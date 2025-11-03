2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Vállalkozás

Hatalmas lökést kapott Magyarország húzóágazata: óriási fellendülés jöhet ebben az iparágban

Pénzcentrum
2025. november 3. 17:04

A változások pontosan azok az irányok, amelyeket az építőipar már régóta sürgetett: több pénz, kevesebb önerő, kevesebb adminisztráció és bővülő lehetőségek jellemzik a megújult otthonfelújítási támogatást. A Mapei Kft. szerint a kormány által bejelentett módosítások lendületet adhatnak a lakossági energetikai korszerűsítéseknek.

A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program. A program legfontosabb változásai szerint a maximálisan igényelhető összeg 10 millió forintra emelkedik, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás, másik fele pedig kamatmentes hitel. Az önerő mértéke mindössze 5 százalékra csökken, a hitel futamideje 15 évre nő, és megszűnik a kötelező kivitelezői regisztráció, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a támogatás igénylését a felújítók számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ezeket a könnyítéseket kérte az építőipar, és most megkaptuk. A korábbi technikai és adminisztratív akadályok elhárultak, a rendszer végre egyszerűen és a valós igényekhez igazodva működik” – mondta Markovich Béla.

A szakember szerint az egyik legjelentősebb előrelépés az adminisztratív könnyítés: sokat jelent, hogy online is lehet igényelni a támogatást, és hogy nem kötelezően regisztrált kivitelezővel kell dolgozni. Ez rugalmasságot ad a felújítóknak, miközben a piaci szereplőknek is mozgásteret biztosít.

A magyar otthonok energetikai állapota jelenleg az egyik legnagyobb szociális probléma Magyarországon. Korábban szakértők segítségével jártuk körbe a témát.

Markovich Béla szerint a 10 millió forintos maximális támogatási összeg már elég egy átlagos „kádárkocka” teljes körű energetikai korszerűsítéséhez. „Ebből kijön egy homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere és egy kisebb fűtéskorszerűsítés is – például fűtőklímák, kazáncsere vagy radiátorcsere formájában. Ez már kézzelfogható, valódi segítség a családok számára.”

A szakember ugyanakkor óvatosságra int a kivitelező kiválasztásánál. Fontos, hogy megbízható szakemberrel dolgozzunk, hiszen ha a felújítás nem hozza az előírt 30 százalékos energiamegtakarítást, a támogatást vissza kell fizetni. Érdemes olyan kivitelezőt választani, aki rendszerben gondolkodik, és minősített, egymáshoz illeszkedő anyagokat használ – ez garantálja a tartós megtakarítást. Kérjünk leinformálható referenciákat, valamint részletes, munkadíjra és anyagköltségre bontott árajánlatot, és amit csak lehet, rögzítsünk írásban. Mindig kérjünk garanciát a munkára. Ha a szakember ezt elutasítja, az intő jel, érdemes másik kivitelezőt keresni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mapei becslése szerint a program várhatóan enyhe szakemberhiányt okozhat, de ez nem jelent rendszerszintű problémát. A vállalat idei, márciusi szakemberhiány-kutatása alapján az év elején 53 nap volt az átlagos várakozási idő, a szigetelő szakembereknél 60 nap. Ez most legfeljebb egy-két héttel nőhet – kezelhető mértékben.

Egyetlen területen érdemes előrelátónak lenni: a födémszigetelő anyagok beszerzésénél. Itt sem az megújult program miatt, hanem az EKR-programban futó ingyenes és kedvezményes födémszigetelések miatt szűkülhet átmenetileg a kínálat. Érdemes időben lépni.

Markovich Béla szerint ez most kivételes lehetőség, ilyen kedvező feltételekkel valószínűleg évtizedekig nem lesz lehetőség energetikai felújításra. Aki valaha gondolkodott rajta, érdemes most élnie a lehetőséggel, hiszen támogatással érhető el fenntarthatóbb otthon, alacsonyabb rezsi.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #vállalkozás #kormány #felújítás #támogatás #építőipar #adminisztráció #hőszigetelés #energetikai korszerűsítés #otthonfelújítás #otthonfelújítási támogatás

