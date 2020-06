Ide menekülnek a pénzes kalandor-magyarok: semmi nem tántorítja el őket a nyáron

Habár ez a nyarunk feltehetően egészen más lesz, mint azt eredetileg elterveztük, úgy tűnik sokakat nem tántorít el a semmiféle járvány, és szívesen utaznak ne csak itthon, de akár külföldre is. Megkerestük a Magyar Utazási Irodák szövetségét, és több utazási irodát is, és úgy tűnik a magyarok bátrabbik fel ismét készen áll a határon túli vidékek felfedezésére.

A koronavírus-járvány nem csak a tavaszt, de a teljes évünket átrajzolta: ma már tudjuk, hogy a nyaralásaink is egészen máshogy fognak kinézni, mint a tavalyi évben.

Ezekben a pillanatokban kezd éledezni a belföldi turizmus, a különféle felmérésekben a megkérdezettek nagyobb része hazai kikapcsolódás tervez, de azért vannak szép számmal, aki idén is távolabb, akár a tenger mellett töltenék el a szabadságukat.

De most végül hova utazhatok?

Egységes európai álláspont híján sok a bizonytalanság, ami nehezen követhető helyzetet eredményez. Ám sorra nyílnak meg a határok, tegnap óta már azt is tudjuk például, hogy hogy június 12-től már a Horvátországból hazatérőknek sem kell karanténba vonulniuk.

A Konzuli szolgálat honlapján mindenki ellenőrizni tudja, magyar állampolgárként aktuálisan mely országokba utazhat, honnan visszatérve lesz kötelező a 14 napos otthoni karantén. Ennél is egyszerűbb a Békatutaj Kalandtúratársaság munkatársai által üzemeltetett honlap, mely térképen mutatja meg, mely országok, milyen feltételekkel várják a turisztikai céllal érkezőket.

Januárban fizettem be: mi lesz a pénzemmel?

Sokan aggódtak azok közül, akik még a járvány Európai kitörése előtt fizették be utazási irodán keresztül a nyaralásukat, ám úgy döntöttek, mégsem utaznak: mi lesz a pénzükkel?

Korábban egy hibás sajtóértelmezés miatt keringett egy téves információ, miszerint ők visszaigényelhetik a befizetett előleget készpénzben, ám ez valójában nem így van.

"Valójában nem változott az utas által kezdeményezett lemondás szabálya. Ilyen esetben továbbra is csak akkor köteles teljes mértékben visszafizetni a befizetett előleget az utazásszervező, ha az adott országot a Külügyminisztérium az utazásra nem javasolt kategóriába sorolja. Minden egyéb esetben az utazásszervező saját általános szerződési feltételei irányadóak. Az utazásszervezők ilyen esetben is felajánlhatnak utazási utalványt az utasoknak" - mondta el a Pénzcentrumnak Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.



Ám hozzátette, hogy törlésekre, lemondásokra inkább a húsvét előtti időszakban került sor, azóta jóval kevesebbet tapasztalnak.



Jelenleg is több 10 ezer főnyi foglalásállománnyal rendelkeznek a hazai utazási irodák, és megindultak az érdeklődések, korlátozott mértékben a foglalások is. Az utazási irodák az egészségügyi és adminisztratív szabályokat figyelembe véve, július elején tervezik elindítani a közvetlen charterjáratokat a mediterrán tengerparti üdülőhelyekre.

Nagy árcsökkentésekre nem lehet számítani,



részben azért sem, mert a 2020. évre még a járvány előtti időszakban tervezett charter-repülőgép kapacitásoknak mintegy negyede várható az idei szezonban, mindazonáltal a szakember azt javasolja, hogy érdemes nézni az irodák kínálatát, az érdeklődők biztosan találnak kedvező utazási ajánlatokat. A legnépszerűbb nyaraló úti célok várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan Horvátország, Görögország, Törökország, Bulgária, Egyiptom és Tunézia lesznek.

Voltak lemondások szép számmal

Megkerestünk több utazási irodát is, hogy megtudjuk, miképp alakultak a lemondások tavasszal, illetve mi várható az idei szezonban.



"A vészhelyzet kihirdetése után sok utasunk mondta le az utazását, utazásszervező partnereinkkel igyekeztünk mindenkinek a legmegfelelőbb megoldást megkeresni, akár átfoglalásról, akár könnyített feltételekkel való lemondásról volt szó - mondta el a Pénzcentrumnak Ondok Csilla, az Invia marketing menedzsere, majd hozzátette, ez közel sem volt egyszerű: "Mivel utazásközvetítőként vagyunk jelen a piacon, kötelesek vagyunk a szervezőirodák felételei szerint eljárni. Közvetítőként minden lemondással kapcsolatos ügyintézési költségeket saját tartalékunkból fedezzük. Mindezek ellenére a kollegáink a legpozitívabb hozzáállást tanúsítják az utasainkhoz ezekben a nehéz időkben, bízva abban, hogy a jövőben is minket választanak."



A Neckermannál azt tapasztalják, hogy a nyár elejei indulások kapcsán a lemondások helyett inkább az átfoglalásokat részesítették előnyben az utasok, illetve a későbbi indulások kapcsán jelenleg kivárják a július elejei tapasztalatokat, amikor már korlátozások nélkül lesznek nyitva a határok, repterek, szállodák - tudtuk meg Szvoboda Jánostól, a cég ügyvezetőjétől.



Az ALDI Utazás minden esetben maradéktalanul képviseli ügyfelei érdekeit, így az elmúlt hónapokban a beérkezett foglalások túlnyomó része esetében nem várta meg, míg a vásárlók maguk jelentkeznek, hanem törekedett a gyors, proaktív kapcsolatfelvételre.

