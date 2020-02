Itt a Hyundai nagy bejelentése: filléres kisautó érkezik Magyarországra

Bemutatták a Hyundai legújabb városi kisautóját, az i10-es várhatóan egy hónapon belül érkezik a márkakereskedésekbe, és már 3,3 millió forintért is meg lehet venni.

Izgalmas évet zárt a Hyundai, Magyarországon és Európában is jól teljesített a márka 2019-ben, az eladások a piaci átlag felett bővültek - ismertette Kovács Pál, a Hyundai Holding Kft. ügyvezetője a vállalat sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették az új i10-est, illetve érkezik az i30-as faceliftje, az új i20-as modell, illetve a márka SUV-családja is megújul az év végéig.

Nem félnek az új európai kvótáktól, ám 2020 egy nehéz év lesz acégvezető szerint, de a Hyundai felkészült, több hibrid, illetve elektromos autó van a kínálatban, és érkezik még több ilyen modell. Ám Kovács szerint az új szabályozás lehetőségeket is rejt, hiszen folyamatosan fejleszteni kell a palettán. Az ügyvezető ismertette, hogy a Hyundai sportos modelljeinél is érkeznek újdonságok, az N és az N-line szériák fontosak lesznek az idei évben is, az összes új modell megkapja a sportos csomagot.

Megérkezett az új i10-es

A miniautók kategóriájában mutatkozott be az új Hyundai i10-es, Kovács Pál szerint sok márka elhagyja ezt a kategóriát a szén-dioxid kvóta miatt - vagy tisztán elektromos miniautókat állítanak elő. Az ügyvezető szerint ezekre a modellekre szükség van a városi közlekedésben, vagy egy második autóknak. Az új i10-es kapcsán Kovács arról beszélt, hogy a modellnek van létjogosultsága, március-áprilisban érkezik majd a márkakereskedésekbe.

N-line kivitel is lesz belőle, illetve többféle erőforrással lesz rendelhető az új i10-es. Az árlista szerint 3,3 millió forintról indul a Hyundai új kisautója, a legjobban felszerlt i10-esért pedig 4,6 millió forintot kell fizetni.

A Hyundai a Save the Children alapítványt is támogatja a modell bevezetésével: minden egyes tesztvezetés után 25 eurót utalnak a szervezetnek.

