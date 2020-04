Felverheti az esküvők árát is a koronavírus: drága lesz az újraszervezés?

A koronavírus többezer esküvő terveit írta át, a foglalók a levegőben lógnak, az árak pedig jövőre emelkednek. Tavaly márciusban 2766 házasság kötetett Magyarországon, áprilisban már 3602, májusban pedig 6664. Hogyha nem volt mindegyik esetében nagy rendezvény, így is a tavalyi számok alapján idénre is esett volna több ezer esküvő, amelyet most el kell halasztani. Az esküvői árak pedig évről évre emelkednek. De mégis mitől lesz többszörös a szorzó az "esküvő" szó hallatán?

A járvány miatt halasztani kényszerült esküvők ezreinél jelenthet áremelkedést a válság a Ceremóniamester Szövetség közleménye szerint. Ráadásul az esküvői díjszabás így is többszöröse volt a normáls áraknak, legyen szó a tortáról, ruhákról, terembérlésről, cateringről, fotózásról... Akiknek idén az esküvője elmarad, és már van, ahol letették a foglalót, vagy előleget, ezt is elbukhatják, ha a szolgáltató időközben csődbe ment. Ezen túl az is ráfizetés lesz, ha ugyanazokkal a feltételekkel, de később kerül megtartásra a lagzi.

Miért kerül az esküvői menü- és italsor 20-30 ezer forintba, ha egy jobb étteremben, 8000-9000 Ft-ból megvacsorázom? - teszi fel jogosan a kérdést sok pár. A különbözet természetesen nem abból adódik, hogy szombatonként drágább lenne a karaj, amiből a rántott húst készítik. A legfontosabb tényező az idő, amit az étteremben töltünk egy esküvőn.

Ne csak arra az időre gondoljunk, hogy este hatra érünk oda a templomból, és hajnal kettőkor távozunk. A legtöbb étterem szombatonként már délben sem nyit ki, hiszen az előkészületek (dekor, bútorok átrendezése vagy cseréje) már napközben - sokszor reggel - elkezdődnek; és mire mindenki elpakol, visszarendezik a bútorokat, bizony másnap reggel van. A helyszín erre az időszakra is fizeti a személyzet órabérét és a rezsit

- magyarázza Varga-Kovács Tímea esküvőszervező. "Az sem utolsó szempont, hogy a mindenkori esküvői ajánlat a legtöbb helyen tartalmaz egy többfogásos vacsorát, éjféli menüt, valamint 8-10 órás korlátlan italfogyasztást. Emellett, teljesen kiesik a napi szokásos forgalmuk, amelyet (főként nyáron szombatonként) megtölthetnének a’la carte vendégekkel is." - teszi hozzá.

Mokos Dóra, a budapesti Halászbástya Étterem értékesítője szerint: "Egy 100 fős tányérszervizes esküvő kiszolgálásához összesen 20-25 fős személyzet szükséges. Ebben benne van a séf, a szakácsok, az üzletvezető, a felszolgálók, a mosogatók, a takarítók, biztonsági őrök, recepciósok."

Természetesen a mindenkori költségek tartalmazzák azoknak a munkadíját akik az esküvő napján jelen vannak, de egy étteremnek ki kell termelnie az értékesítők, a könyvelők, a vezetőség bérét is, csak úgy, mint a befektetők hasznát, amely által a sok tíz-, akár százmilliós befektetésük megtérül az évek során. Mindez ott van a "tányéron" és az esküvői menü árában.

Aranyból van a menyasszonyi csokor?

A második leggyakrabban támadott terület az esküvői dekoráció. Miért számítják "aranyáron" a virágokat egy menyasszonyi csokornál, amikor egy születésnapra max. 7000 Ft-ért vihetünk egy virágcsokrot? "Egy klasszikus születésnapi csokrot 7-8 szál virágból szoktam megkötni. Menyasszonyi csokor nemigen van 25-30 szál alatt, ráadásul ezekbe különlegesebb, drágább virágok és zöldek is kerülnek, amelyeknek a beszerzési ára lehet akár dupla összeg is" - magyarázza Kosztyó Krisztina, a Flowers by Flora Kosch tulajdonosa.

