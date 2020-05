Cáfolja a Nissan, hogy elhagynák Magyarországot

"Itt vagyunk és gőzerővel dolgozunk" - írja a a Nissan Motor Limited (NML) arra a nemzetközi sajtóban megjelent hírre reagálva, amiben a Nissan globális és európai stratégiájával kapcsolatban tettek bizonyos kijelentéseket névtelen forrásokra hivatkozva.

“A Nissan jelenleg is teljes mértékben elkötelezett az európai termékkínálat versenyképesebbé tétele mellett. Ennek első lépéseként, 2019 novemberében vezettük be az új Juke-ot, mely a jelenlegi személyautó termékportfolió első megújult modellje. Már folynak az előkészületek a következő generációs Qashqai gyártásának megkezdésére az angliai, sunderlandi gyárban. Ezen felültovábbi elektromos modellek bevezetése is szerepelterveinkben" - olvasható a Nissan hivatalos cáfolatában.

Továbbá szeretnénk megjegyezni, hogy a Grand Automotive Central EuropeKft., a Nissan márka hivatalos importőre Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában, 2020. március 3-tól különleges garanciacsomagot nyújt legkedveltebb crossover modelljeihez. A piacon jelenleg egyedülálló csomag 10évre szólés az új Juke, Qashqai és X-Trail modelleken elérhető

- emelik ki a cáfolatban.