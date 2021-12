Repktedtek a százmilliók a Cápák közöttben: mutatjuk az elmúlt évek legőrültebb üzleteit

Már csak pár nap, és indul a RTL Klub Cápák között című üzleti showműsorának 4. évada. Az előzetesek alapján idén is sok izgalom várja a nézőket: de a móka és kacagás mellett igazi drámai pillanatokban sem lesz hiány. A rendszeres nézők tudják, hogy egy-egy vállalkozónak nem csak a termékét, de a sorsát, gondolkodásmódját, személyiségét is megismerhetjük a prezentációk alatt. Most kedvcsinálónak összeszedtük az elmúlt évadok legjobb pillanatait a zoknimaffiától a mini grillezőn át az édes élvezetekig.

2022. január 2-án, 18:50-kor elstartol a Cápák között új évada az RTL Klubon: tíz részen keresztül izgulhatunk együtt a vállalkozókért. Jó hír a műsor rajongóinak, hogy mivel évről évre felkészültebben érkeznek a kishalak a stúdióba, így a műsor színvonala is meredeken emelkedik.

A műsor profin vegyíti a szórakoztatást és a szakmát: az üzleti élet kemény résztvevőinek is ugyanolyan szórakoztató percekkel tud szolgálni, mint a teljesen kezdő vállalkozóknak, vagy csupán az érdeklődőknek.

Dragon's Den Az angol Dragons’ Den 2005-ben hódította meg a világot, ma már több mint 40 országban látható a műsor, Magyarországon 2019-ben került először képernyőre. Az RTL Klub üzleti showműsorának Cápái olyan üzletemberek, akik saját pénzüket kockáztatva döntik el, hogy beszállnak-e egy üzletbe, vagy sem.

A kezdetek: zoknimaffia és a nagy nyalókabiznisz

A vasárnap induló show előtt kedvcsinálónak összeszedtük a korábbi évek legizgalmasabb, szívszorító, sőt, legkínosabb pillanatait. És bár a producerek azt ígérik, a mostani évad még ezeknél is szórakoztatóbb lesz, érdemes hangolódni az új évadra a korábbi adások felelevenítésével.

Az első évad legelső részében tűnt fel a két felvidéki fiatalember, Régi Tamás és Roltin András, akik kézzel készített nyalókákat gyártanak azóta is. A Cápáknak nagyon tetszett az üzlet, 30 millió forintot kaptak 30%-ért cserébe. Az együttműködés jól sikerült, a cég működik, 2020-ban a pandémiában is helyt tudott állni, a forgalmuk a 2019-es 188 millió forintról 152 millióra csökkent 2020-ban.

Aki figyelemmel kísérte az első évadot, az biztosan emlékszik a zoknis performanszra: a SocksClub a zoknivásárlást forradalmasította volna a befektetők segítségével. Az előfizetéses zoknibizniszt egy kicsit túlértékelték a megálmodói, hiszen akkor még csak mindössze 14 előfizetője volt a 3 hónapos cégnek. A legnagyobb kifogás az volt ellenük, hogy tulajdonképpen nem volt semmijük, nagyon aprók voltak még. A honlapot azóta már lekapcsolták, de a bábelőadásuk örökre velünk marad.

Habár végül nem talált befektetőt, de kétségkívül az évad legizgalmasabb prezentációja és alkudozása Horváth Zsolt szakács, pitmaster és Balogh Levente között zajlott le. Zsolt egy Hibachi asztali grillsütőt tervezett és vitt a stúdióba: természetesen meg is mutatta, milyen húst lehet sütni rajta, amit a Cápák is megkóstoltak. A termék ugyan meggyőzte a befektetőket, az üzleti terv azonban nem: az addig eladott 100 sütőt kevesellték.

Hárman azonnal kiszálltak, Balogh Levente azonban sokáig tépelődött: tanúi lehettünk, ahogy próbálja le-, illetve rábeszélni magát az üzletre. Jól látszott, olykor milyen kevésen múlik, összejön-e a nagy együttműködés. Rendkívül izgalmas, tanulságos pillanatok voltak, igazi drámai fordulattal a végén. Pénzt ugyan nem kapott Zsolt, de ettől függetlenül a cég a mai napig működik.

Tudtad? A formátum hazai indulása óta a Cápák a műsorban összesen majdnem egymilliárd forintot ígértek oda.

Az előző évadban 15 vállalkozóval ráztak kezet a stúdióban a Cápák, ezekhez összesen 326 millió forintnyi befektetést ajánlottak fel.

