Itt a rendelet: ezt kell tudnod a kijárási korlátozásról

Április 11-éig kijárási korlátozásokat vezet be a kormány - ezt Orbán Viktor jelentette be a Kossuth Rádióban. Akár félmillióra is büntethetik, aki megszegi a rendeletet. Mutatjuk a pontos szabályokat.

Április 11-éig kijárási korlátozásokat vezet be a kormány - ezt Orbán Viktor jelentette be a Kossuth Rádióban. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben, a Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabb részleteket:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indokok:

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,



valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,



az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés



a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,



az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,



a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,



az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, m) a dohányboltban történő vásárlás,



a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,



a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,



a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,



a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,



a szülői jogok és kötelezettségek,



a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az 65 év feletti személy tartózkodhat.

A vendéglátósokra meghatározott korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

A szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. 2020. április 11-én hatályát veszti.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)