 990 forintos áron kapható modell. Az első járványos karácsonyon darabszámot tekintve 2019-ről 2020-ra 20 százalékos növekedést tapasztaltunk a műfenyőfa eladása esetében - ismertette. Egyre többen rendelik a netről Rengetegen nem is a boltokból, hanem a netről vásárolják meg a műfenyőjüket: az eMag és az Extreme Digital kínálatában jelenleg 54 féle modell kapható, de Marketplace kereskedőpartnerk is forgalmaznak bőven. Mint kérdésünkre közölték, kínálatukban a legkülönlegesebb darabok a nagyobb méretű, akár három méter magas, extra élethű kivitelű műfenyők. Ezek akár 300 ezer forintnál is többe kerülhetnek. Valamint olyan műfenyőket is értékesítenek, amelyek gyárilag felszereltek hatszáz darab apró leddel, így még díszítést sem túlzottan igényelnek. Az elmúlt két év adatait vizsgálva a legnagyobb számban a 180 centiméter magas mműfenyőket rendelték tőlünk, ezt a méretet követik messze lemaradva a 210 és a 120 centiméter magas modellek. Árkategória alapján bruttó 10 ezer forint alatti műfenyők a legkelendőbbek, ezekt követik a 20 ezer forintnál olcsóbb modellek. - írták. Mint hozzátették: 2020-ban a vásárlók nagyobb hányada, mintegy 58 százaléka már novemberben megvásárolta a műfenyőjét, és csak a maradékuk halasztotta ezt decemberre. Náluk a magasabb árú, 30 ezer forintnál drágább műfenyők már kevésbé kelendőek.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK