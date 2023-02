Sok kis céget vághat meg a 2023-as év: erre készülhetnek a magyar vállalkozók

Messze infláció alatti pénzügyi eredménynövekedéssel számolnak idén a hazai cégek: 8,6 százalékos árbevétel- és 4,4 százalékos profitnövekedést valószínűsítenek – derül ki egy kutatás legutóbbi adataiból. A beruházási szándék ennek ellenére kismértékben emelkedett, jelenleg a cégek kétharmada készül fejleszteni. A célokat tekintve elsősorban gépberuházásokat és informatikai fejlesztéseket terveznek, de egy jelentős részüknél a céges autóflotta is megújulhat vagy kibővülhet év végéig.

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait mutató K&H kkv bizalmi index legutóbbi eredményei szerint szerény pénzügyi eredményekre számítanak idén a vállalkozások az inflációhoz képest.

"A hazai cégek 8,6 százalékos árbevétel-növekedésre és 4,4 százalékos profitbővülésre számítanak. Ez azt jelenti, hogy a várt bevétel-növekedés mértéke gyakorlatilag nem változott, nyereség szempontjából azonban kismértékű korrekció történt az előző negyedévi 3,3 százalékhoz képest. Habár az MNB legutóbbi jelentése szerint 2023-ban az infláció fokozatos csökkenése várható, az éves átlag várhatóan meghaladja a 2022. évi 14,5 százalékot, és feltehetően csak 2024-ben lehet újra egyszámjegyű. A jelenlegi gazdasági környezetben tehát a kkv-k pénzügyi várakozásai nem mondhatók túl erősnek, hiszen egyfelől messze elmaradnak az infláció mértékétől, másrészt az előző években ennél sokkal kedvezőbb eredményeket prognosztizáltak” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Nagyobb cég, nagyobb profit

Ha az átlag mögé nézünk, az is jól látható, hogy erőteljes eltérés mutatkozik a vállalkozások pénzügyi jövőképét illetően. „A cégmérettel párhuzamosan a pénzügyi eredmény várt változása is nő. A mikrocégek átlag alatti, 7,8 százalékos árbevétel- és 3,7 százalékos profitnövekedéssel számolnak. A kisvállalkozások az áltaggal szinte megegyező mértékű bővülést várnak az árbevétel (8,9%) és a nyereség (4,5%) tekintetében is. Jelenleg a középvállalkozások a legoptimistábbak, árbevétel-növekedési várakozásuk (11,8%) megközelíti az infláció mértékét, míg a nyereséget tekintve 7,4 százalékos bővülést valószínűsítenek” – részletezte az eredményeket a szakértő.

Gépberuházások várhatók leginkább

A beruházási szándékban kismértékű emelkedés történt: az előző negyedévi 61 százalékhoz képest jelenleg már a cégek 66 százaléka készül valamilyen fejlesztésre idén. „A beruházás célját tekintve jelentősen, 22 százalékról 29 százalékra ugrott a gépek, berendezések beszerzése, ami a jövőre nézve pozitív, hiszen hosszú távú és nagyobb volumenű beruházásokat jelent. Informatikai fejlesztéseket szintén a cégek 29 százaléka tervez, míg minden ötödik vállalkozás a céges autóflottát készül cserélni vagy kibővíteni. Utóbbi esetben érdemes megfontolni a költséghatékonyan fenntartható elektromos autók beszerzését is, aminek a finanszírozása is számos esetben kedvezőbb feltételekkel biztosítható”– tette hozzá Rammacher Zoltán.