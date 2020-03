Így vágja tönkre a kocsidat a kijárási korlátozás: mutatjuk, hogy előzd meg a bajt

Most, hogy a magyarok nagy része otthon marad, és csak a legszükségesebb esetben mozdul ki, a hazai autópark jelentős hányada is a parkolókban, kertekben, garázsokban pihen. Ez odáig rendben is van, hogy legalább üzemanyagra nem kell költeni, de a gépjárműveknek akár árthat is, ha rikán használja őket az ember. Alább a Pénzcentrum összeszedte, mire kell figyelni, hogy ne menjen gallyra az autód, ameddig tart a vészhelyzet.

Már az éjféltől életbe lépett kijárási korlátozások előtt is rengetegen maradtak otthonaikban a koronavírus-járvány miatt, és csak a legszükségesebb esetben mozdultak ki. A budapesti autóforgalom például drasztikusan lecsökkent, csak azok ültek autóba, akiknek nagyon muszáj volt. Ebből egyenesen következik az, hogy több százezer magyar gépjármű már jó ideje a parkolóban, kertben, garázsban áll. Ha minden így marad - márpedig a koronavírus-járvány még nem is tetőzött Magyarországon -, akkor még jópár hétig, hónapig ez lesz. Azonban van pár dolog, amire oda kell figyelni, ha keveset használod az autódat - a Pénzcentrum alább összeszedte, mire kell odafigyelni.

Egyes autóknál különösképp figyelni kell



Szakmailag a járművek hosszabb idejű tárolása nem okoz különösebb problémát, de a több hetes állásidő a tüzelőanyagok állapotának romlását eredményezheti, melyre vannak megfelelő állagmegóvó szerek, adalékok - foglalt állást a Pénzcentrum megkeresésére az Autószerelők Országok Egyesülete.

A kijárási korlátozásokkor inkább azoknak érdemes figyelni, akiknek hibrid vagy elektromos autójuk van: náluk az akkumulátorok merülése jelenthet problémát. A nagyfeszültségű akkumulátorok önkisülési hajlandósága, illetve a kisfeszültségű akkumulátor lemerülése indíthatósági problémát eredményezhet.

Javasoljuk a heti egy alkalommal való beindítását az autónak, ha van lehetőség akkor egy rövid utat megtenni a járművel. Aki teheti az elektromos és Plug-in hibrid járműveket heti 1-2 alkalommal lassú töltéssel töltse fel, hogy biztosan elérhető legyen szükség esetén

- írták az egyesülettől.

Javasolják, hogy a műszaki vizsgát ne halasszák el azok az ügyfelek, akiknek ez most esedékes. A műszaki vizsgáztatás a legtöbb helyen problémamentesen és kellő elővigyázatossággal üzemel.

Sok autótulajdonos megfeledkezik arról, hogy a KRESZ előírásai szerint ő felel gépjárműve műszaki állapotáért, egy esetleges baleset esetén a lejárt műszaki vizsga érvényesség sok kérdést vet fel a biztosítási ügyintézés során is

- hívták fel a figyelmet.

Ezeket azért csekkold

Bár az egyesület szerint komolyabb problémát nem okozhat az autóban a hosszú állás, azért néhány dolgot érdemes megtenni a biztonság kedvéért. Ügyelni kell például az akksi töltöttségére az autószerelő szerint:

Ritka használat mellett az autó készenléti áramfelvétele azért merítheti az akkut: ha sokáig nem mész sehova, akkor néha azért érdemes ellenőrizni az akksi állapotát. Elég kellemetlen, ha nem indul az autó, amikor kéne. Ennek legegyszerűbb módja, ha gyújtást adsz: ha csak hosszas próbálkozás után indul be a motor, a kontrollámpák fényei halványodnak, vagy a világítás gyengélkedik, biztos merülőben van az akksi. Ilyenkor rá kell tölteni

- magyarázta Hidvégi Géza. A szaki szerint az olajat is érdemes lehet a hosszabb állás, ritkább használat előtt lecserélni, mert a régi olaj sok égési mellékterméket és egyéb szennyeződést szedhet össze, ami a kényszerszünet során lerakódik a rendszerben, "az pedig komoly és drága hibákhoz is vezethet".

Erre azért is lehet szükség, mert a kenési körbe akarva-akaratlanul víz is juthat (kicsapódó pára formájában), és ha ritkán, vagy keveset jár a gépjármű, akkor a motor sem éri el az üzemi hőmérsékletet, a víz nem tud elforrni a rendszerből, ami károkat okozhat a nagy állásban



- tette hozzá a szerelő. Ha olajat nem is cserélsz, a fentebb felsorolt problémák nagy eséllyel megelőzhetőek azzal, ha egy-két hetente egyszer mész egy nagy kört az autóval - a szakember szerint legalább 30-50 kilométert, ameddig be nem melegszik rendesen -, mert így az akku is tud tölteni és a kenési rendszer is forog. Ha van klíma az autóban, azt is be kell ilyenkor nyomni, és a szellőzőventilátort is érdemes megjáratni max sebességen, hogy leszáradjon a klíma hőcserélője.

Ahogy az egyesület is kiemelte, úgy a szaki szerint is fontos, hogy mennyi, és milyen üzemanyaggal teszed le az autót:

Ezt az új E10-es benzint például nem érdemes 30 napnál tovább tárolni: ugye ebben több a bioetanol, ami megköti a levegő nedvességtartalmát, a víz az üzemanyag aljára kerül. Szerintem nem kell sokáig ragozni, hogy ez miért baj...

Hidvégi Géza szerint tehát, ha huzamosabb ideig keveset jársz az autóddal, ne hagyj benne E10-es benzint,

hanem a lehető legkisebb etanoltartalmú üzemanyaggal kell feltankolni - ezek általában a kúthálózatok prémiumtermékei.

Emellett a szakember kiemelte azt is, hogy ha mód van rá, ne húzd be a kéziféket, ha hosszabb időre leparkolod az autót, inkább hagyd sebességben. "Leegyszerűsítve: a kézifék is hajlamos beragadni a sok állásban, aztán se előre, se hátra..." - mondta.

