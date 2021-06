Drasztikusan megdrágulhat a magyar akácméz: nagy bajban vannak most a termelők

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A télies időjárás és tartós fagyok, borzasztó károkat okoztak a gazdáknak, méhállomány pedig tovább csökkent. Emellett jelentős probléma az is, hogy erősen megcsappant a magyar termelők készlete is. Mindezek az árakat is emelték, a vásárlóknak pedig sokszor nagyon nem mindegy mennyit fizetnek a termékekért, így fordulhat elő az is, hogy az olcsóbb, import termék után nyúlnak a polcon. Mire számíthatunk idén? Kifogyhat-e a magyarok körében kedvencnek mondott akácméz a boltok polcairól?

A szélsőséges időjárás miatt az ország akácerdeinek több mint 90 százaléka elfagyott. Az akác esetében a koratavaszi virágzás adná a nektár java részét, emiatt idén hiánycikk lehet az akácmézből. A méhészek számára egyedüli reményt még a másododavirágzás ad, talán tudnak majd akkor nektárt pergetni a kaptárakból, de ehhez ideális időjárásra lenne szükség. Az utóbbi években viszont éppen az időjárás a legkiszámíthatatlanabb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) szerint már tavaly sem volt bőséges hozam, de akkor a korábbi készletek miatt ez nem tűnt fel a vásárlóknak. Boross Péter, a szervezet elnöke szerint ez, idén viszont nem fog működni. Kijelenthető, hogy az országban nincsen tavalyi akácméz. A már most láthatóan katasztrofális termés mennyiségét nem fogják emelni az áthúzódó készletek, így más megoldás nem lévén, idén a jóval drágább importméz kerülhet a polcokra a magyar akácméz helyett. A méhészeteket ráadásul nemcsak a rossz időjárás sújtja, de egyre rosszabb a helyzet a nemzetközi piacon is, mert az olcsó import áru, a kínai és az ukrán méz fokozatosan kiszorítja a polcokról külföldön és itthon is a minőségi magyar mézet. Az, hogy lesz-e idén magyar akácméz a boltok polcain, és mennyit drágulhat a méz,a HelloVidék cikkében olvasható.

Címlapkép: Getty Images

