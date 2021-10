Újabb boltlánc terjeszkedik Magyarországon: felkötheti a gatyát a Kifli.hu, Wolt, Foodpanda

A koronavírus-járvány idején egyértelművé vált az élelmiszerlogisztikai hálózat sérülékenysége és kiszolgáltatottsága, előtérbe kerültek az online élelmiszerkereskedelmi megoldások, melyek a fogyasztók számára számos új lehetőséget kínáltak, de jelentős kockázatokra is ráirányították a figyelmet. Van még helye az online élélmiszerkereskedelemben egy újabb szereplőnek? Miben kell és miben tud újat nyújtani a fogyasztóknak, hogy lehet elérni és megszólaltatni őket? - többek között ezekre a kérdésekre is válaszol Dr. Czermann János, a Közért+ vezérigazgatója.

Pénzcentrum: Ma már egyre több olyan felület van, ami összeköti a termelőket és a vásárlókat, mondhatni „forró a kiskereskedelem”. Van helye még egy újabb hasonló kezdeményezésnek?

Az élelmiszerpiacon napról napra jobban érezteti hatását a globalizáció, amelynek eredményeképpen az alapanyagok tápanyagtartalma drasztikusan csökken, élelmiszereink több száz kilométert utaznak, ezáltal egyre nagyobb ökológiai lábnyommal terheltek. A mi célunk, hogy a Magyarországon termelt, vagy előállított élelmiszerek nagyobb mértékben, nagyobb hatékonysággal kerüljenek be a kereskedelmi csatornákba, és a minőségbiztosított hazai termékek közvetlenül a termelőtől, termék-előállítótól, ún. rövid ellátási lánc keretében jussanak el a fogyasztókhoz, végfelhasználókhoz.

Fontos hosszútávú hatás az online kereskedelem erősödése, tehát ez a piac folyamatosan növekedni fog. Látni kell azonban, hogy rendkívül tőkeerős, nemzetközi hátterű szereplők vannak már most is jelen, és meglátásunk szerint további jelentős szereplők belépése várható. Az online kereskedelemben tehát fontos szerep hárul a hozzánk hasonló integrátorokra annak érdekében, hogy a kisebb szereplők számára piacot képezzenek, illetve ezen a ponton edukatív feladatunk is van, logisztikai és értékesítési szempontból együttműködésekre van szükség, a széttöredezettség egyértelmű versenyhátrány a tőkeerős szereplőkkel szemben.

Miben más a Közért+ mint a többi hasonló vállalkozás?

Több cég épül egyben, ugyanis a „lakossági” online retail értékesítés mellett a vállalatok, a HORECA, és a közétkeztetés számára is biztosítja a szolgáltatásaihoz való hozzáférést, a rendkívül széles termék- és szolgáltatáskört.

Egyetemi startup A Közért+ online webshopját a győri Széchenyi István Egyetem szakmai mentorálásával, a Digitális Termelői Piac program keretében indították útjára. Alapvetően egyetemi startupként definiálja magát, az egyetemi háttér pedig kiváló adottság, ugyanis a modellváltáson átesett Széchenyi István Egyetem már az államháztartási kötöttségektől mentesen részben tudásipari vállaltként, részben befektetőként kiváló generátora lehet a Közértplusznak, illetve tradicionális „élelmiszeres” oktatási intézményként, és hazánk egyik legjobb innovációs képességgel rendelkező intézményeként a tudományos és kutatás-fejlesztési hátteret is biztosítani képes.

A termelők digitális integrációjával ugyanis képesek vagyunk nagyobb volumenű értékesítéshez hozzásegíteni a gazdákat, számukra fontos, hogy egységben tudják értékesíteni a termékeiket. Leegyszerűsítve, egy gazda boldogabb, ha kevés partner számára tudja értékesíteni a portékáját, mintha soknak, hiszen kevesebb az értékesítési feladat, kevesebb az adminisztráció, olcsóbb a folyamat. Felvásárló partnereik számára ugyanakkor óriási volumenekre van szükség. Éppen ezért nekünk küldetésünk, hogy sok-sok termelőt, előállítót összeszervezzünk, integráljunk, és a minőségbiztosítási rendszerünknek köszönhetően akkora egységes árualapot képezzünk, amire a partnereknek szüksége van. Ez a volumen arra is lehetőséget biztosít, hogy a szűken vett üzleti racionalitást háttérbe szorítva a méltányos kereskedelmi elvek szerint szervezzék meg a beszállói hálózatot: járjon jobban a beszállító itt, mint máshol!

