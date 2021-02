Itt van Nánásiék szomorú bejelentése: Ördög Nóra sírva közölte a hírt

Nincs más választás, költöznie kell Ördög Nóráék kisboltjának - ezt Nánásiék egy Facebook-videóban jelentették be. Kórábban a helyiek többször nemtetszésüket fejezték ki, amiért rengetegen jártak a balatonakarattyai kisbolthoz, sok autó torlódott fel az apró utcában. Most az üzlet egy olyan helyre költözik Balatonakarattyán, ahol több parkolási lehetőség van, nem zavarnak senkit az autók.

Nem jutottak dűlőre a helyiekkel és az önkormányzattal Nánásiék, így komoly döntést kellett meghozniuk kisboltjuk kapcsán. Végül Facebook-videóban jelentették be, hogy tavasszal elköltöztetik az üzletet, viszont maradnak Balatonakarattyán - Ördög Nórát láthatóan megviselték a történtek.

<br />

Korábban a Pénzcentrumon mi is beszámoltunk arról, hogy kisebb felzúdulást váltott ki Ördög Nóráék balatonakarattyai kisboltja. A helynek ugyanis elég nagy volt a forgalma, a helybéliek nem örültek neki, hogy sokan autóval jártak a kisbolthoz. Több lakó valamilyen saját eszközzel torlaszolta el a házi előtti terültet, hogy ne álljanak oda idegenek. A lakók és az állandó nyaralóval rendelkezők nyílt levélben is tiltakoztak a forgalom ellen. Megjegyezték, hogy a bolttól 300 méterre ugyan van parkoló, ám a vásárlók ezt nem használták - pedig Ördög Nóráék is erre buzdították a vásárlóikat.

Címlapkép: Getty Images