Ez lehet 2023 karácsonyi slágerajándéka: már szinte lehetetlen hozzájutni, rengeteg fa alatt ott lesz

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a családi fotózások, terhes fotózások, karácsonyi képek, vagy csak a portréfotózások. Ezek pedig nemcsak a közösségi oldalakon mutatnak remekül, de egy örök emléket kapunk velük, így nem véletlen, hogy egyre többen választják ezt karácsonyi ajándéknak. Az viszont koránt sem mindegy, hogy hol és kinél készülnek ezek a fotók, ugyanis egy rosszul berendezett stúdió, vagy egy fotós, akivel nem érezzük az összhangot teljesen tönkre teheti ezt az élményt. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mikre is kell figyelnünk, ha belevágnánk egy ilyen kalandba.

Az elmúlt években szinte senkinek sem sikerült elkerülnie a stúdiófotózások reklámjait, illetve a közösségi felületekre feltöltött családi képeket, vagy akár portréfotókat. Ezek ugyanis nemcsak élmények az ottlévők számára, hiszen átlagemberként ritkán áll az ember a rivaldafényben, de nagy segítség is lehet valahol. Hiszen itt elkerülhetjük az elrontott képeket, a jó bevilágítás biztos, illetve, ha olyan csomagot választunk, akkor a hajunk és a sminkünk is tökéletes lesz a képeken.

Ezek pedig alapvetően sokat számítanak, ha nem is azért, hogy megmutassuk, hogy mink van, de mindenki jobban szeret egy olyan képet eltenni, ami pontosan úgy néz ki, ahogyan ő elképzelte. A szakma azonban eléggé telítve van és lépten nyomon hirdetésekbe ütközünk, így könnyen a bőség zavarába eshetünk. De vajon mi alapján válasszunk fotóst, és mi az, amire oda kell figyelnünk?

Egyrészről meg kell nézni magát az embert, aki készíti a képeket, hogy meg van-e köztünk a kémia. Másodszorra pedig mindenképpen nézzük meg, hogy milyenek a korábbi munkái. És ne csak a válogatott, legjobb képeit nézzük meg, hanem kérjük ki akár a nyers anyagokat is. Mindenki képes jó képeket csinálni, de nem mindegy, hogy csak egyet vagy kettőt

– magyarázta Stiller Ákos, fotóriporter, aki szerint mielőtt leszerződünk egy fotóssal érdemes akár egy kávére is beülni vele, hogy megnézzük el tudunk-e lazulni mellette. Ugyanis az átlagember nem születik modellnek, nem tudjuk magunktól, hogy hogyan pózoljunk a kamerák előtt. Éppen ezért fontos, hogy jól érezzük magunkat, illetve megtaláljuk a közös hangot azzal, aki készíti a képeket.

A fotózás egy kreatív szakma, minden fotósnak megvan a saját fotózási stílusa, színvilága, retusálási módszere, amit nem kell feltétlenül definitív ismernie az ügyfelének, de érdemes a fotós munkáját a képein keresztül alaposan megismerni, mielőtt kiválasztanán, hiszen a fotózásunk végén ebben a stílusban kapunk képeket, így fontos, hogy azonosulni tudjunk vele. És hát jó tudni, hogy az átlagember nem modellként született, ezért sokszor feszengve érkezünk a fotózásra, de ezt mind a helyszín, mind a fotós tudja oldani, szóval csak bátran, felszabadultan

– támasztotta alá a fentieket Fodor Szabolcs, a Nordix Fotóstúdió szakértője, aki szerint egy fotós kiválasztása körülményes lehet, de érdemes időt szánni arra, hogy megtaláljuk a tökéleteset.

Egy fotós kiválasztása körülményes lehet és fontos a bizalom, a "kontárok elkerülése", ezért hoztuk létre a fotós ajánló szolgáltatásunkat, ahol olyan fotósoktól lehet ajánlatot kérni, akik a Nordixban jártasak és bizalommal ajánljuk őket

– mondta a stúdió vezetője.

Magánszemélyek körében talán a legnépszerűbb téma a karácsonyi fotózás, idén október végétől december 23-ig zajlanak nálunk ezek a fotózások, ilyenkor mindhárom meglévő termünk karácsonyi dekorációt kap (a 2 hónap alatt körülbelül 1500 fotózás zajlik le). A karácsonyi időszakon túl a kismama fotózáshoz választják legtöbbször a stúdiót, de születésnapi fotózások is gyakoriak, illetve a női portré fotózások, amelyeket sokszor ajándékba kapnak a hölgyek

– fűzte hozzá Fodor Szabolcs, aki azt is elárulta, hogy a Nordix stúdióban éves szinten körülbelül 4000 fotózás zajlik, ami szintén bizonyítva azt, hogy mekkora népszerűségnek örvendenek az ilyen programok. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a stúdiót a magánszemélyek mellett kisvállalkozások és magánvállalkozások is kibérlik kampány-, termék- vagy divatfotózásra. De előfordult már, hogy nemzetközi sorozatok díszleteként tűnt fel a Nordix.

Az emberek fejében pedig, főleg a fotózás és a stúdióbérlés árait nézve felmerülhet, hogy miért is ne otthon készüljenek a képek, ahol normális esetben még jobban is el tudjuk magunkat engedni.

Miért menjünk stúdióba?

Olyan tereket alkotunk, amelyek ötvözik a modern lakberendezési trendeket a fotózáshoz ideális fényviszonyokkal, a legnagyobb termünk a Rustic 100 négyzetméter alapterületű, amiben kényelmesen, zavartalanul készülhetnek a képek és a stúdióban például smink szolgáltatás is elérhető, így egy helyen lehet felkészülni a fotózásra

– magyarázta Fodor Szabolcs, aki bár a stúdió szemszögéből jobban ismeri a szakmát, de azért elárulta, hogy mennyibe is kerülhet egy ilyen kaland.

Mi alapvetően a helyszínt biztosítjuk, így a végső csomag ár a fotós díjától függ. Egy fotózás ára átlagosan 50-150 ezer Ft között szokott mozogni, ami a fotós tapasztalatától, munkájának minőségétől, a csomagban foglalt fotók számától függ. Ezért általában 15-20 db retusált képet kapnak a megrendelők, de plusz képeket, vagy akár fotó albumot is lehet kérni a fotóstól

– mesélte a szakember. Azaz a fotózás összességében, ha rászánjuk az időt és az energiát a választásra, akkor egy remek ajándék tud lenni a fotózás. A lényeg az, hogy olyan embert válasszunk, akinek a stílusa a szívünknek kedves, illetve szánjunk rá pénzt, mert sajnos itt is igaz a mondás: olcsó húsnak híg a leve.

Nem mindennapi lehetőség, a fa alá is tökéletes!

Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire pörgő iparágról van szó, hogy a Nordix is a bővülés útján halad, most két új fotótermet terveznek berendezni. Ehhez pedig nem mindennapi módon a közösségi finanszírozást választották. A magyar Kickstarterként ismert Brancson indították el projektjüket, amely keretei között 4 millió forintot szeretnének összegyűjteni.

Szabolcsék nem ingyen kérnék a támogatást, többféle csomag közül lehet választani, és a finanszírozásba beszállók garantáltan elsők között használhatják a tervek alapján elég profinak kinéző fotótermeket - és a stúdió szakembert is segít találni, aki elkészíti a tökéletes fotókat. További részletek a projekt bemutatkozásában.