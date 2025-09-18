A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Úgy tűnik, tényleg bezár Wang mester egyik étterme: fájó bejelentést tett a kínai sztárszakács
Felfüggeszti egyes tevékenységeit Wang mester egyik étterme. Mint bejelentette, a Wang Mester Eastwin étteremben főzőtanfolyamokat fognak tartani. Az ismert kínai séf a múlt hónapban közölte, hogy szakképzett szakácsokat nem tud Kínából felvenni a bevándorlási szabályok szigorításai miatt - és ha ez nem változik, akkor több éttermét is bezárhatja.
Wang Mester Eastwin étterem egyes tevékenységei átmenetileg szünetelni fognak. Amint lesznek új fejlemények vagy változások, azonnal tájékoztatni fogok mindenkit - írta a Facebookon Vang Csian, azaz Wang mester, az ismert kínai séf. Hozzátette: a többi partnerétterem továbbra is zavartalanul működik, és a megszokott magas színvonalú ételekkel és figyelmes kiszolgálással vár mindenkit. A posztban bejelentette azt is, hogy kínai főzőtanfolyam indul a szóban forgó étteremben.
Wang mester még augusztus végén közölte, hogy ősszel kénytelen lesz bezárni egy vagy két fővárosi éttermét, ha nem változik a helyzet. Mint indokolta, január 1-jével ugyanis az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez a szakácsokat is érinti.
Az elmúlt hét hónapban több kiváló szakácsom hagyta ott az éttermeimet különböző okok miatt, és nem tudok új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert nem kaphatnak vízumot. Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot
- mondta akkor. Kiemelte azt is, hogy ebben a helyzetben kénytelen felfüggeszteni két, 2025-re tervezett nagy projektet, de még ennél is súlyosabb, hogy komolyan fontolóra kell vennie egy vagy két étterme bezárását az őszi-téli időszakban, hogy a többinek esélye legyen a működésre. Megjegyezte, hogy ha a helyzet nem változik, 2026-ra további éttermek bezárására is kényszerülhet.
Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
