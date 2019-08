Támad az utószezon: rengeteg filléres luxusnyaralás várja a magyarokat

Az utószezonban még egy utolsó nyaralási rohamra indulnak a magyarok, egyre többen választják az ősz első hónapjait a kikapcsolódásra. Olcsó ajánlatokban pedig nincs hiány, még mindig rengeteg akciós út közül válogathatunk.

Az augusztus 20-i hosszú hétvége évek óta a nyár végét jelenti a családosok számára, hiszen az azt követő hetek jellemzően már az iskolára készülés, a napi logisztikához való visszatalálás jegyében telnek. Egyre többen vannak viszont azok, akik, amennyiben még/már nincsenek iskoláskorú gyerekeik, és a szakmájuk sem követeli meg a szeptemberi kezdést, úgy a főszezon telítettsége helyett a nyugodtabb, és gyakran kedvezményesebb nyárutót választják egy kiadós tengerparti pihenésre - tudtuk meg Nagy Viktóriától, az Invia marketing managerétől.

Szezon vs. utószezon

"Egész Európában, főleg a nagy küldő országokban, például Németországban a szeptember közepe még abszolút főszezonnak számít" - nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Szvoboda János, a Neckermann ügyvezetője.

A tapasztalatok szerint Magyarországon is hasonló a helyzet: a szigorú értelemben vett főszezon legalábbis az előfoglalások alapján augusztus végéig, szeptember közepéig tart - mondta el a Pénzcentrumnak Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere, majd hozzátette,

ám az iskolakezdés miatt már a csak a hétvégékre látunk ebben az időszakban magasabb foglalási darabszámokat és összegeket.

Elmondható tehát, hogy ősszel is szívesen utazunk, a tavalyi évhez képest a szeptember és októberi időszakra vonatkozóan több mint 40 százalékkal magasabb a foglalási darabszám. Jó hír, hogy a július-augusztusi és szeptember-októberi átlag foglálások alapján elmondható, hogy a főszezon után

nagyjából 16 -19 százalékkal lesznek olcsóbbak a szállások.

A négycsillagon Hotel Eger & Park szállodában két fő 49 265 forintért tölthet el két fő egy éjszakát szeptember 13. és 14. között a Szállás.hu ajánlatában, a szintén négycsillagos Hotel Therápia. Pécsen pedig 19 360 forintért ugyanezekkel a kondíciókkal. Siófokon a Fresh Hotelben 3 napot 2 fő 31 900 forintért pihenhet az idei utószezonban a Bónusz Brigád oldalán megvásárolható kuponnal. A Thermal Hotel Harkányban klasszik kétágyas szobát 11 900 forinttól foglalhatunk egy éjszakára az idei őszre az OTP Travel oldalán.

Ahol még tart a nyár

Akinek nem volt elég az idei hőség, esetleg nem jutott el nyaralni vízpart közelébe, az még megteheti, hiszen Európa számos országában tart még a nyár, és jó ajánlatokból sincs hiány. Az utazási irodák szerint jelenleg azok az úticélok a legnépszerűbbek, ahol még biztosan tart a nyár (Görögország, Spanyolország, Ciprus), vagy ahol szeptemberre válik viselhetőbbé a nyári kánikula (Egyiptom, Tunézia, Emirátusok).

Míg Egyiptom nyáron leginkább a pihenés, strandolás és búvárkodás lehetőségével várja az oda látogatókat, ősszel már a nagyobb kirándulásokra (Luxor, Kairó, sivatagi quad-túrák, tevegelés) is alkalmas az időjárás

-ismertette lehetőségeket az Invia menedzsere. Ugyanígy, a sok látni- és felfedeznivalót kínáló görög szigetek és olasz, illetve spanyol városok műemlékeit, romjait, múzeumait is nagyobb eséllyel látogatják végig ebben az időszakban a turisták, miután kipancsolták magukat a strandokon.



Tavaly az ősszel utazók választása, népszerűség szerint az alábbiak szerint alakult:

1. Görögország

2. Egyiptom

3. Törökország

Idén az eddig erre az időszakra lefoglalt utak száma alapján Egyiptom (azon belül is Hurghada) vette át a vezetést, őt követi Törökország (Side és Alanya), Görögország (Kréta, Zakynthos, Rodosz) pedig így a 3. helyre került. Az ezekre a hetekre foglalt utazások egyöntetű többségét all incusive, vagy ultra all inclusive ellátással foglalják le, gyakran kéthetes turnusokra, jellemzően 4 és 5 csillagos szállodákban, és repülővel valósítják meg - ezekből a faktorokból is jól látszik, hogy a döntési szempontok közül a pihenés lehetősége az elsődleges és a legfontosabb.

A jelenleg legkeresettebb ajánlatok erre az időszakra

Egyiptom, Sharm El Sheikh, 8 nap, repülővel, all inclusive ellátás, 4 csillag, 167 627 forint/fő (09.18-25.)

(09.18-25.) Törökország, Side, 8 nap, repülővel, all inclusive ellátás, 4 csillag, 130 525 forint/fő (10.26-11.02.)

(10.26-11.02.) Görögország, Rodosz, 8 nap, repülővel, all inclusive ellátás, 4 csillag, 150 ezer forint/fő (09.17-24.)

De érdemes még szétnézni a többi utazási iroda ajánlatai között is, az osztrák Alpokban Bad Kleinkirchheimben szeptember 14. és 21. között egy hét 54 268 forintba kerül 3 csillagos hotelben a Neckermann ajánlatában. A három napos dalmát csillagtúra félpanziós ellátással szeptember végén 59 ezer forintba kerül fejenként az Ibusz szervezésében.