Hangosak és sokat isznak? Szidhatod a fiatalokat, de ők fogják talpra állítani a hazai turizmust

Főképp a fiatalok azok, akik már a következő hazai úticélon gondolkodnak, derült ki egy friss kutatásból. Kiderült az is, hogy kikkel és hova terveznek utazni a közeljövőben, és melyik úti célok húzhatnak hasznot a Pünkösddel induló nyárból.

Belföldi utazást zömmel a 18-29 éves korosztály és a magas iskolai végzettséggel rendelkezők terveznek a járvány után, így várhatóan ők lesznek azok, akik a hazai turizmus fellendítését megkezdik, és utat törnek a félénkebb utazóknak - derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásábólkészüét felmérésből. A lakosság kétharmada a belföldi úti célokat preferálja a külföldiekkel szemben, így a fellendülésből a hazai turizmus húzhat hasznot.

Minden hatodik magyar tervez rögtön a járvány lecsengését követő egy hónapban hazai utazást. Az elkövetkező negyedévben további 23%-a, fél évben pedig 20%-a kapcsolódna ki itthon. Főképp azokkal utaznának, akikkel a karantént is együtt töltötték: a nagyobb társasággal való nyaralások az idén visszaszorulnak, minden második válaszadó családi utazást tervez.

Idén a Balaton a Riviéra

Bíztató a belföldi turizmus szemszögéből, hogy azoknak is nagyobb a kedvük az itthoni desztinációkhoz, akik amúgy eddig nem hazánkat választották. A többség ráadásul valamilyen új, eddig ismeretlen úti cél felé venné az irányt. Az utazások céljaként az aktív szabadidős tevékenységek bizonyulnak a legnépszerűbbnek, de emellett szívesen keresnék fel a gyógy-, illetve élményfürdőket is a magyar országjárók, így várhatóan a pünkösdi hétvége is kirándulásokkal és fürdőzéssel telik.

Kedvelt úti cél Tokaj és a Velencei tó is. Mindezek fényében az is elképzelhető, hogy az idei Balatoni szezon a régi idők emlékét, a nyolcvanas évek tömött strandjait fogja visszahozni.

Címlapkép: Getty Images