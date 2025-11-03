Hatalmas lökést kapott Magyarország húzóágazata: óriási fellendülés jöhet ebben az iparágban

A változások pontosan azok az irányok, amelyeket az építőipar már régóta sürgetett: több pénz, kevesebb önerő, kevesebb adminisztráció és bővülő lehetőségek jellemzik a megújult otthonfelújítási támogatást. A Mapei Kft. szerint a kormány által bejelentett módosítások lendületet adhatnak a lakossági energetikai korszerűsítéseknek.

A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program. A program legfontosabb változásai szerint a maximálisan igényelhető összeg 10 millió forintra emelkedik, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás, másik fele pedig kamatmentes hitel. Az önerő mértéke mindössze 5 százalékra csökken, a hitel futamideje 15 évre nő, és megszűnik a kötelező kivitelezői regisztráció, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a támogatás igénylését a felújítók számára.

„Ezeket a könnyítéseket kérte az építőipar, és most megkaptuk. A korábbi technikai és adminisztratív akadályok elhárultak, a rendszer végre egyszerűen és a valós igényekhez igazodva működik” – mondta Markovich Béla.

A szakember szerint az egyik legjelentősebb előrelépés az adminisztratív könnyítés: sokat jelent, hogy online is lehet igényelni a támogatást, és hogy nem kötelezően regisztrált kivitelezővel kell dolgozni. Ez rugalmasságot ad a felújítóknak, miközben a piaci szereplőknek is mozgásteret biztosít.

A magyar otthonok energetikai állapota jelenleg az egyik legnagyobb szociális probléma Magyarországon. Korábban szakértők segítségével jártuk körbe a témát.

Markovich Béla szerint a 10 millió forintos maximális támogatási összeg már elég egy átlagos „kádárkocka” teljes körű energetikai korszerűsítéséhez. „Ebből kijön egy homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere és egy kisebb fűtéskorszerűsítés is – például fűtőklímák, kazáncsere vagy radiátorcsere formájában. Ez már kézzelfogható, valódi segítség a családok számára.”

A szakember ugyanakkor óvatosságra int a kivitelező kiválasztásánál. Fontos, hogy megbízható szakemberrel dolgozzunk, hiszen ha a felújítás nem hozza az előírt 30 százalékos energiamegtakarítást, a támogatást vissza kell fizetni. Érdemes olyan kivitelezőt választani, aki rendszerben gondolkodik, és minősített, egymáshoz illeszkedő anyagokat használ – ez garantálja a tartós megtakarítást. Kérjünk leinformálható referenciákat, valamint részletes, munkadíjra és anyagköltségre bontott árajánlatot, és amit csak lehet, rögzítsünk írásban. Mindig kérjünk garanciát a munkára. Ha a szakember ezt elutasítja, az intő jel, érdemes másik kivitelezőt keresni.

A Mapei becslése szerint a program várhatóan enyhe szakemberhiányt okozhat, de ez nem jelent rendszerszintű problémát. A vállalat idei, márciusi szakemberhiány-kutatása alapján az év elején 53 nap volt az átlagos várakozási idő, a szigetelő szakembereknél 60 nap. Ez most legfeljebb egy-két héttel nőhet – kezelhető mértékben.

Egyetlen területen érdemes előrelátónak lenni: a födémszigetelő anyagok beszerzésénél. Itt sem az megújult program miatt, hanem az EKR-programban futó ingyenes és kedvezményes födémszigetelések miatt szűkülhet átmenetileg a kínálat. Érdemes időben lépni.

Markovich Béla szerint ez most kivételes lehetőség, ilyen kedvező feltételekkel valószínűleg évtizedekig nem lesz lehetőség energetikai felújításra. Aki valaha gondolkodott rajta, érdemes most élnie a lehetőséggel, hiszen támogatással érhető el fenntarthatóbb otthon, alacsonyabb rezsi.