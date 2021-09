Brutális mennyiségű munkaerőt szívna fel a Kifli: elárulták, nyitnak-e boltot még idén Budapesten

"A probléma inkább az, hogy tehetséghiány van. Ez nehéz munka, nagyon dinamikus a környezet, nem mindenkinek való. Nehéz megtalálni a megfelelő embereket, megfizetni őket már kevésbé problémás" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Peter Klekner, a Kifli.hu CEO-ja. A vezetővel többek között az egyre éleződő kiskereskedelmi versenyről; a Kifli napi rendelésszámairól; az óriási munkaerőszükséglétről és arról is beszélgettünk, vajon terveznek-e új területek felé terjeszkedni vagy Budapesten akár hús vér boltot nyitni.

Pénzcentrum: Elég forró most a kiskereskedelem online szegmense –a Lidl viszont teljesen e nélkül tört az élre Magyarországon. Most akkor mennyire pörög valójában az online kereskedelem? Ehhez képest mekkora lehetőség rejlik még benne országosan?

Peter Klekner: Valóban nagy a lendület a piacon, az offline és az online kereskedelemben is. A járvány viszont jelentősen megnövelte azt az igényt, hogy az emberek online vásároljanak be. Nekünk az a célunk, hogy az áruházban töltött időt másra használják a vásárlók, a családdal töltsék vagy bármivel, amit szeretnek csinálni. Ez lenne az igazi célja az online bevásárlásnak, de ez még nagyon az elején tart Magyarországon. A többi országhoz képest még bőven van tér a növekedésre, de azt a fogyasztók fogják eldönteni, hogy mennyire veszik majd ezt ténylegesen igénybe.

A pandémia alatt óriásit nőtt a Kifli. Ez tart még most is vagy realizálódik egyfajta visszarendeződés?

A pandémia egy nagy ugrás volt a zéróból az ezerbe, most is dinamikus növekedésben vagyunk, de nem olyan nagy ugrásokban. Visszarendeződésről tehát nem nagyon lehet szó, mert még mindig napi szinten nagyon sok ember vág bele az online bevásárlásba. Az a dinamika, amit vártunk pandémia nélkül, megvan, a „pandémiás” nagy ugrás nincs meg.

Be tud telítődne egy Budapest nagyságú piac, mit gondolsz mennyi szereplőt bír el például a város és az agglomerációja?

Ez nem kifejezetten város kérdése, hiszen mi ott vagyunk, ahol a fogyasztók. Ez egy dinamikusan változó piac nekünk, ha nyaralni mennek a vásárlók, akkor mi is oda megyünk, lásd a Balatoni régiót. Az élelmiszerpiac nagyon nagy világszerte és Magyarországon is. Nagyon sok játékos fér el a piacon, úgyhogy bőven van itt még hely és kihasználatlan kapacitás.

Hogyan alakulnak a napi rendelésszámok a Kiflinél?

A pandémia alatt nagyon kilengő volt, most 4000 rendelés körül járunk napi szinten.

A Balatonnál megmaradt a vásárlói réteg?

Nagyon látszik az, hogy utazik a vásárló. Abban az időszakban, amikor a vásárlóink a Balatonnál voltak, nőtt a rendelésszám, amikor visszajöttek Budapestre, csökkent. A balatoni rész, amit bővítettünk, megmarad, és a rendelésszámokhoz igazítjuk a futárjárást.

A magyar vásárlók rendkívül árérzékenyek –a Kifli viszont tudatosan egy drágább szegmensre lő alapból. Miért? Itt a legkönnyebb a minőséggel kialakítani egy biztos fogyasztói bázist? Kik a Kifli elsődleges vásárlói? Mennyire lehet bővíteni ezt a vásárlói bázist?

