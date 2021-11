AdBlue és ingatlan is lesz az idei Black Friday-en: erre tényleg senki nem számított

A minden korábbi évnél nagyobb szabású fekete pénteki ajánlatok közös felületen lesz elérhetők az Extreme Digital és az eMAG vásárlói számára. A fekete pénteki rendelések gyors és kényelmes átvételét pedig országszerte már több mint 400 csomagautomata is segíti a 20 hazai szaküzlet mellett.

A két márka történetének eddigi legnagyobb Black Friday-át rendezi meg 2021. november 19-én, miután a két e-kereskedelmi vállalat 2020-ban megkezdett fúziója mostanra a finisbe ért. A két márka abban hisz, hogy erőforrásait egyesítve egyetlen, de akkor nagyon sok ütős ajánlatot kínáló Black Friday szolgálja a leginkább a magyar vásárlók érdekeit - nem pedig a napokig, hetekig mesterségesen elnyújtott onlinemarketing-kampányok.

Idén ingatlan is lesz fekete péntekiakcióban

Az első közös Black Friday-en olyan szokatlan, de jelenleg nagyon keresett termékekkel is készül a cégcsoport, mint a dízel járművekben használatos, sok helyen hiánycikknek számító AdBlue-adalék, vagy az idén egyébként jelentősen megdrágult téligumi-szettek, amelyeket a hamar ébredő, gyors vásárlók jutányos áron tudnak majd megrendelni.

Minden fontos termékcsoportból jelentős készletekkel vágunk neki az idei Black Friday-nek (...), és idén először akciós árú ingatlanok is elérhetők lesznek a kínálatban, de készülünk belföldi utazási ajánlatokkal is, hiszen az utazási nehézségek nyomán ezek tavaly is nagyon népszerűek voltak. A több millió várható fekete pénteki rendelés kiszolgálásában idén már segítségünkre lesz a már közös tető alatt működő logisztikai háttér, illetve a tavalyhoz képest jóval több, több mint négyszáz easybox csomagautomata is

– mondta el Várkonyi Balázs, az eMAG és az Extreme Digital ügyvezetője. Az olyan szokásos fekete pénteki elektronikai slágertermékek, mint a televíziók, laptopok, okostelefonok, illetve a minden évben népszerű szárítógépek, mosógépek és más háztartási nagygépek idén is jelentős kedvezménnyel lesznek elérhetők november 19-én - e termékkategóriákból a globális chiphiány dacára jelentős fekete pénteki készletekkel készül a cégcsoport.

Tavalyhoz hasonlóan az idei Black Friday-en is számos napi használati cikk is jóval olcsóbban lesz elérhető, hiszen a pandémia kezdete óta például pelenkát, mosószert, vagy éppen kávékapszulát is előszeretettel rendelnek nagyobb kiszerelésben a fekete pénteki vásárlók.

Így érdemes felkészülni november 19-ére!

Érdemes november 19-én kora reggelre állítani az ébresztőórát, mert a Black Friday a kora reggeli órákban fog megkezdődni. A gyorsaság érdekében az online fizetéshez szükséges bankkártyaadatokat is november 19. előtt célszerű elmenteni az applikációban, mert ezzel is jelentősen lerövidül a fizetés procedúrája.

Az idei fekete pénteki rendelések kiszállítását 14 napon belül, tehát 2021. december 3-áig vállalják. A megrendelt termékeket a házhoz szállítás és a csomagautomata mellett személyesen is át lehet venni az üzletekben.