Természetesen a kialakult járványügyi helyzet következtében elmaradt szolgáltatások értékét a vállalat 100 százalékban megtérítette, így a 2020 március második felétől június közepéig beérkező foglalásokat teljes mértékben visszatérítette. Tudomásuk szerint jelenleg egyetlen egy olyan ott foglalt és időközben törölt nyaralás sincs, amelynek értéke a mai napig visszafizetésre vár. A június közepi érkezéssel kínált utakat nem mondták le, a vállalat pedig szinte kivétel nélkül képes minden autós utazást a megszokott magas színvonalon megvalósítani - tudtuk meg a cég képviselőjétől.

Az IBUSZ egy nagyon sikeres előfoglalási akción volt túl a veszélyhelyzet előtt. Rengeteg foglalásunk volt a nyári szezonra, kiemelten Görögország, Spanyolország, Bulgária, Horvátország, Olaszország üdülőterületeire. A veszélyhelyzet kirobbanását követően sajnos nagyon sokan lemondtak, visszakérték a befizetett előleget. Ezen kötelezettségeinek a cég a törvényi előírásoknak megfelelően maradéktalanul eleget tett. De e nagyon sokan a későbbi időpontra történő átfoglalás mellett döntöttek, vagy a december 31-ig beváltható utazási utalványt választották, amit +110 százalékon válthatnak be utasaik. Az elmúlt hetekben a pozitív hírek hallatán a lemondási hullám lecsengőben van, nagyon sokan kivárnak és bizakodnak, hogy júliustól már tudnak tengerparton nyaralni, ki-és beutazási korlátozások nélkül - válaszolta kérdésünkre Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati ès marketingigazgatja.

Élénkül a kereslet

Április óta folyamatosan érkeznek ajánlatkérések és egyre nagyobb számban vannak foglalások is. Továbbra is az látszik, hogy az utazási kedv megvan az utasok részéről. "A hozzánk beérkezett érdeklődések és foglalások alapján a legnépszerűbb úticél idén is Görögország, őt követi Egyiptom és Törökország" - mondta el Ondok Csilla.

A tavalyi évhez képest Törökország esetében volt egy kb. 10 százalékos áremelkedés,

a többi desztinációnál inkább az árfolyam ingadozások miatt volt némi árváltozás. Jelenleg minden utazásszervező optimalizálja a kapacitásait, hogy lesznek-e nagyobb akciók idén, azt a kereslet-kínálat fogja meghatározni.

Megindult az érdeklődés a Neckermannál is a külföldi nyaraló programok kapcsán, sőt, az elmúlt napokban már új foglalások is születtek a nyári és téli utazásokra vonatkozóan is.



A nyárra vonatkozóan az autóval elérhető desztinációk mellett ugyanolyan népszerűek a repülős úticélok is (leginkább Görögország, Törökország, Bulgária). A turizmusban érintett szereplők a "nagy akciók" helyett inkább az egészségügyi és biztonsági feltételek (Health and Safety Program) megteremtésére helyezik a fő hangsúlyt. -tudtuk meg Szovoda Jánostól.

Az ALDI Utazás is örömmel tapasztalja, hogy az elmúlt két hétben újra folyamatosan növekszik a beérkezett foglalások száma, amely annak is köszönhető, hogy a cég 2020 június 1-től újabb, azonnal foglalható, a készlet erejéig elérhető akciós termékeket vezetett be. Az időszakos kedvezmények keretében extrán alacsony áron utazhatnak az ügyfelek például Siófokra, ahol két vendégéjszaka félpanziós ellátással már 18 990 forinttól vehető igénybe. Mivel a koronavírus járvány miatt idén nagyobb arányú a belföldi turizmus és nő a környező országokat célzó utak iránti kereslet is, így a megrendelők igényeivel összhangban több különleges magyarországi ajánlatot dolgozott ki. A magyar utak és szállások mellett a vállalat honlapján elérhető osztrák, horvát és szlovén akciók is népszerűek. Természetesen a cég számára továbbra is az utasok egészségének védelme és nyugalmának biztosítása a legfontosabb szempont, így egészen október 31-ig meghosszabbította a minden autós utazáshoz egyszeri, fix összegért igénybe vehető pénzvisszafizetési garanciát. Ennek értelmében a vásárló legkésőbb az indulás előtt 10 nappal minden indok nélkül lemondhatja az igényelt szállást és ellátást, melynek ára 100 százalékban visszatérítésre kerül. A sztornó biztosítás személyenként 1500 forintért vehető igénybe (gyermekeknek 18 éves korig ingyenes), mely kockázatmentes és kifejezetten olcsó útlemondási biztosításnak számít a hazai idegenforgalmi és turisztikai piacon.

A tervezett charter repülős és buszos útjakat az IBUSZ-nál összevonták, optimalizálták. Sajnos sok járatot törölni kényszerültek, de a legnépszerűbb üdülőterületeink programozását sikerült megtartani. A cég eddigi tapasztalatai szerint messze legnagyobb érdeklődés a görög szigetvilág és szárazföldi üdülőterületek iránt van, szerencsére itt nagyon kevés megbetegedés is volt, úgyhogy teljes biztonságban utazhatnak az ügyfelek. De megmaradt az érdeklődés a spanyol, bolgár üdülőterületek iránt is és természetesen Horvátországba is sokan foglalnak szállást.

Az előfoglalási akcióinknak már végé, akkora kedvezménnyel már nem foglalhatóak útjaik.

Mivel lényegesen szűkebb a kapacitás és a kínálat, ezért óriási akciókra nem lehet számítani. Egy-egy last minute ajánlat előfordul majd azokon a járatokon, amelyeken 1-1 dátumon maradnak helyek. A júliusi kezdés után várhatóan egy erős augusztusra és egy kitolódó utószezonra számítunk.

Címlapkép: Getty Images