Óriási terjeszkedésbe kezdett a legendás magyar vállalat: Donald Trump áll a háttérben, nem tehettek mást

A Videoton Holding német és amerikai céget vásárolt, hogy megőrizze versenyképességét a vámokkal sújtott amerikai piacon. A magyar gyártó a geopolitikai és kereskedelmi változások miatt bővíti földrajzi jelenlétét.

A Videoton Holding megvásárolta a németországi Limburgban működő Limtronik GmbH-t, valamint az amerikai székhelyű Limtronik USA-t – derül ki a magyar tulajdonú vállalat keddi közleményéből, amit a 444 szúrt ki.

A már 85 éve működő, 1991 óta magántulajdonban lévő elektronikai gyártónak eddig is volt külföldi leányvállalata Bulgáriában. A mostani két cég felvásárlását a közlemény szerint az indokolta, hogy „az elmúlt időszak világkereskedelmi és geopolitikai átrendeződései és a vevőkör alakulása mostanra kívánatossá tette a földrajzi bővülést”.

A Videoton részletesebben is kitér a geopolitikai környezet változására, kiemelve, hogy „az Egyesült Államok kormányzatának megváltozott kereskedelempolitikája (védővámok) miatt számos európai innovatív kis- és középvállalati partnerük számára az amerikai gyártás már rövid távon létfeltétellé válhat, így ezen vevők megtartásához és a hasonlók megszerzéséhez is illeszkedik a tranzakció”.

Magyarán: a Videoton azért vásárolt amerikai céget is, mert a Donald Trump által elindított vámintézkedések ellehetetleníthetik a külföldi gyártók jelenlétét az USA piacán – hacsak nincs helyi gyártókapacitásuk. A lap emlékeztet: a rendszerváltás után is talpon maradt, kevés sikeres magyar ipari nagyvállalat egyik legsikeresebbike tavaly 305 milliárd forint árbevételt ért el, alkalmazotti létszáma – a kölcsönzött munkaerőt is beleszámítva – mintegy 8500 fő volt.

Címlapkép: Fortepan