Meglépték a magyar boltok: idejekorán robban az akciószezon, erre senki sem számított

Még a szokásosnál is korábban jelentek meg a magyar boltok polcain a különféle csokimikulások, és a karácsonyhoz kapcsolódó termékek. Ennek több oka is van az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint: Vámos György a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a boltok például a tavaly decemberi visszaesés miatt nyújtották el idén a karácsonyi szezont.

Még a Halloween-szezon sem pörgött le, de már több olvasónk is megdöbbenve tapasztalta, hogy így október első felében megérkeztek a boltok polcaira a csokimikulások, illetve több, a karácsonyhoz kapcsolódó termék is felbukkant az üzletekben. Az időpont szokatlanul korainak tűnhet, ezért a Pénzcentrum most utánajárt, miért kezdődött idén korábban a téli ünnepkörök termékeinek szezonja.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint valóban jogos az észrevétel, idén előbb elkezdték kihelyezni a mikulásos, illetve a karácsonyhoz kapcsolódó termékeket a boltok.

Már október első felében megérkeztek a karácsonyi édességek. Fotó: olvasónk.

Általában október második felében indul be ezeknek a szezonja, idén azonban már pár héttel előbb, október elején elkezdték kipakolni őket

- vázolta a szakember, aki szerint fontos kiemelni, hogy ezzel még nem indul meg a karácsonyi vásárlási roham.

A korai termékkihelyezésnek két oka van: egyfelől tavaly decemberben visszaesés volt a kiskereskedelmi forgalomban 2019-hez képest a járvány miatt, és a kereskedők idén ezt azzal akarják elkerülni, megelőzni, hogy előbb beveszik a kínálatba a szóban forgó termékeket - mondhatni elhúzzák a szezont.

Másfelől pedig Vámos György szerint a kiskereskedelem bizonyos ágazatai még nem érték el a járvány előtti szintet. A boltok pedig azért is akarhatják megnyújtani a szezont, hogy a járvány miatt óvatosabb vásárlók is meg tudják venni a mikulásos, illetve karácsonyi termékeket.

Nagyon pörögnek a csokimikulások

Mint korábban kiderült, a magyarok imádják a különféle mikulásos édességeket: 2018. november-decemberben nem kevesebb mint 8 és fél millió darab csokimikulást vettek a magyar fogyasztók több mint kétmilliárd forint értékben. Ez 5 százalékos mennyiségi növekedést jelent 2017 azonos időszakához képest.

A preferenciák viszont változatlanok, a tejcsokoládéból készült télapófigurák hozzák az értékbeli forgalom kilenctizedét, sőt, súlyuk a kategóriában évről-évre növekszik. Döbbenetes az a megállapítás is, miszerint az ünnepi szezon nagy kedvence hagyományosan a csokimikulás: a szezonális édességek több mint felét teszi ki értékben. 100 eladott karácsonyi termékből 57 ilyen

- mondta el a kutatás margójára Hajnal Dóra, a Nielsen vezető tanácsadója. A csokimikulás-láz annak a függvényében azonban még érdekesebb, hogy az általában igen ár érzékenynek titulált magyar vásárlóknak a szeme sem rebben, ha a sokszorosát kell kifizetniük egy csokoládé-mikulásért, ami teljesen ugyanaz, mint a márka, amúgy sokkal olcsóbb táblás csokija.