A Kifli életében a minőség, a jó étel, az egészséges életstílus kapja a legnagyobb hangsúlyt. Az egész portfóliónk úgy épül fel, hogy ezt képviseljük. Ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy a vásárlók is folyamatosan mozdulnak abba az irányba, hogy nem mindegy például, milyen tojást esznek reggelire, és mi jó minőségű kínálatot szeretnénk adni nekik. De nálunk is megjelennek az árban sokkal elérhetőbb termékek is. Célunk tehát, hogy ne csak prémium termékek, hanem nagy választékban a tipikus szupermarket áru is elérhető legyen nálunk, minden, amit egy ember napi szinten vásárolhat.

A ti vásárlórétegetek mennyiben másabb, mint egy átlagos szupermarket-vásárló?

Nagyon vegyes a kép. A napi bevásárlásokat mindenkinek el kell intéznie, függetlenül attól, hogy mennyi pénze van, vagy hogy mi a titulusa. A gamertől a menedzseren át, az idős hölgyig megtalálható mindenki, aki nem akar cipekedni. Egyszóval mindenféle vásárló van az adatbázisban.

Miért választják az emberek a Kiflit a vásárlói visszajelzések alapján?

Az online piacot még kezdő piacnak lehet nevezni, most alakul. Kevés a játékos is, ezért is kicsi. A törzsvásárlóink már szinte nem vásárolnak be máshol, és próbálunk velük olyan szinten is kommunikálni, hogy ne is kelljen nekik. Javasolhatnak termékeket, most pl. 2500 visszajelzést kaptunk, hogy milyen termékeket látnának szívesen a választékunkban. Van egy olyan vásárlói réteg, aki vegyes, vásárol még a klasszikus módon boltokban, de azért rendszeresen rendel tőlünk is. Rajtuk kívül pedig vannak még a bepróbálkozók, akik kipróbálják a szolgáltatásunkat. A bevásárlások viszont jellemzően nagybevásárlások nálunk, nem olyan, hogy behajigálok pár dolgot a kosárba, és távozom a boltból.

Van olyan statisztika, hogy hányszor és milyen időn belül tér vissza, aki egyszer már bevásárolt nálatok?

Annyit elmondhatok, hogy a legtöbb vásárlónk többször is rendel tőlünk, hetente akár 1-2 alkalommal is.

A Kifli nemrégiben átalakította a házhozszállítási díjait, úgy hogy sávosan már nem ugyanazt az árat kellett fizetni 15 ezer forint alatt – ez bizonyos esetekben dráguláshoz vezetett. A cég kommunikációja viszont arról szólt, hogy ez nem drágulás, mert amúgy is kevesen rendelnek 15 ezer forint alatt.

Próbáljuk optimalizálni a logisztikai kapacitásunkat, ezért a csúcsidőszakok drágultak. De a törzsvásárlók abban a periódusban vásárolnak legtöbbet, és mivel kiemelkedő átlagban ők többet költenek 15 ezer forintnál, ami az ingyenes szállítás feltétele, ezért ők nem érzékelik az emelkedést. Azokban az időszakokban viszont, amikor sokkal szabadabb a logisztikai kapacitás, akkor olcsóbbá válik a kiszállítás. A változást tehát csak a logisztikai kapacitás még jobb kiaknázása hívta életre.

A gyógyszerek mennyire jelennek meg a kosarakban? A magyar termékek aránya milyen?

Mi kimondottan be vagyunk állítva arra, hogy helyi termelőkkel és cégekkel dolgozzunk és segítsük őket nőni. Vagy akár túlélni egy nehezebb időszakot is. A portfólióban nagyon magas a magyar termékek aránya. A minőség nagyon döntő, nem azért van magyar termék, hogy olcsó legyen. Ezt sikerül is megvalósítani.

Több mint 40 százalék a magyar termékek aránya, a fogyasztók kérik, szeretik, rendelik. A tipikus kosárban mindenféle van, ahogy egy bevásárlásnál. A gyógyszer is mindennapos.

