Mozgolódik a pénzügyi elit: új típusú vállalkozók hódítják meg Magyarországot

Mi történt a műsor óta a Cápák között Kishalaival? Kiderült, hogy volt olyan cég, amelybe ugyan a Cápák nem láttak potenciált, de a műsor után hatalmasat növekedtek. Emellett a műsor versenyzői arról is beszámoltak a Pénzcentrum kérdésére, hogy milyen a kapcsolatuk a többi résztvevővel: mint megtudtuk, számos együttműködés formálódik a háttérben a Kishalak között.

Egy újszabású üzleti kör egyedfejlődésének lehetünk szemtanúi a Cápák között üzleti showműsor kapcsán, amikor is a „Kishalak” egymás közötti bizniszekbe fognak. Legyen az évadok közötti, vagy azonos évadon belüli kooperáció. Többen úgy vélik, hogy azokkal érdemes üzletelni, akik a műsorban sikeresen szerepeltek, mivel azonos értékeket képviselnek és már egy minőségi szűrésen átestek. És persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kooperációval milyen vonzó lehet akár egy Cápát is megszerezni az üzlethez.

Korábban a Pénzcentrum már beszélgetett a Kishalakkal, akik elárulták, milyen üzletek folytak a háttérben, és azt is megtudhattuk, hogy meddig tartott, ha egyáltalán volt, az RTL szereplés népszerűségi hulláma. Most a Cápák között újabb vállalkozói számoltak be a Pénzcentrumnak arról, hogyan alakult a sorsuk a műsor után. Ráadásul a befektetéseknek még nincs is vége, hiszen már lehet jelentkezni az üzleti show-műsor legújabb évadjába.

A KRESZ Suli a letöltési toplistákon

Lakatos István látott üzletet a KRESZ Suliban. Nagyon sokat köszönhetek neki, általa nagyon nagy lendületet kapott a projekt. Örülök hogy az ő mentoráltja lehetek és tanulhatok tőle, az ő inspirációja is hozzájárult hogy már kint van az applikációnk iOS-en és Androidon is, de folyamatosan dolgozunk rajta hogy még igényesebb legyen. Az együttműködésünk óta több mint 10 000 letöltésünk volt

- foglalta össze Bellon Gergely. Mint kifejtette, az App Store ba, az Oktatás kategória toplistájába voltuak már a 7. helyen is, de folyamatosan ingáznak, dolgoznak rajta, hogy a top 10-be kerüljenek.

Egy barátom azt mondta mindig: ahhoz hogy sikeres legyek ott kell lenni mindig mindenhol, mert így több esély van, hogy jó helyen legyek jó időben.

Gergely azt mesélte a Pénzcentrumnak, hogy a faiskolai családi vállalkozásukban egyre több a napi megoldandó feladat az emberhiány miatt, így csak mellékállásban tud foglalkozni a többi projekttel.

De sikerült megcsinálni a Kresz Sulit IOS-ra, lefrissítettük az androidos verziót is. Most dolgozunk rajta hogy a miénk legyen a legjobb ilyen jellegű oktató program, próbáljuk javítani a hibákat. Szerintem ahhoz képest, hogy nagyon minimális keretből csináltuk, szerintem jól sikerült. Az volt a terv, hogy minimalizáljuk a költségeket és abból hozzuk ki a legjobbat, amit tudunk, mert 30-40 millióból mindenki tud jó alkalmazást csinálni. Nekünk az a célunk, hogy ne húzzuk le a diákokat, hanem ingyen segítsünk felkészülni a vizsgára, hisz így is brutál drága egy jogosítvány egy diákmunkás fizetéshez viszonyítva.

A vállalkozó bár még anyagilag nem látja, hogy megérte volna a műsorban szerepelni, de kapcsolati tőke szempontjából biztosan, az pedig mindennél többet ér.

Szerintem nagyon jó döntés volt karrierem szempontjából ez a műsor, mert Istvánnak köszönhetően olyan tapasztalatokat, tudást szerezhetek, amit nagyon sok idő alatt se biztos, hogy el tudnék sajátítani. Tervezem, hogy a következő évadba is benevezek egy másik projekt-tel és remélem egy különdíjat is el fogunk tudni hozni.

