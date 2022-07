Ez a legjobb módja, hogy felpörgesd a vállalkozásod: kezdőként így vághatsz bele

Szinte napról-napra jelennek meg az új termékek és szolgáltatások a piacon, így ha te is úgy érzed, hogy kitaláltál valamit: nem vagy ezzel egyedül. Azonban ekkora termék dömpingben nehéz kitűnni, és nehéz elkezdeni a vállalkozást is. Ráadásul a termék bevezetése előtt rengeteg kérdésre és problémára kell választ találnunk. Hogyan vágjunk bele a vállalkozásba, ha új terméket hoznánk a piacra?

Naponta számos terméket dobnak a piacra. A bevezetés előtt azonban minden terméknek meg kell felelnie a keresletnek és kínálatnak. Nehéz ebben a versenyben elindulni, éppen ezért egyre több termék jelenik meg a közösségi finanszírozási oldalakon. Nem reménytelen a helyzet, hiszen rengeteg olyan innováció forgatta már fel a piacot, amelynek első sikereit a közösségi finanszírozás adta meg. Ezzel ugyanis nem csak új vevőkre tehetünk szert, de szinte azonnali módon fel is tudjuk mérni a piacunkat is.

Rengeteg közösségi finanszírozási oldalon jelenhetünk meg termékünkkel Európában és Amerikában egyaránt. Most azonban már Magyarországon is próbálkozhatnak a vállalkozók, hiszen megnyílt a Brancs közösségi finanszírozási oldal, ahol a magyar vállalkozók kerülnek az előtérbe. Szuper ötletek, technológiai innovációk tudtak így megvalósulni, midezt úgy, hogy a vállalkozó elkerülhette a banki hitel felvételét az induláshoz. Az oldalon már be is futottak az első kampányok, így valóban érdemes azon gondolkodni, hogy a közösségi finanszírozás megfelelne -e a mi ötletünknek.

De hogyan használhatjuk a közösségi finanszírozást akkor, ha új terméket szeretnénk a piacra dobni? Erre a kérdésre kereste a választ az Entrepreneur magazin, akik 6 pontban össze is szedték, hogy miért érdemes itt próbálkozni.

Piac felmérése

A közösségi finanszírozás remek eszköz arra, hogy felmérjük a piacot. Akár start-up-ról beszélünk, akár már egy meglévő vállalatról, ezzel a módszerrel pénzszerzés közben figyelhetjük azt, hogy mennyire készült fel a piac az ötletünkre, mennyire van rá szükség és mi a hiba benne. Ha az ötlet ugyanis ráveszi a támogatókat arra, hogy beszálljanak az üzletbe, az eleve azt jelenti, hogy ők bíznak a termékben.

A vásárlót is bevonja a fejlesztésbe

Ha lehetővé tesszük az ügyfelek számára, hogy részt vegyenek a kreatív folyamatokban, az segíti őket abban, hogy ők is magukénak érezhessék a terméket, és visszajelzéseket adjanak arról, hogy mivel lehetne a meglévő terméket akár jobbá tenni. Potenciális ügyfelek segítenek abban, hogy elmondják, mire van szükségük, mivel lehetne jobb a termékünk. Így a közösségi finanszírozás olyan embereket is bevon, akik maguk is érdekeltek a termék sikerében.

Egyben kutatás is

Hagyományosan a vállalatok termék-és piackutatást végeznek, mielőtt új terméket dobnának a piacra. A tesztelés, piackutatás költséges, ráadásul az adatok gyűjtése némi logisztikát is igényelnek. A közösségi finanszírozási kampányokban viszont szinte azonnali visszajelzéseket kapunk arról, hogy hogyan reagál a piac a termékünkre, ez pedig hatalmas előnyt jelent egy kezdő vállalkozó számára. A közösségi finanszírozás esetében az adománygyűjtő projektet támogató emberek többsége már a termék felhasználója, vagy a vállalat szószólója. Amikor megkapják a terméked prototípusát, vagy első nagy tételben gyártott termékét (az online adománygyűjtés támogatásának zálogaként), számíthatsz néhány nagyon lényeges visszajelzésre arról, hogy mit gondolnak valójában a termékedről.

