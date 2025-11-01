A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Hatalmasat kaszált az ismert svéd cég: ennyi lett a negyedéves eredmény
A svéd Electrolux Csoport nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után - áll a cég honlapján.
A cég adózott eredménye 192 millió svéd korona (20,4 millió dollár, 1 korona=35,53 forint), részvényenként 0,71 korona volt a tavalyi harmadik negyedévi 235 millió korona, részvényarányosan 0,87 korona veszteség után. Az üzemi eredmény 890 millió koronára (94,5 millió dollár) emelkedett az egy évvel korábbi 349 millió koronáról. Az adat felülmúlta a cég által várt 875 millió koronát.
Az Electrolux negyedéves bevétele 3 százalékkal, 32,32 milliárd koronára csökkent, de így is meghaladta az elemzői várakozások átlagában szerepelt 31,7 milliárd koronát.
A vállalat jelezte, hogy nyereséget termelt az észak-amerikai részlege, amely éveken át veszteséges volt. Az idei harmadik negyedévben 25 millió korona profit keletkezett ebben a szegmensben az egy évvel korábbi 249 millió korona veszteség után.
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve az ügyet.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök október második felében, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz.
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt
Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.
Az elkövetkezendő évek jelentős kihívása lehet a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése.
33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna.
Kedden Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít.
A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.
Meghirdették az orosházi üveggyár épületeit az amerikai tulajdonosok. Ezzel úgy tűnik, végleg befellegzett a nagymúltú gyárnak.
A Samsung 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amit a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott a bíróságon.
Ma már egyre gyakrabban kerülnek célkeresztbe a gyárak, és a kritikus infrastruktúra.