Mint elmondta, van is egy ígéretesnek tűnő ötlete, most dolgoznak rajta, hogy a következő Cápák között évadban már konkrét számokkal tudjanak majd "vagánykodni". Ezt egyenlőre ketten csinálják egy barátjával, ő generál kivitelező 30 emberrel, Gergely pedig mezőgazdasági vállalkozó 25 emberrel.

Nagyon kevés időnk van rá, ezért lassan haladunk. Mindig azt csináljuk, amiben több pénz van, így a szerelem projektjeink háttérbe szorulnak, de folyamatosan ötletelünk

- magyarázta a Kishal, aki azon nem gondolkozott, hogy a műsorból valamelyik vállalkozóval alakítson ki üzleti kapcsolatot.

A műsorban való szereplés önbizalmat ad az embernek, és arra is rákényszeríti, hogy összefogottan gondolkozzon. Ám szerintem az üzleti életben nem sokat számít a műsor, hogy szerepelt-e ott valaki vagy nem, a teljesítmény számít. De persze, ha sikerül egy Cápát szerezni úgy már teljesen más, olyan mintha megnyernéd a főnyereményt.

Befektetés nélkül is szárnyal a Demeter Chocolate

Demeter Klaudia a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy a műsor felvételekor nagyon csalódott volt, amiért nem kapott ajánlatot egyik Cápától sem.

Úgy éreztem, a Cápák azt gondolták nem vagyunk elég jók egy befektetéshez. Aztán ahogy telt az idő és többször átgondoltam, azokat a tanácsokat, szavakat, amiket hozzám intéztek, rájöttem, hogy talán ez volt a legjobb, ami történhetett. Ebben pedig a műsort követő napokban Balogh Petya szokásos adáselemző cikke megerősített és elindított egy izgalmas vállalkozásfejlesztő úton, amin azóta is járunk.

Mint mesélte, a műsor óta hatalmasat nőtt a Demeter Csoki országos ismertsége, több száz gratuláló e-mailt és telefonhívást kaptak már az adást követő héten.

Több mint tíz befektető keresett meg minket és nagyon sok új lehetőség hullott az ölünkbe, csak azért mert részt vettünk a Cápák Közöttben. Több ezer új vásárlóval, köztük sok-sok törzsvásárlóval lettünk gazdagabbak és partnereink száma is nőtt belföldön és külföldön egyaránt. A legfurcsább érzés mégis az, hogy mennyien ismernek fel azóta az utcán, és többen jönnek oda hozzám akár egy étteremben gratulálni és elmondani mennyire tetszett nekik a szereplésem a műsorban.

- mesélte Klaudia, aki szerint ehhez az extrém ismertséghez nagyban hozzájárul az is, hogy az adásukban szereplők közül őket választottak HungariCOOL by SPAR termékverseny díjasának, amivel olyan értékű kommunikációs csomagot kaptak, amit csak a nagy cégek engedhetnek meg maguknak.

Felemelő érzés volt magunkat látni óriásplakátokon vagy hallani az országos rádiókban a szpotokat. Az adásban egy nagy termelőgépsor megvásárlására kértünk befektetést, melynek kistestvérét a műsor felvétele után önerőből megvásároltuk. Ennek eredményeképp azóta óriásit nőtt a gyártási kapacitásunk még a kisebb géppel is, így felkészülten állunk a 2021-es karácsonyi szezon előtt.

A műsor kapcsán vásárlóik száma óriásit nőtt, a márkahűséggel együtt. A tuljedonos szerint nagyon sokat jelentett az, hogy megismerhették a Cápák közöttben a Demeter Csoki történetét, illetve az embereket a vállalkozás mögött.

Így sokkal nagyobb bizalommal fordultak felénk új üzleti partnereink vagy akár olyan vásárlók is, akik eddig nem kóstoltak prémium csokoládét.

A 2020-as évük is már ugrás volt a 2019-eshez képest, azonban az idei az eddigieket messze felülmúlja. Az elmúlt 2 évhez képest háromszoros forgalmat bonyolítottak le a nyár elejéig, és még csak most jön a csokoládé főszezonja, ami szeptemberben kezdődik.

Mivel gyártáskapacitásaink hatalmasat nőttek, ezért várhatóan az idei évben nem kell olyan drasztikus lépésekhez folyamodnunk, mint a webshop teljes bezárása december első napjaiban.

Demeter Klaudia a legnagyobb lehetőségként a Hungaricool by SPAR termékverseny megnyerését értékeli, mely által az összes magyarországi Interspar polcaira kikerült 5 népszerű termékük, ezzel is még nagyobb ismertséget szerezve a brandnek.

