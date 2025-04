100 milliós kutyapiszoár: egy nyíregyházi feltaláló merész húzásán döbbentek le a Cápák

Mézből brandet, appból forradalmat, posztokból bevételt – az e heti Cápák között adásban ismét izgalmas ötletekkel álltak a befektetők elé a vállalkozók. Egy szegedi méhész 150 különlegesség után találta meg azt a terméket, amellyel új szintre emelné a mézfogyasztást. Autóipari fejlesztők az elektromos töltés zűrzavarán egyszerűsítenének egy új applikációval. Közösségimédia-tartalmat kínáló webáruház, otthoni kutyapiszoár és Spanyolországból érkezett, digitalizált önellenőrző rendszer is volt itt. A Cápák kérdeztek, elemeztek, kétkedtek – és néhol meglepődtek.

Csősz Dávid, szegedi méhész egy új termékcsaládot álmodott meg, egy mézkülönlegességet, ehhez keresett befektetőket. Eddig nagyjából 150 féle terméket fejlesztett ki, és már régóta keresi azt a koncepciót, ami egy nemzetközi brand lehetne, és megváltoztatná a mézfogyasztási szokásokat. A Lionectar liofilizált gyümölcsből és nyers mézből áll, egy okos alapanyag, amit sokféle módon fel lehet használni. 5 millió forintot kért 5 százalékért cserébe.

Lotfi Farbodot az érdekelte, mi az, ami technológiailag ebben a termékben unikális, Dávid elmondása szerint már önmagában a nyers méz is ritka, és sokkal egészségesebb, mint a hőkezelt változat. Tóth Ildikó hamar átlátta, hogy ez egy menekülőút, hiszen az EU-ba beáramló rengeteg hamis méz tönkreteszi a hazai szakembereket, akik új termékek kifejlesztésére kényszerülnek, hogy ne sorvadjon el az ágazat.

Bojinka Miklóst a számok érdekelték: mint kiderült, Dávid második éve van a piacon, mostanra havi 10 millió forintos forgalmat ért el, a nyereség azonban kevés. Viszont őstermelő is, amiből nagyjából évi 60 millió forint bevétele van, abból viszont nem tud adni befektetőnek részesedést. Tóth Ildikó szerint az ő esetében nem egy befektető lenne a megoldás, hanem banki forrás, azaz kölcsön, Lotfi Farbod szerint egyszerűsíteni kellene a termékpalettát, ha fejlődni akar – egy Cápa sem tudott csatlakozni a témához, mind kiszálltak.

Az elektromos autózás forradalma

Papp Zoltán és Simon Gergő autóipari fejlesztők, akik egy applikációt hoztak létre az elektromos autósoknak. Ma Magyarországon túl sok a töltőoszlop üzemeltető, és mindegyiknek saját applikációja van, és teljesen eltérő a használatuk - az EV.A app erre a problémára kínál megoldást: egyetlen platformon lehet mind elérhető, és meg is lehet ugyanitt tervezni a töltés útvonalát egész Európában. Szándékaik szerint az applikáció a jövőben megreformálja majd az autós közlekedést: 350 ezer eurót kértek, 140 millió forintot fejlesztésre és piaci bevezetésre, 20 százalékért.

Mindkét vállalkozó szoftverfejlesztőként dolgozik nagy autóipari cégeknél, Bojinka Miklós szerint nem etikus a lépés hasonló szoftvereket fejleszteni privát is, de szerintük ez nem összeférhetetlenség, ugyanis mással foglalkoznak a munkahelyükön, illetve a vezetőik tudnak arról, hogy eljöttek a műsorba. Mint kiderült, létezik hasonló termék a piacon, ám ők abban különböznének tőlük, hogy az összes hasznos funkciót beleraknák az új appba.

A bevételeik a felhasználóktól jönnek majd, tőlük vonnának le 3 százalékot – ezt viszont sokallták a Cápák.

Én az autóiparból jöttem, az én személyes véleményem szerint a 2024-es év bebizonyította, hogy az elektromos autópiac nem arra, nem oda és nem azzal a számmal fog előre menni, mint ahogy azt tervezték. Ez azért van, mert az emberek hajlamosak második autóként venni az elektromos autót kis távokra, városba, ügyintézésre.

