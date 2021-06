Fontos változás élesedik a tech-áruházakban: ezek a gépek végleg eltűnnek

Egyre több háztartási gépet használunk, ezért egyre fontosabb, hogy azok minél kevesebb energiát használva működjenek. Egy-egy készülék beszerzésére érdemes olyan befektetésként gondolni, ami – az alacsonyabb energiafogyasztás révén – hasznot is hajt. Ehhez viszont nem árt ismerni a megújult energiacímkéket éppúgy, mint a takarékosságot szolgáló technikai megoldásokat – az LG szakértői összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.

A népesség növekedésével és a jövedelmi helyzet javulásával világszerte mind többen és többen használnak háztartási gépeket. Egy idei prognózis szerint e készülékek éves világpiaci forgalma megközelítheti a 450 milliárd dollárt, ami több mint 25%-kal haladja meg a 2015-ös értéket, ráadásul 2024-ig további 90 milliárdos bővülésre van kilátás. Ez a látványos növekedés egyben azt is jelenti, hogy egyre fontosabb, hogy a háztartási gépek használata mekkora környezeti lábnyommal jár.

Az Európai Unió nem véletlenül vezetett be új fenntarthatósági követelményeket a hűtőgépekre, mosógépekre, mosogatógépekre és televíziókra. Ezek nem csak az energiafogyasztásra térnek ki, hanem a készülékek javíthatóságára, újrafelhasználhatóságára, valamint a hulladékkezelésre is. Az új uniós ökodizájn-követelmények – köztük a nemrégiben bevezetett megújult energiacímkék – alkalmazása 2030-ig évi 167 TWh energiamegtakarításhoz járulhatnak hozzá, ami Dánia éves fogyasztásával egyenlő és egyben 46 millió tonna szén-dioxid kibocsátását spórolja meg, a háztartások rezsiszámlája pedig évente átlagosan 150 euróval lehet kisebb.

A nagyobb háztartási gépek beszerzése egy-egy család életében komoly beruházásnak számít, amit érdemes olyan szempontból is átgondolni, hogy ez a beruházás a lehető leghasznosabb legyen. Ez azt jelenti, hogy a vásárlás során ne csak arra figyeljünk, hogy az otthonunk használati értéke növekedjen az új, kényelmes, formatervezett készüléknek köszönhetően, hanem az eszközök az alacsonyabb rezsiköltségen keresztül is megkönnyítsék a mindennapjainkat.

Eltűntek az A+++ gépek

Ehhez érdemes ismerni a megújult energiacímkéket is. Talán a legszembetűnőbb változás, hogy megszűnt az A++ és az A+++ kategória. Az új rendszerben a legjobb energiaosztályt az A kategória jelenti, míg a skála másik végén a G osztály szerepel. Egy, korábban A+++ osztályba sorolt mosogatógép – a tényleges fogyasztásától függően - B, C vagy D osztályba is kerülhetett, míg a mosógépeknél akár az is előfordulhatott, hogy egy A+++ energiaosztályú készülék az új rendszerben csak az E kategóriába fér bele.

Fontos, hogy a készülékek nem lettek egycsapásra rosszabbak, kevésbé hatékonyak – pusztán a szabályozás szigorodott, éppen amiatt, mert a fejlesztések és a készülékek hatékonyságának növekedése alaposabb differenciálást tett szükségessé.

Éljünk az állami támogatás nyújtotta lehetőséggel

Az új, energiatakarékos háztartási gépek, légkondicionálók beszerzéséhez bizonyos esetekben akár állami támogatás is igénybe vehető. Idén nyílt meg ugyanis az a lehetőség, amelynek révén a saját tulajdonú lakóingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelők az otthonuk felújításának elismert, számlával igazolt költségeiből akár 3 millió forintot is visszakaphatnak. Az állami támogatás igénybe vételének egyik módja lehet az is, ha légkondicionáló berendezést vagy beépíthető háztartási gépeket vásárolunk. (A támogatás elszámolásánál figyelni kell arra, hogy a benyújtott számlák 50%-ban a lakás felújításához – nem feltétlen a gépek beüzemeléséhez – kapcsolódó munkadíjat tartalmazzanak. A részletes szabályokat a vonatkozó kormányrendelet tartalmazza.

Technikai varázsszavak a takarékosságért

A megújult energiacímkék ismerete mellett jól jön az is, ha a tisztában vagyunk a takarékosságot szolgáló műszaki megoldások elnevezésével is.

A legkorszerűbb hűtők lineáris inverter kompresszorral készülnek - ez a megoldás akár egyharmadával is csökkentheti a készülék energiafogyasztását a hagyományos kompresszorral ellátott hűtőkhöz képest, ráadásul ezek a típusok tartósabb és halkabb működésre képesek. A mosógépek esetében szintén a hagyományos meghajtásnál tartósabb Inverter Direct Drive motorral ellátott készülékeket ajánlják a szakértők.

Ha fagyasztóval kombinált hűtőt szeretnénk, érdemes ún. Total No Frost rendszerű készüléket választanunk. Ezeknél a gépeknél ugyanis a normál hűtőtérben és a fagyasztóban sincs jegesedés, ami rontaná az energiahatékonyságot, illetve a rendszeres leolvasztással sem kell bajlódnunk. Érdemes olyan hűtőt választani, ami Door Cooling funkcióval is rendelkezik, ennek köszönhetően ugyanis gyorsabban hűlnek le az ajtó rekeszeibe helyezett ételek, italok, ezzel is segítve az egyenletes hőmérséklet fenntartását, ami az energiafelhasználásra is kedvezően hat. Az InstaView Door-in-Door ajtóval ellátott hűtők esetében pedig már ki sem kell nyitnunk a hűtő ajtaját ahhoz, hogy belássunk a polcokra, így hideglevegő-veszteség nélkül, azaz energiát spórolva ellenőrizhetjük a készülék tartalmát.

A mosógépek esetében hasznos, időtakarékos funkció az ún. Turbowash megoldás, amely az első öblítésnél 120 másodpercen keresztül közvetlenül a ruhára permetezi a vizet, így növelve a hatásfokot. Segítségével csökkentheti a mosási időt, ráadásul azonos végeredmény mellett megtakarítunk vele energiát is, mint ha például kádas fürdés helyett a zuhanyzást választjuk. A fejlettebb gépekben súlyautomatika méri le a szennyes ruhát, ami a vízfelhasználás csökkentésében segít.