A SPAR profi csapata hatalmas tudásanyagot állított össze, hogy minden szinten felkészítse a nyerteseket a beszállításra. Emellett olyan tanácsokat, fejlesztési ötleteket, visszajelzéseket kaptunk tőlük, amelyek nagy segítségünkre voltak a vállalkozás fejlesztésében.

Összességében a cégvezető szerint a műsorban való szereplés egy óriási lehetőség volt arra, hogy szembenézzenek azzal, mely területekkel szükséges többet foglalkozni a Demeter Chocolate fejlesztésénél. A nyáron befejeződött a csokoládégyár teljes felújítása, modernizálása, így a csokoládé őszi-téli szezonját, már ebben a modernizált üzemben, több új géppel, eszközzel kezdik.

Ezt a modernizálást korábban is terveztük, de valószínűleg ekkora mértékben nem valósul meg a Cápák között nélkül.

A cégvezető kifejtette, a kezdetektől fogva céljuk, hogy visszahozzák Magyarországra a csokoládéfogyasztás valódi kultúráját, hogy bebizonyítsák, a csoki nem csak egy cukros édesség, hanem igazi íz-élmény, lehet táblás csoki, bonbon, vagy akár szaloncukor formájában.

Éppen ezért az év második felében több országos marketing kampánnyal készülünk, hogy minél több emberhez eljuttassuk ezt az üzenetet. Akkora ugrást azonban, amit a Cápák Között hozott számunkra, azt gondolom, egy kishal nehezen ismétel meg egyedül, kivéve ha kiváló a terméke, sokat fejleszt a vállalkozásán és a legfontosabb: szuper vásárlói vannak.

Igazi divatmárka lett a TAU

A Tall and Unique egy szűk réteget céloz meg, magas és különleges testarányú nőket. Nádasdi Adrienn cégtulajdonos a Pénzcentrumnak elmondta, hogy több új vevő érkezett, és rengeteg érdeklődést kapott.

A márkám a TAU egyre népszerűbb. Egyre több együttműködés indult el az adás óta. Már az adás promózásakor, és az adás után kaptam hideget-meleget a kommentelőktől. Az egyik Cápa, Lakatos István az adás előtt felhívott, és tartotta bennem a lelket, rengeteg tanáccsal látott el, hogy hogyan kezeljem ezeket a helyzeteket. De a pozitív kommentek, és a sok-sok üzenet megerősítettek abban, hogy jó úton járok.

A cégvezető kifejtette, hogy a műsor óta, több megkeresés érkezett, és 1-2 együttműködés el is indul ősszel, a vevőkör bővült, 50 százalékos forgalomnövekedés volt az elmúlt időszakban.

Miután én (nagyrészt) méretre gyártatom a ruhákat, és az extrán magas, illetve az átlagtól eltérő testarányt céloztam meg, ez egy hosszabb és rögösebb út, mintha az átlagra gyártanánk. Itt mindenkit személyesen ismerni kell. A hozzám betérő nők sokszor önbizalom hiányosak, de ha felöltöztetem őket, a nekik megfelelő szabású ruhába, biztos, hogy rendszeresen visszajárnak.

A műsorban egy TAU Basic kollekció gyártásához szeretett volna pénzt kérni, mert hiszi, hogy szükség van az átlagtól eltérő testalkatú nőknek is, a jó minőségben gyártott, elérhető áru ruhákra.

Ha újra megpróbálhatnám, nem ezzel az ötlettel mennék. Sokkal inkább egy olyan ötletre várnak a Cápák, ami gyors forgalomnövekedést, és egy sokkal nagyobb réteget céloz meg, ahol a számok sokkal markánsabban jelentkeznek.

Mint Nádasdi Adrienn kifejtette, nem ismeri a többi Kishalat, és szerinte az adásokat elnézve, ő egy kakukktojás volt, így nem is lát közös üzleti lehetőséget egyik kishallal sem. Más piaci szereplők viszont megkeresték, és volt, akiket ő keresett fel. A Cápák között óta, ez könnyebben megy.

