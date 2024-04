Ennyit a komoly béremelésekről? Brutál lejtmenetben a magyar cégek, innen hosszú lesz a kiút

Profitcsökkenésre számítanak a magyarországi nagyvállalatok vezetői, és a felük sem tervez fejleszteni amiatt, mert nem nagyon bíznak a gazdasági fellendülésben. Emellett kiderült az is, hogy semmi sem lesz már olyan, mint a koronavírus előtt volt.

Újabb egy ponttal csökkent a K&H által mért nagyvállalati növekedési index 2024 első három hónapjában, ami jól jelzi a cégvezetők egyre rosszabb hangulatát a gazdaságot illetően - ez hangzott el a bankcsoport szerdai sajtótájékoztatóján. Kiderült az is, hogy az elemzők szerint már kizárt, hogy a stabilitás a koronavírus-járvány előtti szintre térjen vissza, de a GDP-növekedésben azért nem állunk rosszul.

A nagyvállalatok vezetői a saját helyzetükkel kapcsolatban inkább kivárnak, de a gazdasági környezet alakulását negatívan látják. De mi történik most a gazdaságban és mi történhet ezután?

Nem az igazi

Rövid távon biztosan nem lesz növekedés a gazdaságban a nagyvállalatok véleménye szerint - ezt mérte meg szokásos hangulatindexében a K&H bankcsoport. A z ezt összegző sajtótájékoztatón Rajna Gábor, a K&H vállalati divíziójának vezetője azt mondta, hogy a hangulat enyhén pesszimista.

Az elmúlt két negyedévben lassú lejtmenetbe kapcsolt az index, és bár ez nem jelentős visszaesés, azt jól mutatja, hogy az index a nullás szintet képtelen áttörni. Ennek pedig az az oka, hogy a gazdasági növekedéssel kapcsolatban nem valami derűlátóak a nagyvállalatok vezetői, a saját helyzetükkel kapcsolatban pedig inkább kivárásra játszanak. A makro részindex még a -13-as szintről is egy ponttal lefelé ment, a vállalati részindex megmaradt az előző negyedévi három pontos értéken

- fogalmazott Rajna Gábor. Elmondta azt is, hogy szerinte a saját helyzetüket még így is kedvezőbben ítélik meg a nagyvállalatok vezetői, mint a gazdasági környezet alakulását. A 2-3,9 milliárd forint árbevételű cégeknél 0 ponton áll a bizalmi index, az eggyel felett lévő kategóriában, a 4,9 és 9 milliárd közötti sávban már a negatív tartományban, -4 ponton áll ugyanez az érték.

A bizalmi index tehát nem áll jól, de az árbevétellel kapcsolatban valamivel már optimistábbak a vezetők. Az előző negyedévi 0,6 százalékos növekedés után most 1,6 százalékos bővülést várnak, és ez a belföldi és külföldi piacokra egyaránt értendő. A profitkilátások ugyanakkor nem javultak, az év végéhez hasonlóan most is 1,5%-os mínuszt jósolnak a cégek saját maguknak.

Emellett a beruházási hajlandóság is csökken, itt továbbra is csak a vállalatok 40 százaléka számol fejlesztéssel, ez egy kicsit visszaesés az előző negyedévi index adataihoz képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mi van az inflációval?

Az áprilisi inflációs adat, melyet holnap tesznek közzé, az év legalacsonyabbja lesz Németh Dávid, a bankcsoport vezető elemzője szerint.

Az elemző 3,6 körüli inflációs adatra számít, de ezután biztosan el fog indulni felfelé az érték.

Elmondta, hogy éves átlagban 4 százalék feletti lesz az infláció. Szerinte az ipari termelői árak alakulása indokolja azt, hogy az infláció hamarosan megint emelkedni fog, ráadásul energia- és nyersanyagársokk is van, Magyarország pedig nem volt képes lekövetni a régiós tendenciákat.

A jegybanki alapkamat kapcsán Németh Dávid azt mondta, hogy a K&H folyamatosan 50 bázispontos csökkenést vár ezzel kapcsolatban, az év végére pedig arra számítanak, hogy 6,25 százalékon lesz az alapkamat.