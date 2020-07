Itt a mesterterv: ezzel lehetne megmenteni a budapesti turizmust?

A koronavírus-járvány nyomán szinte kiürültek a legnépszerűbb európai turistaközpontok, mint amilyen Amsterdam, Prága és Budapest is. Eltűntek az éjszakai tivornyák, de ezzel párhuzamosan rengeteg munkahely és vállalkozás is megszűnt. A városok polgármesterei egy szép, új jövőben bíznak, ahol nem zavarják egymást látogatók és a helyiek, és a bérleti díjak is konszolidálódhatnak: de vajon lehetséges ez?

Több európai város, mint például Amsterdam és Prága is, régóta szó szerint szenvednek a turisták tömegeitől, most a Covid-19 nyomán esélyt és főleg időt nyertek, hogy kidolgozzanak egy az új stratégiát.

Egy évvel ezelőtt mág szinte látni sem lehetett a holland főváros utcáit a hömpölygő turistáktól, mára azonban kihaltak ezek a részek, az utazási korlátozások pusztító hatással voltak a város gazdaságára. A turisták hiánya miatt 55 ezer szállodai maradt üresen, nem is beszélve a zárva maradt múzeumokról, és az ajándéktárgyakat áruló boltoktól. Egy olyan város számára, ahol a nemzetközi turisták 2015-ben több mint 7 milliárd dollárt költöttek, és a munkahelyek több mint 12 százaléka közvetlenül az idegenforgalmi ágazathoz kapcsolódott, ez hatalmas pénzügyi csapást jelent. Ám persze ezzel párhuzamosan a helyiek újra felfedezték maguknak a város csendes szépségét, olyan tereket is elkezdtek használni, melyekhez addig nem fértek hozzá a sok turistától.

A pandémia nyomán olyan intézkedések bevezetését tervezik, melyek élhetőbbé teszik a várost, és főleg megszüntetik a súlyos lakáshiányt, ami azért alakult ki, mert azokat rövid célra adták ki turisták részére.

Ebből a szempontból Magyarországon is érik a változás, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség tervei közt is szerepet a rövid távú lakáskiadás szabályozása, főleg a szállodák újra helyzetbehozása miatt, de nem utolsó szempont az albérletárak befolyásolása sem.

"Talán a Covid19 új lendületet ad a városi gazdaság fenntartható újraépítésének" - mondta el a HuffPostnak Geerte Udo, a város marketingszervezetének, az amsterdam& partners-nek a vezetője, majd hozzátette:

Biztosítani szeretnénk, hogy a turizmus a jövőben pozitívabb hatást gyakoroljon a helyiek szélesebb csoportjára, nem csupán néhány nagyvállalatra, főként a környezetbarát mobilitás és fogyasztás, valamint a hosszú távú gazdasági beruházások javítása érdekében. Olyan fenntartható vendéggazdaságot szeretnénk, amely nem sérti városunk életképességét.

Miközben a szakember egyértelművé teszi, mennyire értékesek a látogatók, hangsúlyozza, hogy nem akarnak visszatérni a koronavírus előtti időkhöz.

Kívül tágasabb

De nem Amsterdam az egyetlen európai város, amelyik szinte szenved az embertömegektől. A turizmus a kontinens számos történelmi városának fontos eleme, körülbelül 11 százalékot képvisel az Európai Unió bruttó hazai termékéből, és a foglalkoztatottság 12 százaléka kapcsolódik hozzá.

Az olcsó repülőjratok és szállások szinte vonzzák az utazókat, vonzották, de komoly problémát jelenteken az ittas tömegek, amely sok kellemetlen éjszakát okoznak a helyi lakosságnak számára, akiket amúgy is kiszorítanak a belvárosi negyedekből a lakásáremelkedések.

A dühös helyiek sok helyen az utcára vonultak, Velencében, Prágában és Barcelonaban is, hogy tiltakozzanak. Úgy tűnik imájuk meghallgatásra talált, ha nem is úgy ahogy szerették volna, mert az EU előrejelzése szerint az idegenforgalmi ágazat akár 70 százalékára is visszaeshet a koronavírus miatt. De sokan remélik, hogy a világjárvány a turizmus javulásával jár majd együtt.

"A válság egy egyszeri alkalom a változásra" - mondta a HuffPostnak Barbora Hrubá, a Prague City Tourism szóvivője. A Cseh Köztársaság fővárosában a turisták száma meghaladja az évi 8 milliót, ez óriási terhet ró az erőforrásokra: "Arra törekszünk, hogy megváltoztassuk a város hírnevét, hiszen a világ egyes részein olcsó buli célpontnak imernek minket"

Ez szóról szóra igaz Budapestre is.



Janet Sanz, Barcelona polgármester-helyettes azt várja, hogy a városi engedéllyel rendelkező turisztikai apartmanok egyharmada visszatér a normál bérleti ágazathoz az elkövetkező három évben, a megváltozott idegenforgalmi ágazat miatt.

De hogyan?

Az emberek utazási céljainak megváltoztatása segíthet visszanyerni az olyan látogatókat, akiknek viselkedése nem kifogásolható - mondta Jos Vranken, a holland turisztikai testület NBTC ügyvezető igazgatója. Ez azt jelentené, hogy sok turista számára elsődleges vonzerőt jelentő vörös lámpás körzetben változások történnek. A főváros fontolóra veszi az olyan intézkedéseket, mint például a kannabisz-kávézókba való belépés korlátozása, és az utcai ablakok lezárása, azzal a céllal, hogy megvédje a szexuális munkásokat a turistáktól, akik csak fotózni akarják őket.

A polgármester egy digitális városkártya mint egyfajta vízum gondolatát veszi fontolóra, mely segítheti a belépők számának ellenőrzését, és a látnivalókhoz való hozzáférés ellenőrzését azáltal, hogy időbne korlátozza azokat.

Bár a részletek jelenleg homályosak, jó ötletnek tűnik, de nem szabad megfeledkezni az európai adatvédelmi szabályokról sem.

Címlapkép: Getty Images