Hiszek magamban, és a TAU-ban. Hiszek a minőségben, és az emberi kapcsolatokban. Tudom, hogy egy picit nehezebb az út, mintha az átlagos méretre gyártanánk, de ismerem magam nagyon kitartó vagyok, és tudom, hogy véghezviszem amit kitalálok.Nem állok meg az úton, és mindenképp lesz TAU Basic, TAU Man, és pár év múlva TAU Junior kollekció. Hiszen magas szülőknek magas a gyerekük, és a generációk csak nőnek, egyre magasabbak lesznek az emberek.

Szmolár Márk egy kicsit többet kérne, ha visszatérne

Nagyon izgalmas időszakon van túl az Inkness Tattoo. Szmolár Márk elmesélte, hogy a műsorban való szereplést egy sikeres befektetési szerződés aláírása követte Moldován Andrással.

Azóta több stratégiai megbeszélésen vettünk részt, melyek alkalmával sikerült kijelölnünk az irányvonalat, lefektettük az üzleti stratégiánk alapjait, például a nemzetközi terjeszkedésben jelentős előrelépéseket tettünk, több országban, több partnerrel tervezünk piacra lépni.

A belföldi piacon is jelentős áttörést értek el, megduplázva a jelenlétüket és forgalmukat. Sikeres stratégiai megállapodást kötöttek a Kiwisun szolárium hálózattal, melynek következtében szeptember 1-től az Inkness termékek Magyarország több mint 200 pontján jelen vannak,

A Cápák között műsor hatására cégünk forgalma megközelítőleg 30 százalékot növekedett és a márkaismertség gyarapodása miatt egyre több tetováló szavaz bizalmat egy magyar márkának. A befektetésnek köszönhetően elérhetővé váltak a saját márkás tetováló tűmoduljaink. Mindezek mellett a műsorban való szereplés a nemzetközi terjeszkedésre is lehetőséget adott.

A következő lépésben a tetoválást szeretnék más nézőpontból bemutatni és megmutatni a nézőknek a benne rejlő extrémitást.

Ha újra megpróbálnánk a szereplést a Cápák között című műsorban, talán egy kicsit magasabb összeget kérnénk

- fejtette ki a cégvezető.

A Cápa nem csapott le, de folytatja a munkát Vecsei Károly

Az Espresso Desk mobil kávézóval a 3. évadban szerepelt Vecsei Károly.

Az Espresso Desk profilja rendezvény-kávészolgáltatás. A koronavírus világjárvány talán a rendezvényszakmát sújtotta legjobban. A műsor óta szerencsére elkezdett helyreállni a rendezvénypiac és újra vannak megbízásaim. A műsorban beszéltem fejlesztési terveimről, amikhez ugyan nem sikerült Cápát megnyernem, de folytatom az elképzelések mentén tovább.

Elmondta, neki már az hatalmas eredmény, hogy az ötletemmel, az Espresso Desk pop-up espresso bar-ral sikerült eljutni az adásig.

Ha hosszabb távon nézzük, a műsor adott egy ismertséget és már nem csak egy srác vagyok a kávégép mögött, hanem a srác, aki farkasszemet nézett a Cápákkal. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok rendezvényeken, de még a pizzafutártól is. Hogy ez üzletileg milyen eredményeket tud hozni a vállalkozásomnak, később fog kiderülni. A felkészülés során nagyobb hangsúlyt fektettem a pitchre, mint a kérdezz-felek részre, pedig ez utóbbira kellett volna fókuszálni, mivel a befektetést ez dönti el. Ja és biztosan én állnék az Espresso Desk mögött, hogy lássák: nem csak beszélni tudok a kávéról, hanem gyakorló baristaként is megállom a helyem. Ha újra megpróbálhatnám, biztosan elmennék újra a rendezvény kávézó ötletével a Cápák elé, viszont az első szereplés tapasztalatit felhasználva.

Vecsei Károly szerint minden ötlettel érdemes jelentkezni a műsorba, bármilyen fázisban is legyen az adott vállalkozás. Meg kell tanulni kívülről látni és értelmezni a céged, amiben nagyon sokat segít a felkészülés és a tárgyalás a Cápákkal. Ráadásul a plusz tőke és egy tapasztalt befektető nagyon sokat tud segíteni, szóval biztosan megpróbálnám újra vagy egy új üzlettel.

Úgy gondolom, hogy a Cápák Között nem csak egy TV-s produkció, hanem egy platform is, ami képes összekötni a hasonlóan motivált vállalkozókat. Feltörekvő vállalkozásoknál nagyon fontos a jó kapcsolati háló kialakítása és a műsornak köszönhetően sikerült kapcsolatot kialakítani Kishalakkal.

