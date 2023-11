Tömegesen hagyják el munkahelyeiket a magyarok: alig van kivétel, mi a fene történik itt?

A vállalatok visszafogott toborzással működtek az elmúlt időszakban a változékony gazdasági környezet miatt, a fluktuáció által érintett cégek aránya viszont nem csökkent tavalyhoz képest, sőt kis mértékben nőtt is. Ennek oka a csökkenő hirdetésszámmal párhuzamosan megnövekedett munkavállalói aktivitás: az elmúlt évben a vállalatoknak több, mint háromnegyedét érintette a munkaerő-áramlás – derül ki a Profession.hu friss, HR Körkép 2023 kiadványából.

Tavalyhoz képest csak minimális a növekedés a munkaerő-vándorlás tekintetében a magyarországi cégeknél, munkavállalóknak kínált álláslehetőségek száma viszont jelentősen csökkent. A két tényező együttes hatása miatt pedig jelentősen megnövekedtek a hirdetésekre eső az átlagos jelentkezőszámok.

Gyakori a növekvő elvándorlás

A fluktuáció a magyarországi vállalatok 78 százalékát érintette idén valamilyen mértékben, változatlan vagy közel azonos csapatról a cégeknek 22 százaléka számolt be. Az előző évhez képest magasabb munkaerő-áramlásról a válaszadó szervezetek 44 százaléka nyilatkozott, 34 százalékuk pedig nagyjából azonos mértékűről. A tavalyi évben nagyjából hasonló volt az arány, a cégeknek a háromnegyedét érintette valamilyen mértékben a fluktuáció, ami a gépgyártási, nehézipari szektorban az átlagosnál magasabb arányban jellemző.

Kik váltanak munkát a leggyakrabban?

Az állást váltó munkavállalók tekintetében jelentős változások mutatkoznak kor és végzettség tekintetében is. Továbbra is a 18-39 éves munkavállalók a legaktívabbak az álláspiacon, idén viszont nagyobb arányban kezdtek új munkát keresni az elmúlt évekhez képest. 2021-ben az említett korcsoportba tartozó munkavállalóknak egyharmada váltott munkát, míg 2023-ban már több, mint fele.

Továbbra is a középfokú végzettségű munkavállalók cserélnek leggyakrabban állást: 53 százalékuk váltott munkahelyet az idei évben, 8 százalékkal többen, mint tavaly. Jelentősen nőtt viszont a felsőfokú végzettségűek körében az aktív munkakeresők aránya az elmúlt két évben: míg 2021-ben az említett munkavállalói csoport 23 százaléka váltott munkát, idén ez az arány 45 százalékra emelkedett. Fontos viszont kiemelni, hogy többek között a járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt két éve még erős visszafogottság jellemezte a munkavállalókat a munkahelyváltás terén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A vállalatok részéről jelenleg kivárás figyelhető meg a toborzás tekintetében, várhatóan egy lassú nyitás fogja váltani ezt az időszakot. A korlátozottabb munkalehetőségek ellenére is jelentős munkavállalói aktivitást az infláció, a remélt magasabb bér is jelentősen motiválja. Ilyen helyzetben különösen fontos a cégek számára a munkaerő megtartása és az új szakemberek minél hatékonyabb felvétele. Ahhoz azonban, hogy vonzó legyen a meglévő és potenciális új munkavállók számára a vállalat, nem csak a pénzbeli juttatás lehet meghatározó tényező: számos olyan lehetőség adott, ami nem igényel többletkiadást, például a gyors és hatékony felvételi folyamat a jó jelöltélmény elősegítésére, vagy a távmunkavégzés biztosítása – ahol persze ennek a lehetőségnek az elvi lehetősége adott – valamint a bértranszparencia is javíthatja a munkavállalók viszonyulását a céghez” – fogalmazott Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási szakértője.

Jól reagáltak a cégek

A korábbiakhoz hasonlóan újra nagyobb arányban vágnak neki kész HR-stratégiával a cégek az évnek, 46 százalékuk készített ilyet, ebben 2018 óta egyedül 2021-ben volt látható jelentősebb visszaesés, ami a járványhelyzet okozta bizonytalansággal magyarázható. A korábbi éveket megelőzve idén tízből hat vállalat indította az évet kész létszámtervvel. Az adatokból látható, hogy bár a toborzás intenzitása visszafogott, annak hatékonyságára viszont egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a magyarországi munkaadók: 80 százalékuk legalább alkalmanként, tízből négy közülük pedig rendszeresen méri és elemzi az álláshirdetéseinek teljesítményét, eredményeit.