Egészség- és környezettudatosság

A második évadban Apró Annát Tomán Szabina váltotta, az évad egyik legsikeresebb vállalkozója pedig Janklovics Iván, SnackGarden tulajdonosa volt, akivel később a Pénzcentrum is készített interjút. Iván egészséges snack-eket készít speciális technológiai eljárással.

Nem csak az íze, de a termék ára is meggyőzte a befektetőket, látták, hogy van valamije, ami értékes. Balogh Leventének voltak ugyan kétségei, de beszállt 15 millió forinttal. Az együttműködés aztán jól sikerült, Iván a műsor utáni interjúban így fogalmazott:

Balogh Levente kívülről talán nagymenőnek tűnik, egy abszolút megközelíthető embernek ismertem meg. Amiben tud, segít nekem, elképesztő rálátása van az üzleti világra, és rendkívüli tapasztalata. Ki tudom kérni a véleményét minden esetben, amikor megkereséseket kapok. Rendszeresen részt vesz B2B vásárokon, idén is lett volna egy Párizsban, ahol ő is kiállított volna, és a pavilonjában ott lehettem volna én is. A Covid miatt azonban elmaradt.

A ma már egyre szélesebb körben ismert ClenGo nevű szolgáltatás is a Cápák közöttben tűnt fel: Kacúr Áron egy olyan autómosó applikációt fejlesztett ki, ami házhoz viszi a kocsimosást. Ráadásul nem csak az elektromos biciklik miatt zöld, de azért is, mert több száz liter helyett mindössze 4 dl vizet használnak el kocsinként. Az ötlet szuper, a modell már akkor működött és ráharaptak a Cápák is, azóta is virágzik, növekszik a cég.

Harmadik évad: siker siker hátán

Az előző, harmadik évad első nagy meglepetése minden kétséget kizáróan Jankó volt, a kézszobor készítő. Bármilyen furcsán is hangzik, az emberek megőrülnek az ötletért, webshopja már az első hónapban 30 millió forintos forgalmat ért el. Persze, hogy lecsaptak rá a Cápák: Kállai Jankó vállalkozása iránt Balogh Péter és Lakatos István is érdeklődött, és a fiú rávette őket, hogy közösen fektessenek be a cégébe, 8,75-8,75 százalékos részesedésért cserébe.

Nagy pillanata volt a legutóbbi évadnak Balogh Levente és Homoky Dorka találkozása is: Dorka 29 éves, 4. generációs borász, aki Tokaj-Hegyalján készít natúr borokat, évi 5 ezer palackot. Levente 7 helyett 25 százalékot kért a vállalkozásból, ami lényegesen több, mint amit Dorka ajánlott első körben, mégis elfogadta. Az együttműködésük azóta is virágzik, mint ahogy Dorka azt elárulta a Pénzcentrumnak:

Azt hiszem minden tervemet, sőt még többet is megvalósítottam a szerepléssel. Kaptam befektetést, a K&H Bank különdíjára való jelölést, a Telekom különdíját, illetve az ezekhez járó kommunikációt. A tokaj-hegyaljai borászatomba befektetett Balogh Levente, és azóta megalapítottuk az új, közös cégünket. Nagyon gyorsan nagyon felpörgött az élet, és sok új lehetőség talál meg.

Befektetés nélkül is szárnyal a Demeter Chocolate: Demeterék családi manufaktúrájukban csokoládét készítenek, és közülük Klaudia ment fel Kiskunlacházáról Budapestre befektetőket szerezni, hogy a géppark frissítésével ki tudják elégíteni a megnövekedett vásárlói igényeket. Demeter Klaudia a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy a műsor felvételekor nagyon csalódott volt, amiért nem kapott ajánlatot egyik Cápától sem.

Úgy éreztem, a Cápák azt gondolták nem vagyunk elég jók egy befektetéshez. Aztán ahogy telt az idő és többször átgondoltam, azokat a tanácsokat, szavakat, amiket hozzám intéztek, rájöttem, hogy talán ez volt a legjobb, ami történhetett. Ebben pedig a műsort követő napokban Balogh Petya szokásos adáselemző cikke megerősített és elindított egy izgalmas vállalkozásfejlesztő úton, amin azóta is járunk.

A Pénzcentrum a tavalyi évhez hasonlóan idén is figyelemmel kíséri a műsort, izgalmas beszámolókkal és exkluzív tartalmakkal várjuk mindazokat, akiket érdekel a vállalkozások nehéz, de rendkívüli világa.