Egy korábbi közleményetekben közzétettétek, hogy általában a délelőtti órákban van a legtöbb kiszállításotok. Ez azért furcsa, mert aki délelőtt otthon van, azok családanyák, home office-osok, és a nyugdíjasok. Áll még ez a besorolás?

Vegyes a kép, és folyamatosan változik is. Volt egy időszak a pandémia után, amikor a vásárlók még úgy érezték, hogy előre kell rendelni, és vasárnap rendeltek hétfőre. Amióta elértünk egy megbízható szintet, hogy kicsit kényelmesebben tudnak helyezkedni, akkor vásárolnak be, amikor kell nekik, mivel tudják, hogy négy órán belül kimegy a rendelés. Ez nagyon megtolja az idősávokat. A reggelek mindig nagyon erősek, sok ember a friss pékárut rendeli meg, hogy ott legyen reggelire, és vannak olyanok, akik meg estére rendelnek. Volt olyan, hogy a péntekek voltak kiemelkedőek, most több ilyen nap is van.

Nagyon függ a vásárlóktól, a szokásoktól. Ha a vásárlók megszokják, hogy megbízhatnak abban, hogy megérkezik az áru, akkor kicsit komfortosabban rendelnek. Ennek örülünk.

Lehet azt mondani, hogy a magyar vásárlóknak egyfajta Achilles-ina a szállítási költség?

Nem érzékeljük, mivel elég nagy bevásárlásokat intéznek nálunk, a többség 15 ezer forint felett van. Ha valaki nagybevásárlásokat csinál, aztán szeretne egy kisebbet, ott van a Kifli Prémium lehetősége, amit megvásárolhat, és akkor korlátlanul bevásárolhat bármilyen értékben bármikor.

Mi vezetett a Prémium-tagság bevezetéséhez? Mi a koncepció e mögött az újítás mögött? Ez egy fajta klub?

A vásárlóink kimondottan kérték, hogy legyen egy ilyen lehetőség. Ez egy csoportszintű szolgáltatás, amit minden országban bevezetünk folyamatosan. Azoknak a vásárlóknak szól, akik nagyon gyakran vásárolnak be nálunk, vagy valami okból nagyobb kényelemre van szükségük, vagy jobban akarják tervezni az idejüket, itt ugye 15 perces idősávokra is van lehetőség rendelni. Gyakran van olyan, hogy például az expressz szolgáltatást is használják, az például alapból be van építve a csomagba. Nem is a klub a fontos, hanem a még magasabb szintű szolgáltatás.

Mikor vezettétek ezt be?

Májusban, és már több ezer vásárló előfizetett rá. Sikeresnek tartjuk. Az elején egy kicsit kellett csiszolni rajta, de most már beállt és a vásárlók is elégedettek vele.

Meddig lehet bírni azt a mértékű növekedést, amit például a Kifli is produkált a pandémia alatt, munkaerővel?

Nálunk annyira nagy a dinamika, hogy dinamikus tervezéssel dolgozunk. Már a nyár és a szeptember közötti kilengés is jelentős a munkaerőre nézve. Állandóan toborzunk, raktári és futárszinten partnerekkel dolgozunk.

Több mint 30 pozíció van nyitva majdnem állandóan a saját állomány tekintetében, a műszakok pedig a raktárban napi szinten vannak tervezve. A minőséget betanítással biztosítjuk. Ha a partner végrehajtja a szolgáltatást, az nem jelenti azt, hogy nem adunk neki oktatóanyagot, vagy hogy nem segítünk neki, hogy megfelelően végrehajtsa a munkát.

Mekkora most a kiszállítói flotta?

Kb. 150 autóval rendelkezünk.

De ennél sokkal több az ember.

Igen, kb. kétszer ennyi a futár.

Sikerül ezt kizárólag magyar munkaerővel fedezni?

