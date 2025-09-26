Budapest ikonikus kifőzdéje, a Kádár étkezde végre újra kinyit a Klauzál téren.
Elképesztő fogás a NAV-nál: irtó veszélyes dolgot szállított ez a kamionos
Több száz liter tiltott növényvédőszert és közel 20 kilogramm gázosítószert találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy ukrán férfi autójában - közölte az adóhatóság.
A pénzügyőrök a 491-es főúton állítottak meg egy ukrán személyautót rutinellenőrzés céljából. Az 59 éves sofőr elmondása szerint a gépkocsi Magyarország és Lengyelország között közlekedett. A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy az utastérben 100 darab 5 literes kannában, illetve 18 db 1 000 grammos flakonban olyan növényvédő- és gázosítószereket szállított, melyek az Európai Unió területén nem alkalmazhatóak. A férfi a termékekkel és azok beszerzésével kapcsolatban semmilyen okmányt nem tudott mutatni.
Az egyenruhások az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a Kormányhivatal területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Osztályát. A szakemberek megállapították, hogy a vegyszerek nem rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali- és felhasználási engedéllyel, ezért a termékeket azonnal zár alá vették.
A megfelelő forgalomba hozatali engedély nélküli termékek felderítésével, piacról való kiszűrésével a NAV hozzájárul hazánk lakóinak biztonságához, egészségének védelméhez.
A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét
A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
A Portfolio és a KAVOSZ országjárásán a vállalkozások képet kaphatnak az új lehetőségeikről.
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
A magyar borpiac egyszerre küzd a generációváltás kihívásaival, a fogyasztói szokások átalakulásával és a nemzetközi verseny nyomásával.
Szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Felfüggeszti egyes tevékenységeit Wang mester egyik étterme. A kínai séf főzőtanfolyamokat fog tartani az egységben. Korábban arról beszélt, akár több étterme is bezárhat.
A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek.
Az alacsony kereslet és a megnövekedett költségek nehéz átháríthatósága miatt a közúti fuvarozás továbbra sem kifizetődő.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben.
Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén, ezt a cég is elismerte.
Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is