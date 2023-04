Elárulta a 68 éves magyar TikTok-sztár, mi a meggazdagodás kulcsa

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Felföldi József, a TikTokon is taroló magyar milliárdos zenészként, influenszerként és cégvezetőként is termékeny, és bár úgy érzi, minden gyerekkori álmát sikerült megvalósítania, még mindig van 600 évre való terve. A 68 éves üzletember az RTL-nek azt is elárulta, mi kell ahhoz, hogy meggazdagodjunk: állandóan résen kell lenni, legkorábban felkelni és legkésőbb elmenni lefeküdni, figyelni a piacot és a konkurenciát, keresni a lukakat, ahová be lehet férkőzni. Az üzletben a gyors és a halott létezik, nincs más - mondta a milliárdos.

Címlapkép: Getty Images