Nemzetközi cég vagyunk minden szinten, iroda, raktár, futár nagyon vegyes és átjárható. Vannak magyarok, akik Prágában dolgoznak, most már négy ország van, minél több országot nyitunk, annál vegyesebb a csapat. Magyarország, Ausztria, Csehország és Németország, itt már mind jelen vagyunk. Ez pedig magával hozza a munkaerő áramlását is.

Vannak olyan tapasztalatok, amik itt mások, mint a többi országban?

Magyarország volt az első terjeszkedési országunk, úgyhogy kiemeltnek számít a a cégnél abból a szempontból, hogy ez volt az első expanzió. Innen jött minden külsős tapasztalat, hogy egy másik országban hogyan működjünk.

Van valami specialitásuk a magyar vásárlóknak?

Nagyon nagy kilengések nincsenek az egyes országok között. Amit nagyon értékelek, hogy a magyar vásárlók visszajelzést adnak a szolgáltatásról, mivel elégedettek, és mivel nem.

Ez kellemes meglepetés volt, nem erre számítottam. Pedig ezekből igazán sokat tudunk tanulni.

Ha a Kiflinek meg kellene határozni, hogy milyen cég, mit mondana?

Mi egy IT cég vagyunk, aki ételt szállít házhoz. Az IT és a logisztikai fejlesztéseink mindig előtérben vannak. Ott van a legtöbb úgynevezett felfedezetlen terület, ahol mindig lehet valami újabbat, jobbat kitalálni. Ez pedig állandóan fejlődik, úgyhogy cégen belül is ez a legdinamikusabb rész.

Mennyire nehéz most futárokat találni? A lezárások idején sok munkavállaló a vendéglátásból futárcégekhez szivárgott. Viszont a számok már most azt mutatják, hogy visszaáll a munkaerőhiányos időszak Magyarországon. Készültök erre?

Ez változó. Ami a béreket illeti, csomagban érkezik a számla a partnerektől, úgyhogy nem tudom, pontosan ott miként alakulnak a bérek személyre lebontva, de biztosan versenyképesek. Az irodai bérekben is mindig igazodunk a piachoz, sőt vannak olyan területek, ahol efölött fizetünk. A pandémia alatt sem kellett fizetést csökkentenünk, mi a szerencsések közé tartozunk, sőt állandóan toborzunk tehetséges embereket. Abban is szerencsénk van, hogy van befektetőnk, így meg is tudjuk őket fizetni.

A probléma inkább az, hogy tehetséghiány van. Ez nehéz munka, nagyon dinamikus a környezet, nem mindenkinek való. Nehéz megtalálni a megfelelő embereket, megfizetni őket már kevésbé problémás.

Ez a tehetséghiány miben nyilvánul meg? Ez a többi országban is megvan?

Ez világszerte probléma. A legjobb emberek tipikusan valahol már dolgoznak, és ha dinamikusan bővülsz, akkor nehéz őket megtalálni. Mivel ez egy nagyon igényes környezet, nem mindenkinek felel meg. Ha vannak is tehetséges emberek, nem feltétlenül bírják a dinamikát. Úgyhogy egyértelműen ez a legnagyobb kihívás.

A Kiflinek mik az előnyei és a hátrányai a versenytársakkal szemben?

Az előnyünk az, hogy mi egy fogyasztóorientált cég vagyunk, és minden erre van beállítva. A fogyasztói visszajelzések alapján nagyon gyorsan tudunk reagálni szinte bármire, úgy alakítani a szolgáltatást, hogy nagyon fogyasztóbarát legyen. És kényelmes. Minőségi portfólióval dolgozunk, ami jó áron van.

Nem igazán hátrány, inkább szükség, hogy ez egy online dolog, és sok vásárlónak ez új. Aki kipróbálja, az tipikusan megszereti, ahhoz, hogy belevágjon, már kell egy ki idő és akarat. És ez egyfajta kihívás.

Mennyire nehéz piacot hódítani ebben a nagy versenyben? Mivel lehet vásárlókat szerezni?

