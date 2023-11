Balkáni bűnszervezetre csapott le a magyar TEK: elfogták a főmuftit

A KR NNI Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya már évek óta folytat eljárást egy olyan bűnbandával szemben, amely a gyanú szerint a Balkánról folyamatosan drogot csempészett hazánkba - írja a police.hu. A jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozás adatai szerint a bűnszervezet feje a 60 éves N. A. volt, akinek irányítása alatt a banda tevékenységébe saját fia mellett számos magyar állampolgár is belefolyt. Most elfogták a bűnszervezet fejét - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.











A 60 éves albán férfi magyarországi tartózkodási helyét a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) derítette fel, majd az akciót a Terrorelhárítási Központ (TEK) hajtotta végre. A csapat hierarchikusan szervezetten és konspiráltan működött. Ami drogot hazánkba hoztak, azt a különböző albán és koszovói futárok vitték el a magyar dílerekhez, akik aztán értékesítették, majd az ebből befolyt összeget vagy a főnök fia, vagy egy velük szoros kapcsolatban álló magyar nő vitte ki rendszeresen Szerbiába N. A.-nak. Egy szállítmánnyal általában mintegy 10 kilogrammnyi kábítószer érkezett Magyarországra, a drog főként cannabis volt.

A banda tagjaival szemben – N. A.-n kívül – a KR NNI kábítószer-bűnözés elleni nyomozói már évekkel ezelőtt folytattak büntetőeljárást. Ügyükben még 2019-ben jogerős ítélet is született. A bűnhálózat feje ellen azonban akkor nem sikerült lefolyatni az eljárást.

Időközben azonban hasonló bűncselekmények elkövetése miatt hét év szabadságvesztésre ítélte őt a bíróság, és nyolc évre kiutasította Magyarországról. Tavaly nyáron szabadult, azóta azonban eltűnt a hatóságok látóköréből. Tartózkodási helye ismeretlenné vált mind a magyar, mind a külföldi hatóságok előtt. A KR NNI mellett kereste őt több hatóság is, európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van vele szemben. A szerb rendőrök azért körözik, mert egy náluk folyamatban lévő eljárásban is felmerült, hogy a 60 éves albán férfi egy olyan bűnszervezet tagja, amely Koszovón és Szerbián keresztül az Európai Unió területére heroint, kokaint és cannabist csempészett be.

A szerb nyomozókkal való együttműködés során jutottak olyan információkhoz az NNI munkatársai, hogy N. A. Magyarországon tartózkodhat. Majd több társszerv bevonásával sikerült azonosítani a pontos tartózkodási helyét. Elfogását a TEK műveleti egysége hajtotta végre, mivel felmerült, hogy fegyvere lehet.

Az akció november 10-én délben volt. A TEK munkatársai Budapest VIII. kerületében fogták el, majd az NNI nyomozói valamennyi hozzá köthető ingatlanban kutatásokat hajtottak végre, és lefoglaltak minden olyan eszközt, amely az ügy szempontjából releváns lehet. Előállítását követően az albán férfit az NNI gyanúsítottként hallgatta ki, majd bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.