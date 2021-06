Így húzzák le keményen a mobiltarifák a magyarokat: tömegek halogatják a váltást

Majdnem minden ötödik magyar elégedetlen a jelenlegi mobiltarifa-csomagjával, a váltás mégsem magától értetődő, derült ki egy friss reprezentatív kutatásból. A válaszadók szerint ennek elsősorban a díjcsomagok átláthatatlansága az oka (35 százalék), de az ügyintézés nehézkessége is a hátráltató tényezők között szerepel (22 százalék). Ennek eredményeként sok esetben az ügyfelek éves szinten akár több tízezer forinttal többet fizetnek, mint amennyit valójában fizetniük kéne.

Annak ellenére, hogy kevés szereplője van a hazai mobilszolgáltató-piacnak, a széleskörű kínálat miatt sokszor a bőség zavarában érezheti magát a felhasználó, ha a mobil-előfizetési csomagok kerülnek terítékre. Jelenleg több mint ezer tarifa érhető el a piacon, amelyek összehasonlítása emberfeletti erőfeszítéseket követel, alapos mérlegelés nélkül ugyanakkor a fogyasztó azt kockáztatja, hogy a szükségesnél többet költ mobil-előfizetésre.

A kérdés pár éve a hatóság fókuszába is bekerült, ezért 2015 eleje óta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) próbál megoldást nyújtani az általa minden hónapban összeállított általános havi költségmutatóval (ÁHK), amelynek célja, hogy segítsen eligazodni a vezetékes- és mobiltarifák, valamint a szolgáltatók kínálata között. Ennek ellenére a felhasználók bizonytalansága láthatóan nem igazán csökkent. Sok hívás és kevés adatforgalom vagy sok adatforgalom és kevés hívás? Vannak a csomagban ingyenesen vagy kedvezményesen hívható számok, akár korlátlan lehetőségek? Mely szempontokat és milyen súllyal veszik figyelembe a magyar vásárlók a mobilcsomagról való döntésben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a BillKiller friss, reprezentatív kutatása.

A probléma gyökere az átláthatatlanság

Az okostelefonok világában már széleskörű választékkal találkozunk a tracking applikációk terén, amelyekkel könnyen ellenőrizhetjük, hogy mikor és mennyit neteztünk vagy éppen telefonáltunk. Sőt, ezek az információk sokszor már néhány koppintással is kinyerhetők az eszközökből, mégis mindezek átböngészése, manuális vezetése, illetve mérlegelése megterhelő és időigényes az átlagfogyasztó számára. Főleg, ha még össze is kell vetni őket az aktuális tarifacsomag-ajánlatokkal.

Habár a kutatási eredmények szerint majdnem minden ötödik válaszadó elégedetlen a jelenlegi tarifacsomagjával, nem mindenkinek megy egyszerűen a csere. Elsősorban a díjcsomagok átláthatatlansága tartja vissza őket a tarifacsomag-váltástól (35 százalék), 23 százalék úgy gondolja, hogy más szolgáltatóknál sem kapna jobb ajánlatot, a válaszadók valamivel több mint ötödét, 22 százalékot pedig az ügyintézés nehézkessége tántorít el.

Nem meglepő módon a transzparencia hiánya elsősorban a 60 év felettieknél jelenti a legnagyobb problémát; érdekesség ugyanakkor, hogy a probléma súlya az iskolai végzettséggel növekszik. Ezzel összefüggésben a fogyasztók közel kétharmada, 65 százaléka nem is figyeli aktívan a szolgáltatók ajánlatait és nem is vált gyakran, csupán 5 százalék az, aki folyamatosan tájékozódik, és az új ajánlatok függvényében gyakran vált is új mobilcsomagra. A kutatásból kiderült továbbá, hogy az ügyfelek főként a havidíj összegét veszik figyelembe a váltásnál, a válaszadók közel háromnegyede jelölte meg ezt döntési szempontként. De az ingyen vagy kedvezményesen hívható számok, illetve a korlátlan telefonbeszélgetés és/vagy adatforgalom is dobogós helyen áll (43-43 százalék) a mérlegelendő szempontok között, főleg a fiatalabb korosztály körében (18-39 évesek).