Akkor kizárólag magyar termékeket forgalmaznak?

Egyik fő célkitűzésünk, hogy egy olyan platformot biztosítsunk vásárlóinknak, ahol úgy intézhetik bevásárlásukat, hogy bizonyosak lehetnek benne, hogy azzal a hazai termékek előállítóit és a magyar termelőket támogatják. Ennek mentén törekszünk arra, hogy elsősorban magyar termelők és cégek termékei szerepeljenek a kínálatban. Mindemellett biztosítani szeretnénk a széles termékkínálatot.

Jelenleg nagyjából 95%-os arányban hazai termékek találhatóak a webshopon, erre büszkék vagyunk és a jövőben is cél, hogy ezt a magas arányt fenntartsuk.

Terveink szerint a termelői és kézműves termékek mellett az ikonikus magyar márkák termékei is megtalálhatóak lesznek portfóliónkban. Nemrégiben kerültek be a Márka üdítők a webshop kínálatába, de egyebek között a Pick, a Gallio, a Bravos, vagy a Biopont is hamarosan feltűnnek majd az oldalunkon.

Az ország mekkora területét fedik le, hány városba szállítanak ki? Tulajdonképpen mely irányokba érdemes ma Magyarországon egy online piacnak terjeszkedni?

Jelentősen nőtt a kiszállítási terület is az utóbbi néhány hónapban. Budapest, Pest megye mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Bács-Kiskun, és Csongrád-Csanád megye egyes településeire, a nyári szezonban Veszprém, Somogy megye egyes településeire vállalnak kiszállítást.

Reményeink szerint 2022-ben meghatározó piaci szereplőkké válunk mind a kiskereskedelmi, mind a nagykereskedelmi csatornákban, óriási volumenekkel szeretnénk segíteni a termelői hálózatunkat, és minél több háztartásba és partnerünkhöz szeretnénk eljuttatni a jó minőségű hazai élelmiszereket.

Jelenleg hány rendeléssel kalkulálnak naponta, és mi a cél?

Március elejével kezdődött el a tesztüzem, a szolgáltatások iránt az elmúlt fél évben országszerte fokozatosan élénkülő érdeklődés mutatkozott: a megrendelések száma hónapról hónapra dinamikusan növekedett, az értékesítés volumene a tervek szerint 2022-re meg fogja közelíteni a nagyobb kereskedelmi láncok online forgalmát.

Melyek most a legnépszerűbb termékek az online shopban?

Időszaktól függetlenül mindig népszerűek húsáruk, a tejtermékek és az italok. Bizonyos termékeket a szezonalitás miatt jobban keresnek, ilyen volt nyáron a friss sárgabarack és eper vagy lecsóbefőző szezonban a paradicsom és a paprika. Az oldalon egész szeptemberben, hetente változó termékkörrel akciós ajánlat érhető el. Természetesen az ajánlatban részt vevő termékeket a kedvező árnak és a kiemelésnek köszönhetően sokan rendelik.

Kik számítanak a célközönségnek, hosszú távon kiket szeretnének elérni?

Gyakori vásárlóink a fővárosban, illetve városokban élő fiatalok és a többgyermekes szülők. Meglepetésünkre szolgált, hogy a szépkorúak is egyre nagyobb számban fordulnak meg a webshopon. Számukra talán azért hívogató a szolgáltatásunk, mert a helyi piacok hangulatát megidézve, viszont sokkal kényelmesebb módon tudnak hazai termékeket vásárolni. Több idősebb vásárlónk visszajelzése az, hogy a gyerekkori ízeket visszük újra házhoz.

A pandémiából kilábaló magyar gazdaságban ismét felütötte fejét a munkaerőhiány, mely a kiskereskedelmet korábban is nagy mértékben sújtotta, és feltehetően most sincs ez másképp. A sofőr, áruszállító pedig mindig is hiányszakma volt, még talán a járvány legsötétebb óráiban is. Jelenleg hány kiszállítóval dolgoznak, hol és milyen módszerekkel toboroznak?

Van állandó gépjármű flottánk és állandó munkatársaink, akik a rendelések kiszállítását végzik. A megrendelésszámban rejlő változékonysághoz alkalmazkodva dolgozunk alkalmi munkavállalókkal is. A kapacitásunk növekedésével összhangban élelmiszer szállításra szakosodott szolgáltatást nyújtó céggel is állandó partneri kapcsolatot alakítottunk ki.