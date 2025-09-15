2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
Ingatlanközvetítő ügynök, hogy az elemzés és a döntés a lakáshitel az ügyfél, ügynök ember használja számológép bemutatása részletesen és várja a választ, hogy befejezze.
Hitel

Erről kevesen tudtak eddig: rengeteg magyar lehet jogosult ilyen támogatásra, íme a feltételek

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 15:03

A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők: az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után, a K&H Bank kínálatában is fellelhető a konstrukció. A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célként tekint a beruházási aktivitás élénkítésére és a vállalati versenyképesség növelésére, ami a világgazdaságban tapasztalható bizonytalanságok következtében mérséklődött az elmúlt időszakban. A jelenlegi környezetben a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A hitelfelvevő választhat a változó és rögzített kamatozás között, és legfeljebb 10 év futamidőre, legalább 300 millió forintig juthat többletforráshoz. A jegybank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően.

A pályázati kritériumoknak megfelelő beruházási hiteltermékek MVH minősítéssel történő ellátásával az MNB piaci alapon, jegybanki finanszírozás és makrogazdasági mellékhatások nélkül tudja támogatni a hosszú távon is fenntartható, egészséges hitelezést.

Az új termék a mai naptól már négy nagybank fiókjaiban elérhető: az OTP Bankhoz, az Erste Bankhoz és az MBH Bankhoz a K&H Bank is csatlakozott. A banki pályázatok elbírálása folyamatos, így hamarosan újabb hitelintézetek is csatlakozhatnak a Minősített Vállalati Hitelt kínáló intézményekhez.
Címlapkép: Getty Images