Csak azzal, hogy minőségi szolgáltatást és portfóliót kap a vásárló. Mi még mindig nagyokat növünk, és nem vagyunk abban a fázisban, hogy vadászni kellene a vásárlókat. Még mindig nagyon attraktívak vagyunk.

A szortiment mérete alapján mekkora áruház lennétek fizikai boltként?

Kb. 15 ezer a cikkszám, azt lehet mondani, hogy ez egy tipikus szupermarket, de összetételben nagyon más. Egy szupermarketben nem találsz például ultrafriss zöldséget, úgyhogy ez egy szupermarket és piac. És ehhez vannak még a háztartási meg egyéb dolgok, amikre szükség van.

Mi még a perspektíva? Műszaki cikkek például?

Nem, mi nem megyünk abba az irányba. A portfólió úgy alakul, ami a fogyasztónak kell napi szinten. Ami a raktárban van, az mind olyan, amit naponta bevásárolsz. A négy legnagyobb kategória élelmiszer, a többi háztartási vegyiáru meg egyéb.

Az étel jelenthet meleg ételt a jövőben?

Nem, abba az irányba sem akarunk menni. Vannak viszont hasonló lehetőségeink, amik adott esetben még jobbak és finomabbak is. Van lehetőség például előkészített ételt rendelni, amit otthon már csak össze kell rakni, megmelegíteni. Illetve recept alapon is lehet rendelni, ez nagyon népszerű is lett nálunk.

Milyen újítások vannak még előttetek?

Folyamatosan jönnek innovációk. Valószínűleg elindítunk egy hasonló szolgáltatást, mint a Prémium, ez már valóban inkább egy speciális klub lesz majd, de erről most még többet nem mondhatok.

Magyarországon milyen lokációkban érdemes még terjeszkedni?

Most terjeszkedtünk egy nagyobbat, több területet nyitottunk Budapest környékén, 75 település, 5000 négyzetkilométer lefedettségünk lett így. Nagyon sok fogyasztói visszajelzés érkezik, hogy merre szeretnék még, hogy bővüljünk, de ebben a naptári évben ez már nem valószínű.

Jövőre viszont több irányba is fogunk tudni bővülni.

Min múlik a terjeszkedés?

Benne van egy gazdasági számítás, visszatérülés és a többi, de inkább felkészültséget igényel a mi szintünkön, mert áttelepíteni ugyanazt a szolgáltatást, minőséget, nem egyszerű feladat. Mindezt persze úgy, hogy megmaradjon a vásárlói élmény is. Bármilyen bővítésnél az az első szempont, hogy meg tudjuk-e valósítani azt a minőséget, amit előzőleg már garantálni tudtunk. Ha igen, arra fel kell építeni a kapacitást, és akkor indulhat.

Az ismertségetek már országos?

Most már úgy észleljük, hogy kezd országossá válni, habár a reklámtevékenységünk nem nagyon terjedt Budapesten és vonzáskörzetén kívülre. De már kaptunk visszajelzéseket más városokból is.

Fizikális boltra számíthatnak a vásárlók?

Arra nem, az ellent mondana a filozófiánknak. Amit viszont tervezünk, az egy átadópont Budapesten.

Úgy látjátok, hogy erre van igény? Vagy ez inkább egyfajta tehermentesítése a logisztikának?

A logisztikának ez majdnem ugyanolyan, inkább kényelem a vásárlónak, hogy a közelükben próbálunk lenni. Ez egy hosszabb projekt, de a következő 6 hónapon belül meg lehet .

Itt lesznek eladók? Csak azért kérdezem, mert Észak-Európában már vannak eladó nélküli boltok, ahová az emberek bemennek, vásárolnak, fizetnek és kijönnek. Ez elég innovatív gondolat lenne akár a Kifli számára is.

Nem, mi nem ilyen irányban gondolkozunk. Az átadó pont egy boksz, egy átvételi pont a hűtött, fagyasztott és száraz árura.

