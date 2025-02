Nem haraptak a Cápák a parizeres, disznósajtos fagylaltra: elúszott a milliárdos üzlet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor 8. évada, és mint ahogy az előző részekből is láthattuk, a műsor új Cápákkal bővült. Az új szereplők közül Tóth Ildikó, Csillag Péter és Lotfi Farbod már interjút is adtak a Pénzcentrumnak. Extrém ízű fagylaltok, intim kelyhek és növénymentő technológia – izgalmas vállalkozások mutatkoztak be a legújabb adásában.

Reinhardt Róbert cukrászmester és felesége egy igazi különlegességgel jöttek a befektetőkhöz: extrém ízű fagylaltokat készítenek, mellyel országos, sőt nemzetközi hírnevet szereztek már Dubajtól az Egyesült Államokig. Egy vidéki városból, Tatabányáról indultak, de a siker nyomán már a fővárosban is nyitott egységet a Roberto Cukrászda. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szeretnének egy világszínvonalú cukrászdát létrehozni, ahol akár 100 féle fagylaltot is árulnának. 750 millió forintot kértek ehhez, amiért 20 százalékot ajánlottak fel saját cégükből. 6 hét alatt 300 százalékos növekedést értek el ezekkel a termékekkel, ez 300 milliós bevételt jelent, a cél az egymilliárd forint. A Cápák megkóstolhatták, a pacalos, a francia salátás, a citromos sörös, rántott sajtos és a töltött paprikás fagyit. És akkor a parizerest vagy disznósajtosat még el sem hozták! Ez a pacal nagyon kemény. Mármint az agynak - kommentálta Balogh Levente az extrém ízélményt. Nem tagadták, a termékeik elképesztően megosztóak, de legalább sokan beszélnek róla. De nem csak a fagyiízek, a kért összeg nagysága is sokkolta a Cápákat, mint kiderült, ez a hatalmas összeg arra kell nekik, hogy saját ingatlant vásároljanak, ami ezen a szinten nem feltétlenül ésszerű lépés a befektetők szerint. Ingatlanba az ingatlanberuházók fektetnek, nem ők. Minden tabut ledöntött, két férfi Cápát megnyert Tóth Imre biomérnök nyíltan beszél olyan témáról, melyet a többi férfi ritkábban hoz szóba. Cégük többek között a Tsuki Cup menstruációs kelyhek forgalmazásával foglalkozik, családtervezési termékei pedig a legújabb technológiával készülnek: telefonos applikáció segít meghatározni, mikor eshetnek legnagyobb eséllyel teherbe a nők. 2022-ben, 70 millió, 2023-ban 115 millió, 2024-ben 145 milliós nettó árbevételt értek el. Az értékesítés saját webshopon keresztül történik, valamint 20 partneren keresztül. Árukészletfejlesztéshez, a piaci potenciál jobb kiaknázásához 50 millió forintot kért 25 százalékos részesedésért cserébe. Imre személyisége, profi hozzáállása meggyőzte a befektetőket, de hárman sem érezték komfortosnak magukat ebben az iparágban. Szauer Tamás azonban egy fél ajánlatot adott, és sikerült meggyőznie Csillag Pétert is: 50 millióért ketten 40 százalékot szerettek volna elvinni a cégből. Imre elfogadta az ajánlatot. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Tóth Imre biomérnök a Cápk közörr című üzleti showműsorban Elúszott a legígéretesebb Cápa Bakati Miklós innovatív vállalkozónak tartja magát, különleges funkcionális italokat, vízben oldódó vitaminokat kutatott és ennek mentén lépett piacra a Stilla Drops-szal, de ő a biohasznosulás irányából közelítette meg az étrendkiegészítők világát. Főként növényi hatóanyagokkal dolgozik, 90 százalékos hatóanyagtartalmúak – azaz mindössze 10 százalék a termékeikben a hordozóanyag. Jelenleg 20 termékük van piacon, benn vannak a két nagy drogériában, 80 bioboltban, gyógyszertárakban, így havi árbevételük eléri a 20 millió forintot. A továbblépéshez 100 millió forintot kért és 10 százalékot ajánlott fel. A pénz tudományos validáláshoz és külföldi piacra lépéshez kellett neki. Az egymilliárdos cégérték nem kevés, Balogh Levente gyorsan kiszámolta fejben, hogy túl van árazva a cég, nagyjából a felét éri, mint amekkorára a vállalkozó taksálja. A többiek sem látták magukat a vállalkozásban, Wáberer György viszont tett egy ajánlatot: 100 millió forintért 20 százalékot kért, az ellenajánlata a vállalkozónak és üzlettársának 15 százalék volt, amit nem fogadott el a befektető, így nem jött össze az üzlet. Mentsük meg a növényeket! Dobos Lili és Selmeci Ruben 17 éves diákvállalkozók, a haldokló növények megmentésére tesznek kísérletet nyolc iskolatársukkal közösen. Egy iskolai feladatból indult az ötlet, de kinőtte megát, és most szeretnék megmérettetni magukat a valós piacon is a PlantIT-el. Céljuk, hogy egy általuk fejlesztett okos technológiai megoldás segítségével könnyebb életben tarthassák az emberek a szobanövényeiket.15 százalékért cserébe 5 millió forintot kértek a leendő cégükhöz. A Cápák természetesen el voltak ájulva a fiatal vállalkozók teljesítményétól, biztatták őket és részesedés nélkül is felajánlottak fejenként 1-1 millió forintot és mentorálást. Képek: RTL Magyarország

