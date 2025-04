Olcsó hitelért érkezett egy rafinált vállalkozó a Cápákhoz: ezt válaszolták neki a befektetők

A Cápák között című üzleti showműsor legújabb adásában ismét izgalmas vállalkozások mutatkoztak be, a legkülönfélébb iparágakból. Volt, aki egy világító cumival forradalmasítaná a szájpenész kezelését, míg mások egy prémium borsnacket vagy egy innovatív éttermi rendszert hoztak el a befektetők elé. Egy szenvedélyes motoros Európa legnagyobb Harley-Davidson gyűjteményére építene üzletet, míg egy gyógynövényes krémeket fejlesztő csapat a piacot formálná át. A Cápák kérlelhetetlenül értékelték az ötleteket, és nem mindenki távozott elégedetten – volt, akit a termék, másokat a számok vagy a stratégia győzött.

Marencsák Nomémi gyógszermarketing szakember és Dr. Tálas László mikrobiológus egy orvosbiológiai eszközt fejlesztettek ki, ami a kisgyerekes családoknak lehet nagy segítség. A szájpenész sok csecsemőnél gyakori probléma, kevesen tudják, hogy egy gomba okozza, amit viszont a látható fény egy bizonyos spektruma el tud pusztítani. A termék egy világító cumi, a Baby Purp, melyre a szabadalmi bejegyzés már folyamatban van.

Több termék fejlesztésébe is belekezdtek azóta, többek között egy világító hüvelykúpjuk is van, és terveik közt szerepel, hogy az ekcémára, a körömgombára is lesz megfelelő válaszuk ezzel az eljárásmóddal. 150 millió forintért 5 százalékot ajánlottak fel az üzletükből.

A beszélgetésből kiderült, hogy tulajdonképpen más is gyárthat ilyen cumit, de a klinikai validációval ők rendelkeznek csak. 120 euró lesz a fogyasztói ára. Egy befektetőjük már van, és több érdeklődő is. Csillag Péter szerint ennek ellenére majd csak az eladások validálják a céget, az ő elképzelésük jelen pillanatban pedig még csak egy ígéret. Wáberer György sem értékelné 3 milliárd forintra ezt a vállalatot, kijelentette, ezen a szinten ő nem száll be, annak ellenére, hogy hitt benne. A többi Cápának is tetszett, de ennyi pénzt egyikük sem adott.

A legjobb borkorcsolya

Dr. Nagy Ágnes élelmiszerkutató, egyetemi tanár egy innovatív borsnacket fejlesztett, a Fairy Treats, ami gyakorlatilag liofilizált, szárított sajt. Termékfejlesztésre, terjeszkedésre 5 millió forintot kért és ezért 20 százalékos részesedést kínált a cégéből. Négy borszaküzletben lesz elérhető a termék, a reptéren és egy étteremben is hamarosan. Az eddigi árbevétele még nem túl magas, talán mert online nem elérhető a snack egyelőre.

Mint élményt, egy friss sajttal a Cápák szerint nem lehet összehasonlítani a terméket, de Ágnes szerint nem is ez a cél, nem akar versenyezni. A fogyasztói ára 2680 forint a sajtsnacknek, de később szeretne Ágnes egyéb készételeket is liofilizálni. Három Cápának nem igazán ízlett a termék, Orbók Ilona szerint azonban ízletes, viszont úgy érezte, a vállalkozó még elég kezdetleges fázisban van, és ő nincs annyira otthon az iparágban, ő is kiszállt.

Balogh Levente szerint viszont kifejezetten jó a termék, jó irányba halad, senki nem csinálja még rajta kívül, de szerinte ebben a fázisban egy befektetőt bevenni még korai lenne.

Olcsó hitelért jött a vállalkozó

Nagy Nándornak egy komplex éttermi megoldása van, amit a befektetőknek is bemutatott. A OneMinORder egy olyan rendszer, ami garantálja, hogy az éttermek költséghatékonyabban tudnak dolgozni. Jelenleg 350 egység használja a rendszerüket, mely digitális szolgáltatások széles körét nyújtja futárfigyeléstől kezdve egészen a készletezésig. Az elmúlt 7 évben 20 millió rendelést kezeltek 100 milliárd forint értékben. 2024-ben nettó 320 millió forint volt az árbevételük, ebből 50 millió forint volt a profit.