- Tóth Ildikónak tehát nem a vállalkozóban voltak kétségei, hanem az elektromos autózás jövőjében. Bojinka Miklós a kész terméket és a profitot hiányolja, nem tudta értelmezni az ajánlatot. Balogh Petyának viszont tetszett az üzlet, ő szereti, ha egy szakember azzal kezd el foglalkozni, amihez ért, az nála egy jó alap. De sokallta a kért összeget, 100 ezer eurót ajánlott fel, ez az ajánlat Lakatos Istvánnak is tetszett, csatlakozott, de mivel más nem szállt be melléjük, nem lett befektetés.

Posztgyár

Fehér Márta már 20 éve vállalkozó, most éppen közösségi médiajelenléttel foglalkozik, hiszen ez sok kisvállalatnak gondot okoz, nem tudják megfizetni a marketingügynökségeket, se idejük, se ötletük nincs. A Socialmedia.hu egy gyorsan letölthető, szerkeszthető virtuális termékeket árusító webáruház, mely szakmákra szabott posztcsomagokat kínál, így olcsón lehet építeni profi közösségi média jelenlétet. Egy posztcsomag teljes évnyi tartalmat biztosít a vállalkozónak, de havi 19 ezer forintért teljeskörű posztolási szolgáltatást is nyújtanak. Tavaly 22 milliós árbevétele volt a cégének, most 6 millió forintot kért 20 százalékért.

Balogh Petyának nem illett a portfoliójába ez a termék, Tóth Ildikó pedig nem hitt abban, hogy 6 millió forinttal túl nagyot tudna nőni a cég. Lotfi Farbod nem találta különlegesnek a vállalkozást, Lakatos Istvánnak is voltak kétségei, viszont Márta személyisége tetszett és ezért tett neki ajánlatot: 33 százalékot kért az összegért, végül 30 százalékban egyeztek ki.

Kutyasétáltatás a munkahelyről

Németh Zsolt nyíregyházi feltaláló a kutyatartók életét szeretné megkönnyíteni egy háztartási kutyapiszoárral. Állítása szerint ilyen még nincs a piacon, így komoly potenciál van benne. 100 millió forintot kért és 51 százalékot ajánlott fel belőle.

A kutyapiszoárból még egy darabot sem adott el, és a Cápák nem is nagyon hittek abban, hogy ez működhet, szerintük a kutya azért van, hogy mozgassa az embert, rávegye a gazdáját a sétára. Emellett abban sem hittek, hogy rá lehetne venni a kis kedvenceket, hogy használják az eszközt. Lotfi Farbonddal épp ott volt a kutyája, így ki is próbáltatta vele a piszoárt

Most ezen a pisilésen 100 milliód múlik

- viccelt Petya, de nem jött össze, a kutya nem használta a piszoárt.

Bojinka Miklós megvárja, míg a feltaláló vízöblítéses változatot kikísérletezi, addig nem száll be, ahogy a többi Cápa sem.

50 milliós üzlet

Kiss Gábor és Hegyvári Zsolt Spanyolországból érkeztek, ahol immár 10 éve élnek és egy innovatív szoftvertermékkel szeretnék megkönnyíteni a vállalkozások életét. A Qoodo egy újgenerációs önellenőrző rendszer, amely digitalizálja a korábban papír alapon vezetett naplókat, szabványra szabható, és támogatja a minőségbiztosítást.

Az app értékesítését fél éve kezdték meg, 200 vásárlójuk van, az árbevételük hónapról hónapra duplázódik, jól látszik, hogy a friss szabályozások miatt kifejezetten nagy az érdeklődés az ilyen megoldások iránt.

Most tőkebevonásra van szükségük, 50 millió forintot kértek 5 százalékért. Jelenleg 30 szerződött partnerük van, a havi bevételük 300 ezer forint, a következő hónapban várhatóan már 1 millió lesz. Az első évben 750 előfizetőre számítanak.

Lotfi Farbod és Balogh Petya közös ajánlatot tett, 25-25 millió forintot ajánlottak fel 25 százalékért. A vállalkozók 20%-os ellenajánlatára a két Cápa végül 25 millió forint befektetést. 25 millió forint hitelt kínált 20% tulajdonrészért, likvidációs elsőbbséggel. Lotfi Farbod a hitelt 12 százalékra adta azzal, hogy egy év múlva vagy visszakéri a pénzét, vagy konvertálja üzletrésszé. Igent mondtak a két Cápa üzleti ajánlatára.