És ez még csak a virág, ott van a számtalan dekorációs elem, amelyek egy raktáráruházban töredék áron elérhetőek - szezonálisan, a készlet erejéig. Azonban egy esküvői dekoratőrnek egész évben rendelkezésre kell álljon minden, amire egy esküvőn szükség lehet, ez pedig növeli az állandó költségeket: raktárbérlés vagy vásárlás, állandó vagy alkalmi személyzet bérköltsége, kellékek beszerzése és folyamatos pótlása (töréskár), rendszeres továbbképzések költsége, teherautó bérlése, vagy vásárlása és karbantartása.

A munkaidő sem túl baráti - gyakran ébren várják a lagzi végét és indulnak bontani, hajnali 3-kor, 4-kor -, és nem is korlátozódik a helyszínen töltött órákra. "Egy közepesen díszített, 100 fős esküvő előkészületeire összesen kb. 80-100 munkaóra megy el, ha beleszámolom a párral való személyes vagy telefonos egyeztetéseket, helyszínbejárást, ajánlatírást, a virágok beszerzését, a díszek és csokrok megkötését, a helyszíni építést és bontást." - meséli Krisztina.

Kütyük egy autó áráért

Egy hétnyi utómunka van egy 5-15 perces esküvői film vagy egy néhány-száz képből álló esküvői album kidolgozásában. Erre jön rá az az idő, amit egy fotográfus vagy filmes felkészüléssel, képzésekkel, és konkrétan az esküvőn tölt.

Egy esküvő átlagos utómunkája 40-60 munkaóra. Ennyi idő kell ahhoz, hogy átnézzem a felvett nyersanyagot, majd zenére összevágjam az 5-15 perces kisfilmeket

- meséli D. Nagy Kriszta, a La Mémoire Wedding Film Stúdió alapítója. "Az esküvőn a párban dolgozó fotósok által elkészített fotómennyiséget válogatjuk, retusáljuk, színeket állítunk, megszerkesztjük az albumokat - ez esküvőnként 50-60 munkaórába telik" - teszi hozzá Magyar Szabolcs, a Dupla Expo esküvői fotós páros egyik tagja.

Költségoldalon pedig egészen elképesztő összegeket találunk. Baumgartner Péter, Magyarország egyik legnagyobb profi fotós- és filmes felszereléseket árusító cége, a Fotoplus Kft. kereskedelmi vezetője szerint, ismerve a hazai legismertebb fotósok és filmesek igényeit és szokásait, "Ha valaki esküvői fotózásra adja a fejét, akkor a vázak, különböző objektívek, kameramozgató és stabilizáló eszközök, fényforrások, filmesek esetén hangfelvevő eszközök együttes költsége megközelítőleg 7-9 millió forintba kerül." Magyar Szabolcs és D. Nagy Kriszta is elmondta, hogy az eszközök elhasználódása miatt ennek 20-30%-át 2-3 évente újra kell ki kell fizetniük.

810 óra egy kisebb hadsereggel

"Egyszer összeszámoltuk, hogy egy 70 fős sátras esküvő építéstől, bontásig hány munkaórát vett igénybe. Csütörtök 12 órától, vasárnap 14 óráig, mintegy 60 ember vonatkozásában ez 810 munkaórát jelentett, ami 13.5 óra/fő. Ebben benne voltak a sátorépítők, a dekoratőrök, a bútorszállítók, a technikusok, akik az előkészületekben vettek részt, illetve az esküvő ideje alatt a catering részéről a kollégák, a fotósok, a filmesek, az eskető, a ceremóniamester... Azonban nem volt benne, hogy a cukrász hány órán át sütötte a tortát, a séf és a szakácsok mennyit készültek a konyhán a menüvel." - meséli Varga-Kovács Tímea, aki az esküvői turizmus hazai szakértője, akinek jótanácsa a párok felé, amikor az esküvő árát vizsgálják, hogy:

A teljes esküvőből a vendégek csak az ott töltött időt látják, de mire egy ilyen rendezvény felépül az sok embernek a fáradságos munkája.

Ezt a munkát pedig meg kell fizetni - ettől kerül ilyen sokba egy esküvő.

