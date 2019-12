Talicska, mikró, festmény: hihetetlen, miket hagytunk el idén a MÁV-on, Volánon

Egészen hihetetlen, milyen tárgyakat felejtettek idén a magyarok a különféle közlekedési eszközökön. Oké, a pénztárca, telefon kicsúszhat a zsebből, és a táska is van, hogy a nagy rohanásban fent marad a járművön, de azért egy mikró, vagy a babakocsi hiánya igencsak feltűnhetne a tulajdonosnak. A BKV-n hagyott talicskára pedig még mindig keressük a magyarázatot...

2019-ben egy talicskát felejtettek ott valamelyik BKV-járaton, de három mikrohullámú sütöt is találtak idén - közölte a Pénzcentrum megkeresésére a BKV sajtóosztálya. Mint írták, a szokásos talált tárgyak közé tartoztak idén a hivatalos dokumentumok, pénz, tárcák, mobiltelefonok, tornazsákok és táskák, cipők és ruhanemű, valamint a kulcsok is. Ezek mellett az érdekesebb darabok között tartják számon még az elhagyott festményt, illetve találtak laptopokat is. Emellett a buszon, metrón, villamoson felejtettek még az utasok több rollert, gördeszkát és hangszert.

Arra is rákérdeztünk, mennyi pénzt találtak a társaság járatain, a BKV csak a forintra vonatkozó adatokat közölte: összesen 1 525 550 forintot adtak le a Talált Tárgy Kezelőségére. A legnagyobb egyben leadott összeg 305 ezer forint volt, amit végül visszakapott a jogos tulajdonos. Egyébként a trendek azt mutatják, hogy az elhagyott pénzek nagyjából feléért jelentkeznek. A fel nem vett összegek a törvényi kötelezettségeknek megfelelően a Magyar Államkincstárnak kerülnek átutalásra - közölte a sajtóosztály.

Hegesztő, készpénz, gitár maradt a vonatokon

Ugyanezeket kérdeztük a MÁV-tól is, a kommunikációs osztály válaszában pedig közölte, jellemzően a "slágertárgyak" maradnak a vonatokon: pénztárcák, ruhanemű, táskák, bőröndök, iratok, esernyők, elektronikai eszközök (mobil, laptop, fényképezőgép). A kulönlegesebb tárgyak között említették a nagyméretű hangszereket (gitár, cselló), babakocsikat és a kerékpárokat is.

De mind közül 2019-ben a legmeghökkentőbb a hegesztőkészülék volt.

Ami pedig a pénzt illeti: ahogy a MÁV kommunikációs igazgatósága fogalmazott, idén eddig összesen több millió forintot felejtettek utasok a vonatokon. Azokról az összegekről, amelyeket visszajuttatnak a tulajdonoshoz, a vasúttársaság nem vezet összesített nyilvántartást. 2019-ben a legnagyobb ilyen tétel közel 350 ezer forint volt.

Azok az összegek, melyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján a Magyar Államhoz kerülnek. Idén októberig összesen közel 1 millió forinttal és 180 euróval történt így.

Több száz talált tárgy a Volánbusznál

Megkeresésünkre a Volánbusz Zrt. azt közölte, hogy ebben az évben több mint 630 darab talált tárgyat regisztráltak a munkatársaik, ezek több mint 70 százaléka került vissza a tulajdonoshoz.

A 2019 januárja és októbere közötti időszakban összesen mintegy 192 ezer forintot hagytak járatainkon. Ezenfelül a talált tárgyak között volt számos külföldi fizetőeszköz is (pl. EUR, CZK, CHF, RSD stb.)

- írták, majd pedig azt közölték, hogy a legjellemzőbb dolgok, melyeket az utasok elhagynak, az utazótáskák és a hatósági igazolványok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány). Hozzátették, hogy a talált tárgyakat 3 hónapig őrzik meg, addig lehet értük jelentkezni. Különlegesebb tételekről nem ejtettek szót a válaszban.