Azért jött, mert pénz kellett neki ahhoz, hogy felvásárolja az egyik konkurens céget. 5 százalékos tulajdonrészt ajánlott fel 10 millió forintért, de 150 millió forint tagi kölcsönt kért az új tulajdonostól az expanzióra.

Mint kiderült egy étterem 1-2 ember bérét meg tudja spórolni a szolgáltatással, a felvásárlással évente 150-160 millió forintos árbevételt vásárolnának meg. Nem hangzott jó dealnek az ajánlat, egyik Cápa sem akart túl kedvező kamatozású hitelt adni a vállalkozónak, kiszálltak.

A Harleyk legnagyobb megszállottja

Görög Csaba szenvedélyes motorosként mindig is rajongott az erős gépekért, történészként pedig a régmúlt emlékeiért: a Harley Davidsonok világában találta meg önmagát. Európa legnagyobb tematikus Harley gyűjteményének tulajdonosa, 61 motorkerékpárja van, melynek az összértéke 1,4 millió euró. Egy látogatóközpontot szeretne létrehozni, ahol mindenki megérintheti, megnézheti őket, sőt, meg is ismerheti a történetüket. 50 millió forintot kért ehhez 15 százalékért cserébe, a fennmaradó 500 millió forintot hitelből szerezné meg.

Van egy saját cége, ami egyedi motorok építésével foglalkozik, évente 60-70 gépet gyárt a nyugat-európai piacra. Balogh Leventének azonnal felcsillant a szeme, nagyon érdekelte Csaba tevékenysége, és persze a motorok is, amiket magával hozott.

A kért összeg nagyságát viszont nem találták indokoltnak: Csillag Péter szerint az 500 millió forint ingatlant építeni elképesztően kevés, bérleti díjra viszont sok. Csaba szerint ez a pénz inkább az installációk elkészítésére, informatikai fejlesztésre és a vendéglátóegység kialakítására kell. Szauer Tamás a fedezeti pontra kérdezett rá, a vállalkozó szerint évi 100 ezer fővel lehet kalkulálni, ami már komoly bevételt hozna.

Wáberer György szerint ez nem egy pénzügyi befektetői történet, amit aztán meg lehet csinálni más országokban is, azaz a növekedési potenciált nem látta benne. Egy Cápa sem szállt be, de Balogh Levente visszahívta jövőre.

A gyógynövényes krémek új szintje

Balajti Péter és Berecz András vállalkozók szerint a gyógynövényes krémek piacán elmaradt az a fejlődés, ami más területeken lezajlott akár a gyógyszer, akár a szépségiparban, és jellemzően régi a receptúra, elavultak az összetevők, 30-40 évvel vannak lemaradva. A Herbiovittal ezt az állóvizet szeretnék felkavarni.

A termékeikre olyan nagy az érdeklődés, hogy már nem tudják saját erőből, saját tőkéből finanszírozni a fejlődésüket, ezért szükségük lenne 30 millió forintra, amiért 10 százalékot adnának oda a vállalkozásukból. Az éves árbevételük 124 millió forint volt, ebből a profit 10 millió, de a bevételek nagy része visszapörög az intenzív növekedésre.

Állításuk szerint ma Magyarországon a patikában nincs olyan gyógynövényes krém, amelyikben ne lenne az elmúlt 30-40 évben már veszélyesnek nyilvánított anyag, mint amilyen például a parabén. Ők ezzel szemben modernizálták a receptúrát.A Cápák meglátása szerint keményen rá kell menni a marketingre, amivel eddig nem igazán foglalkoztak a vállalkozók.

Wáberer György látta ezt a terméket a most induló, fiatalokat célzó kampányában, felajánlotta a kért összeget, de 30 százalékért, egy bizonyos szint után azonban 20 százalékot visszavásárolhatnának. Szauer Tamás beszállt volna, először 20 milliónyi hirdetési felületet ajánlott fel 20 százalékért cserébe, majd 10 millió forint befektetést kínált, 10% tulajdonrészt kérve. Csillag Péter pedig szívesen csatlakozott volna Cápatársaihoz üzlettársként, 10 millió forint befektetéssel 10% tulajdonrészt kérve. A vállalkozók összesen 3 ajánlatot kaptak, de Wáberer Györgynek adtak ellenajánlatot: 30 millióért 15 százalékot szerettek volna odaadni, ezt a Cápa visszautasította, a közös munkát azonban nem szerették volna elengedni, így elfogadták Wáberer György üzleti ajánlatát.

Képek: RTL Magyarország