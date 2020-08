Megtaláltuk a legjobb lángost a Balatonnál: nem hiszed el, mennyibe kerül

Olyan rémhírek kaptak szárnyra az utóbbi időben, miszerint átlagosan 1500-2000 forintba kerül idén egy balatoni lángos. Mivel ezen a héten végig csodás strandidő lesz, és ha már a strand, akkor szinte kötelező elfogyasztani egy lángost... öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mutatjuk, a Balatonnál hol, mennyiért és milyen minőségben kapható a magyarok kedvenc strandétele. Ami biztosan kiderült: továbbra sem luxus a lángos a magyar tenger partján.

Ahogy már a korábbi években is, idén is indult felfedezni a balatoni kínálatot a likebalaton.hu, azonban nem találták a horrorbüféket, ahol aranyáron mérnék a sajtos-tejfölös lángost. A legtöbb helyen 550 forint egy sima lángos és ettől 50 forinttal volt lefele és felfele is eltérés - írják. Keszthely legforgalmasabb lángossütőjénél, a Balaton parton például 500 forintért árulják. A legolcsóbb simát 450 forintért (!) ettük, a legdrágábbat 700 forintért.

Ez azt jelenti, hogy tavaly óta 50-100 forintot drágítottak az egyszerű, fokhagymás lángos és a sajtos, tejfölös változatok árán is a Balatonnál.

A drágább verziók a töltött lángosok között voltak most is. Ezeket 900 forinttól, 1500 forintig árazták be és rendes, emberes adagok, de a középmezőnyből volt a legtöbb 1100-1200 forintért. Egy olyan akadt csak, ami 1500 forintba került. Ez, a legdrágább verzió, egy sajtos-tejfölös-szalámis-lilahagymás volt.

A többi is kiadós: darált hússal, virslivel, baconnel, káposztával, csirkemellel, kapros juhtúróval, vagy sajttal töltve. Mindegyik kitesz egy bőséges adag meleg ételt.



Kifejezetten különleges lángosokat is fel lehet fedezni a magyar tenger partján: golyóra formázott, töltött lángost, de volt velős, libamájas, aztán volt egy pirított káposztával, mustárral és füstölt csülökkel töltött emlékezetes verzió, de sopszka salátás és úgynevezett sztrapacskás is - kaporral, juhtúróval és csülökkel.

Az idei toplistára felkerült legjobb lángosozókban viszont a sima sajtos-tejfölös is kiváló tud lenni, az északiparton pedig legalább annyi jó strandbüfé akad, mint a délin.