A cégvezető kifejtette, szerinte minden Kishal ugyanabban a cipőben jár. Mindenki, azon dolgozik, hogy előre vigye vállalkozását, álmát és eközben nagyon hasonló akadályokkal, nehézségekkel és jó pillanatokkal találkozunk. Ez a fajta közösség nagyon jó alapja tud lenni egy üzleti kapcsolatnak. A Cápák közöttös szereplés nagyon jó kiindulási pont, de a bizalom szempontjából a jelen és a jövő legalább ugyanolyan fontos.

Nem adtam fel a célom, hogy az Espresso Desk egy ismert, jól prosperáló kávécatering szolgáltató legyen. Sajnos ehhez nem sikerült megnyernem egyik Cápát sem, de dolgozom a cég fejlesztésén és a legfontosabb üzenet célba juttatásán: bárhol, bármikor első osztályú espressot tudunk készíteni. Pont olyat, mint a legjobb kávézókban.

Nagyot fejlődött a VILHEMP

"Vállalkozásunk keretében komposztálható, többször használatos evőeszközöket, szívószálakat gyártunk. Az üzletet Fülöp Villővel, Rédey Somával együtt visszük. Az RTL Klub-os szereplés óriás lehetőséget jelentett számunkra, az adás óta teljesen felgyorsult az élet körülöttünk" - mondta a Pénzcentrumnak Szűts Gergely.

Igaz, hogy a Cápáktól befektetést nem kaptunk, de a Spar Hungaricool különdíjat megnyertünk, ami azt jelenti, hogy május óta a termékeink elérhetőek 35 hazai Interspar hipermarket polcairól. Számos médiamegjelenésünk, valamint kerekasztal beszélgetés szereplési lehetőségünk volt, melyek további megkereséseket eredményeztek.

Beszámolt róla: több komoly megrendelés is folyamatban van, éttermek, kisebb-nagyobb viszonteladók, büfék érdeklődnek a termékeik iránt. Többen elmondták, hogy látták őket az adásban.

Balogh Levente segítségének köszönhetően egy nagyon komoly beszállítói lehetőség alakulhat ki: termékeinket bemutathattuk az egyik legnagyobb mozihálózathoz tartozó vendéglátóipari egység regionális beszerzőjének. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, bízunk benne, hogy a termékünk megnyeri a tetszésüket és sikerül üzletet kötnünk.

"A Vilhemp üzleti életének kezdete összefonódik a műsorban való szerepléssel. Az adást követően kezdtünk el országosan is ismertté válni és elkezdtek odafigyelni a cégünkre és a termékeinkre. Több helyen is szembefutottunk olyan vendéglátóssal, akik láttak a műsorban és tervezik, hogy a termékünkre állnak át. Igaz, hogy a Cápák részéről befektetést nem nyertünk, ennek ellenére egyre több megkeresés érkezik hozzánk az adás óta. Ehhez hozzájárul az is, hogy az érintett szektornak a júliusban bevezetett műanyagtörvény miatt váltaniuk kell: az eddig megszokott, műanyag evőeszközök helyett más megoldásokat kell keresniük" - folytatta Szűts.

Az műsornak köszönhetően több eladásunk is volt, az elmúlt időszakban nagyjából 5-10 partner jelentkezett be. Az országos televíziós csatornában való szereplés mindenképp jelentős ismertséget hozott. A Spar Hungarycool termékverseny győzteseként négy termékünkkel (kés, villa, szívószál és kés-villa-szalvéta egységcsomag) vagyunk polcokon. Nagyon örülünk a műsor és SPAR közötti együttműködésnek, ennek köszönhetően komoly piacra jutási segítséget és lehetőséget kaptunk. Ennek köszönhetően néhány hónap alatt tudtunk eljutni arra a szintre a céggel, melyre eljutni amúgy akár egy, másfél évbe is telhetett volna.

A különdíjnak köszönhetően indulhatott be az üzleti életük, szerződést tudtak kötni az egyik legjelentősebb hazai kiskereskedelmi lánccal. A program segítette őket felkészíteni, hogy ezen a szinten beszállítóvá váljanak. Komoly minőségügyi, logisztikai és termelési elvárásoknak kellett megfelelni (mind a gyártás, mind a csomagolás terén). Ennek köszönhetően megtanulhatták, hogy valóban mit jelent egy termékkel piacra lépni.

