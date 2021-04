Terasz és terasz közt is van különbség: ezeken a helyeken jóval nagyobb lehet a biztonság

Még előnyös is lehet, ha egy vendéglátóhely személyzete be van oltva koronavírus ellen. A Pénzcentrum olvasóinak véleménye szerinte ugyanis megnyugtathatja a vendégeket, ha valahol ki van írva, hogy a dolgozók már megkapták a vakcinát. Korábban a magyar vendéglátók ipartestületének elnöke vetette fel, hogy ez jó reklám lehet egy vendéglátóhelynek.

Jó reklám lehet egy vendéglátóhelynek, ha minden dolgozója be van oltva: legalábbis a Pénzcentrum szavazásán azok voltak többségben, akik szívesebben ülnének be egy olyam helyre, ahol ki van írva, hogy a dolgozók megkapták a vakcinát.

A nem mindennapi reklámfogásról azt követően kértük ki olvasóink véleményét, hogy Kovács László, a magyar vendéglátók ipartestületének elnöke a hétvégén arról beszélt: a vendéglátó vállalkozók felelőssége, hogy ösztönözzék a dolgozóikat arra, hogy beoltassák magukat.

Ha teljes körű oltottsággal rendelkezik egy adott üzletnek a személyzete, akkor ki is írhatják egy táblába, hogy a hely a covid-vírus szempontjából biztonságos, itt mindenki be van oltva

- jelentette ki a szakember.

Olvasóink véleménye alapján ez a reklámkampány akár működhet is. Több mint 8 ezer szavazat érkezett be pár nap alatt, a válaszadók 58,7 százaléka jelentette ki azt, hogy szívesebben ülnének be egy olyan helyre, ahol ki van írva, hogy a dolgozók be vannak oltva, ez megnyugtatná őket. Ugyanakkor 41,3 százaléknak mindez nem számít.

Ez lesz, ha beoltanak 3,5 millió magyart

Orbán Viktor múlt hét szerdán jelentette be a lazítások előttünk álló lépcsőfokát: amikor beoltottak 3,5 millió magyart legalább egyszer, a vendéglátóhelyek teraszai kinyithatnak. A csütörtöki adatok szerint 3 419 450 magyar kapott elgalább egy vakcinát. Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszél, vélhetően pénteken elérjük a 3,5 milliós határt - mindezt a belügyminiszter határozattal állapítja majd meg.

Azaz a szombaton a teraszok megnyithatnak, az üzletekhez hasonlóan 21:30-ig lehetnek nyitva, és 23 órára módosul a kijárási tilalom kezdete



A miniszter szerint akár jövő héten meglehet a 4 millió beoltott, ez új mérföldkövet fog jelenteni, így a járványügyi intézkedéseket tovább enyhítheti a kormány. Az erről szóló kormánydöntésekről a miniszterelnök fog a következő napokban tájékoztatást adni.

Jön a vakcinadömping

A 4 milliós átoltottság sem tűnik annyira messzi célnak, főkeppen mert a napokban rengeteg oltóanyag érkezik Magyarországra. Szijjártó Péter szerdán jelentette be, hogy 1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik, szombaton 600 ezer adag vakcina jön Kínából, ami a világjárvány kezdete óta a legnagyobb egyszeri szállítási mennyiség.

A jövő hét elején Oroszországból 280 ezer második komponensű Szputnyik oltóanyag érkezik - közölte. A jövő hét második felében 400 ezer adagot hoznak Kínából, egyúttal elhozzák Grúziának az általa vásárolt 100 ezer dózist is. Emellett, szintén a jövő hét második felében, 200 ezer Szputynik első komponensű vakcina is érkezik.