Javulhat vele a termékünk

Minden piacra kerülő terméknek volt prototipusa. A közösségi finanszírozás hatékony módja annak, hogy összegyűjthessük az első vásárlók véleményét, panaszait, és ezáltal megoldásokat találjunk ki. A továbbfejlesztett termék koncepcióját elindítva pedig megkérhetjük a vásárlókat, hogy segítsenek a fejlesztésben, és teszteljék a terméket. Ez később az új vásárlókat is meggyőzi arról, hogy a termék jó, a kampányod pedig megbízható.

Követheted vele a termék alakulását

Kutatási eszközként is használhatjuk a közösségi finanszírozást, ahol összehasonlíthatjuk a végterméket az új termékkel. A piaci tesztelés ezzel rövidebbre zárhatjuk, és alapvetően a jobb terméket tudjuk majd a piacra dobni. Ráadásul ingyenes marketing eszközként is használhatjuk a közösségi finanszírozói platformot, ami szintén növeli a termékünk ismeretségét. Ha a kampány 45 napra szól, az legalább 45 nap ingyenes reklám, ami egyébként hatalmas összegeket emésztene fel. Ezen kívül a tevékenység adatokat szolgáltat arról, hogy hány támogatónk volt, hányan nézték meg a kampányunkat, ami szintén segíthet abban, hogy megfigyeljük, egyáltalán életképes -e az ötletünk.

Bevonja a piacot és a közösséget

A közösségi finanszírozás nem csak a kampány ideéig tart, hiszen a kampány lezárása után a vásárlók velünk maradnak a közösségi médián keresztül is. Küldhetünk nekik frissítéseket a termékekkel kapcsolatban, megoszthatjuk velük üzletünk alakulását. A folyamatos kommunikációt a vásárlók is értékelik, emlékezetessé teszi a vállalkozást, ami miatt a későbbiekben sikeresebb lehet a vállalkozásunk is.

Itthon is érdemes belevágni

A Brancs közösségi finanszírozási oldal indulásával látható, hogy a magyarok nyitottak erre a finanszírozási formára. Turcsán Tamás, újságíró, innováció és startup vállalkozás tanácsadó, kommunikációs szakértő elmondta, hogy a közösségi finanszírozás definiálásának sokféle útját-módját találták ki az innovátorok, de alapvetően mégiscsak a közösség erejét használó önfinanszírozásról beszélünk.

Nagyon egyszerű a definíció, hiszen vagy terméket vásárolunk, vagy részesedést valamilyen cégben, de működik még charity alapon, amikor támogatást gyűjtenek egy jó ügyre. Borzasztó egyszerű az egész rendszer. Fogyasztóként megnézem, hogy mi az, ami tetszik, és annak adok pénzt. Vállakozói oldalról pedig ez a legegyszerűbb módja a pénzszerzésnek, de nagyon oda kell figyelni a projekteknek, hogy mit és hogyan kínálnak a leendő vásárlóiknak

-emelte ki Turcsán Tamás, aki hozzátette, hogy valóban, a közösségi finanszírozás egy marketingmódszer is.

A legtöbb esetben arra is jó a dolog, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van-e piacunk. Mert ha nincs piacunk, akkor semmink sincs. Ha egy terméket ilyen módon sem vesznek meg, nagy kedvezménnyel, elővásárlásban, akkor valószínűleg később sem fogják megvenni

- tette hozzá. Mint mondta, az emberek a saját igényeiknek megfelelően működtetik a közösségi finanszírozási kampányukat. Nagyon sokan nagyon egyszerű célokat tűznek ki maguk elé, és ez nagyon jó. Egyszerű üzenet, egyszerűen átadható.