"Ha most mennénk a műsorba, már lényegesen több tapasztalattal rendelkeznénk: van piaci jelenlétünk, beszállítói tapasztalatunk. Ehhez hozzátartozik az elvárt mennyiségi és minőségi igények teljesítése: tehát a gyártás és a csomagolás is megoldott, határidőre szállítani tudunk. Nem utolsó sorban pedig jobban be tudjuk árazni a termékünket (mely a fentiek ismeretében vált számunkra is pontosabbá). Tehát sokkal precízebb pénzügyi és üzleti tervet tudnánk prezentálni a Cápáknak" - vázolta.

Talán jobban hangsúlyoznánk a Vilhemp környezettudatos hátterét is, valamint azt, hogy jelenlegi fejlettségi szintünkön elsősorban nem a saját gyártósor a lényeg (hiszen sok nagy vállalat is bérgyártásban oldja meg a termelést). Az üzleti modell működőképességét, valamint a hazai piacon való megjelenést (számokban is kimutatva) emelnénk ki jobban.

A műsornak köszönhetően több kishallal is kapcsolatba kerültek. Többek között a Munch csapatával, akikkel örömmel működnének együtt a későbbiekben.

Hasonló filozófiájú és hasonló érettségi fázisban lévő vállalkozás. Az adás után több fórumon is találkoztunk (kerekasztal beszélgetések, fesztivál meghívások stb.) ezek alkalmával egyeztettük az együttműködési lehetőségeket. Más Kishalakkal, valamint a hasonló profillal rendelkező start-up vállalkozásokkal szeretünk együttműködni. Ebben az esetben inkább érezhető, hogy nem egymás konkurenciái vagyunk, hanem hasonló lelkesedéssel és hasonló fázisban lévő vállalkozással hasonló kérdésekkel nézünk szembe. Tehát sokkal inkább segíteni akarjuk egymást, mintsem a másik újdonságát ellesni, vagy a kezdő piaci szerepéből adódó tapasztalatlanságát kihasználni. Az adás megerősítette bennünk és a környezetünkben is azt az érzést, hogy akár komoly piaci szereplőkké válhatunk. Annak ellenére, hogy nem kaptunk befektetést a lelkesedésünk töretlen és szeretnénk tovább haladni.

Jelenleg termékfejlesztésen dolgoznak a legerősebben: várhatóan szeptembertől már kanalat is fognak tudni gyártani. Szeretnének továbbá tányért és poharat is előállítani, ezekkel reményeik szerint szintén ősszel fognak tudni megjelenni a piacon. A legnagyobb kihívást a hőálló anyag kifejlesztése és gyártása jelenti. Így tudnának forró leves fogyasztására alkalmas kanalat, valamint leveses tányért is gyártani.

A műsorban való szereplés valóban nagy ugrást jelentett. Ezt a lendületet csak a cégben, a termékben való hit és annak továbbfejlesztése, újabb ötletek kidolgozása és piaci megjelenése tudja megtartani. Tehát dolgozunk tovább és bízunk benne, hogy sikerül is érni a kitűzött céljainkat!

Beindult a biznisz a Forever Handsnél

A műsor óta szerencsére még sikeresebb a Forever Hands - mesélte Kállai Jankó.

Bővül a csapatunk folyamatosan, nőnek az eladásink, így az is biztos, hogy idén ki fogjuk nőni a padlást, ahol eddig dolgoztunk és egy nagyobb helyre kell költöznünk. Nagyon örülök, hogy bővül a Forever Hands csapata, hiszen egy teljesen új szerepben, mint vezető is ki tudom magam próbálni.

A befektetőkkel még jobb a kapcsolat, mint ahogy azt elképzelte: Balogh Petya és Lakatos István szállt be a vállalkozásba (5-5 millió 8,5-8,5%-ért). Heti szinten meetingelnek és a jó hangulat töretlen. Nagyon örül, mert azt látja rajtuk, hogy ugyanolyan lelkesek, akárcsak ők.

Azt gondolom, az, hogy két ilyen elismert és sikeres üzletember fantáziát látott bennem, illetve az üzletemben a legnagyobb siker. Ez természetesen nagy segítség a fejlődésben és óriási motiváció is. Még azóta is szinte minden nap azzal a gondolattal kelek, hogy mekkora élményben és elismerésben volt részem. Úgy gondolom a befektetést jól és megfontoltan tudjuk hasznosítani

"Több nagyobb multi cég is megkeresett azóta, hogy nagy tételben is rendelnének a termékeinkből. Nagyon izgalmasak az ilyen fajta együttműködések is, mivel akár 2-3 hónapnyi bevételhez egy projekt alatt hozzá tudunk jutni. Az ilyen fajta üzletekben Lakatos István nagyon sok hasznos tanáccsal és segítséggel támogatott. Ezek mellett Balogh Petyával folyamatosan az online terjeszkedés fejlesztjük. Ennek köszönhetően a fő időszakokban már a havi 10 millió forint bevételt is el tudjuk érni.

De még így is azt érzem, hogy ez csak a kezdet. Az adás alatt, majdnem 10 000 látogató jött az oldalunkra, a napi látogató és vásárlói szám azóta is, majdnem a duplája. Rengeteg viszonteladói megkeresés is érkezett az adás alatt, ezeket még kicsit pihentetjük, hogy a teljes üzleti koncepció kidolgozása után minél több városban, minél több polcon ott lehessenek készleteink. Üzleti szempontból azt is fontos eredménynek tartom, hogy az adás óta nagyon kevesen vonják kétségbe a brand minőségét, így sokkal nagyobb a vásárlói bizalom" - mesélte Kállai Jankó.

Nyitnak külföld felé is és még több országba kezdtek el terjeszkedni. Magyarország, Németország és Ausztria mellett ebben a hónapban elindultak Romániában és Lengyelországban is.

A német és osztrák piacon már majdnem 60.000 euro forgalmat tudtunk generálni. Így az összes bevételünk a szeptemberi indulástól el fogja már érni a 90 millió forintot. Illetve, ami még fontos számomra, hogy a műsor után és két hónap elteltével azóta is, nagyon kedves és pozitív visszajelzéseket kapok a szereplésről. A műsor különdíjai kapcsán is sok plusz megjelenési lehetőséget kaptunk. Számokban talán ez nem volt olyan érezhető, de a Forever Hands reputációját nagyon erősítette.

"Elég maximalista vagyok, így az életemben minden történést újra gondolok utólag, hogy mit lett volna máshogy csinálni. Azt tudom mondani, hogy a Cápák között volt az első olyan az életemben, amit nem változtatnék meg egyáltalán. Minden szempontból a legjobb forgatókönyv szerint alakult ezért biztosan újra jelentkeznék más üzlettel is" - vázolta a cégvezető.

Nagyon szeretem a műsort, a Cápákat és hatalmas lehetőségnek tartom. Még az sem kizárt, hogy tényleg fogok újra jelentkezni valamikor. De jelenleg csak a Forever Hands-re fókuszálok és kihasználom a lehetőségeimet. Több a műsorban szereplő vállalkozóval is elkezdtünk közösen gondolkozni. Balogh Petya koncepcióját zseniálisnak tartom. A portfolió cégeit egy nagy családként kezeli, így mindenkinek van lehetősége közösen networkingelni, megosztani tapasztalatokat egymással vagy segítséget kérni. Ezek többnyire egyelőre nem közös üzleti kapcsolatok, inkább eszmecserélős, egymást inspirálós és motiváló beszélgetések voltak. Ennek ellenére azt gondolom a jövőben biztosan fogunk tudni együtt dolgozni még. Nem vagyok biztos benne, hogy minden áron kell kooperálni. Viszont nyitott szemmel kell járni, mert egy jó együttműködés rengeteg előnyökhöz juttathatja a cégeket.

"Vannak még nagy dobások a fejemben azt gondolom. Hiszek az ötletemben és a motivációmban, hogy egy nagy céggé válhat a Forever Hands. A fő célom, hogy Európa szerte minél több országban legyünk jelen és értékesítsünk a külföldi piacokon. Ezek mellett viszonteladókkal és nagyobb üzletekben is ott szeretném, hogy legyen a Forever Hands a polcokon. Nagy álmom, hogy egy év múlva is még izgalmas siker sztoriként jelenhessen meg a történetem az oldalatokon. Ha beindul a szeptember egy új koncepcióban szeretnénk népszerűsíteni a brandet, emellett azt gondolom, ha sikerül betörni a lengyel és román piacra is, minden arról árulkodik, hogy megháromszorozhatjuk az eladásokat."