A horvát, görög, olasz tengerparton nyaralnál? Ezeket a szabályokat kell betartanod

Ahogy közeledik a szezon, Európa országai lassan ismét megnyitják határaikat a külföldi turisták előtt, hogy mentsék, ami menthető. És habár az előzetes felmérések szerint sok magyar idén elővigyázatosságból belföldön tölti el a szabadságát, egy külföldi nyaralás sem tűnik lehetetlennek.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón azt javasolja, hogy a lakosság várjon ki a külföldi utazásokkal. Szerinte a környező országokban már jó a járványügyi helyzet, ettől függetlenül még körültekintésre kéri a lakosságot.

Nem csak itthon, de az egész világon megszenvedte a turizmus a válságot, a turisztikai világszervezet becslése szerint idén 350-400 milliárd dollárral csökkennek a szektor bevételei. Nem kell csodálkozni tehát, amiért a kormányzat idén elsősorban a belföldi utazást propagálja, hiszen szeretnék, ha a magyarok idén itthon költenék el a pénzüket és a magyar gazdaságot pörgetnék. Ettől függetlenül lehet utazni külföldre, jelenleg az alábbi feltételekkel.

A Konzuli Szolgálat hivatalos tájékoztatója így szól: a jelenlegi koronavírus fertőzés okozta helyzetben a külföldre utazás a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat. A vírus terjedése egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, szűkülését, mely kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a Konzuli Szolgálat utazási tanácsait is.



Külföldre utazás esetén ügyeljenek arra, hogy a fertőzés megelőzése céljából javasolt higiéniai előírásokat gondosan betartsák, a fogadó ország hatóságainak utasításait fokozott figyelemmel kövessék. A konzuli védelemre történő regisztrációt minden kiutazás esetén javasoljuk, az esetlegesen szükségessé váló konzuli segítségnyújtás megkönnyítése érdekében.

Szlovákia, Horvátország

Május 21-től Szlovákiába is lehet utazni 24 óránál rövidebb időre házi karantén nélkül. Horvátországba pedig már nem csak ingatlantulajdonosként, hanem méltányolható személyes okkal is be lehet lépni, ide tartozik a lefoglalt szállás igazolása is - mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi tájékoztatón.

És friss hír, hogy Május 29-én Horvátország megnyitja határait a cseh, magyar, osztrák és szlovák állampolgárok számára - jelentette be a horvát turizmusért felelős miniszter szerdán a Croatia Week beszámolója szerint - írja a G7. Gari Capelli azt követően számolt be a határnyitásról, hogy videokonferencián beszélt az uniós országok szakminisztereivel.

Horvátország kétoldalú együttműködések alapján nyitja meg határait, hogy megmentse a gazdaság nagyjából 25 százalékát kitevő idegenforgalmat. Elsőként olyan országok állampolgárait engedi be, amelyeknél Horvátországhoz hasonlóan enyhe volt a járvány lefolyása.

A Horvát Közegészségügyi Intézet figyelmeztetése szerint fontos betartani az egymás közötti szükséges távolságot, ami azt jelenti, hogy a strandokon minden 100 négyzetméteres területen legfeljebb 15 ember tartózkodhat, egymás között legalább 1,5 métert kell hagyni. Ez a távolság a nyugágyak elhelyezésére is vonatkozik, továbbá azt is előírják, hogy naponta többször fertőtlenítve legyenek a fekhelyek. Enélkül a vendégek közötti nyugágy csere sem megengedett - írja a Travelo. Szintén az óvintézkedések része, hogy a medencék és strandok vizeit idén gyakrabban ellenőrzik laboratóriumi vizsgálatokkal, hogy minimálisra csökkentsék a fertőzésveszélyt

Görögország

Görögország viszonylag sikeresen kezeli a koronavírus kitörését. Februárban rögzítették az első esetet, és azóta kevesebb mint 200 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről lehet tudni, összesen 3000 fertőzöttről tudni.

A beutazáshoz nem kell negatív koronavírusteszt, és 14 napos karanténra sem köteleznek senkit - közölte Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a Reuters szerint. Július 1-től nyitják meg újra az országot a turisták előtt.

Athénba már ennél is korábban, június 15-től lehet repülni, a szállodák nagy része is ekkortól lesz újra nyitva. Azt is bejelentették, hogy gazdaság- és turizmusélénkítő csomagjuk részeként csökkentik a menetjegyek, a kávé és az alkoholt nem tartalmazó italok adóját 24-ről 13 százalékra. Vagyis várhatóan ezek a termékek olcsóbbak lesznek - írja az Index.

Olaszország

Az európai gócpontnak számító Olaszország június 2-től ismét fogadja a külföldi turistákat anélkül, hogy azoknak karanténba kelljen vonulniuk 2 hétre. A szállodák június folyamán fokozatosan nyitnak, ám ha ismét elkezd növekedni a fertőzöttek száma, akkor ismét drasztikus lépéseket kénytelenek tenni a járvány terjedésének megfékezése érdekében.

A határok újbóli megnyitásával a koronavírus-járvány terjedését elsőként visszaszorító északkelet-olaszországi Veneto tartomány teljes biztonságban várja a turisták visszatértét - hangoztatta Luca Zaia tartományi kormányzó, a Liga párt egyik legnépszerűbb politikusa.

"Velence városa, tengerpartjaink, Bibione, Jesolo, Caorle, a Garda-tó szebb, mint valaha, és várja a turisták visszatértét, ahogy Olaszország megnyitja határait június 3-tól" - hangoztatta Luca Zaia.

Spanyolország

José Luis Ábalos közlekedési miniszter egy interjúban azt mondta, "nem engedélyezhetjük a külföldiek szabad mozgását, amíg a spanyol lakosságé korlátozott". Hozzátette, hogy a turisták fogadása akkortól lesz lehetséges, ha már a spanyolok is elhagyhatják a lakhelyük szerinti megyét.

A tárcavezető hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az országot egészségügyi szempontból is "vonzóvá" tegyék. A turizmusnak biztonságra, bizalomra van szüksége - jegyezte meg.

Spanyolországba csak a spanyol állampolgárok, az ott élő, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező uniós állampolgárok, valamint a határon át naponta átjáró munkavállalók léphetnek be, eltekintve egyes rendkívüli indokolt esetektől.

A spanyol kormány a nemzetközi turizmus június végi újraindításában bízik.

Franciaország

Franciaország egyelőre még óvatos, ám legalább a belföldi turizmus mielőbbi újraindítása érdekében a kormányfő múlt héten jelezte, hogy a franciák júliusban és augusztusban belföldön elutazhatnak nyaralni, de nem zárta ki, hogy helyi szinteken nyáron is lesznek korlátozások a járványhelyzet függvényében.

A vendéglátóhelyek megnyitásáról május utolsó hetében dönt a kormány. A miniszterelnök elmondta, hogy a vírus által kevésbé veszélyeztetett övezetbe tartozó megyékben feltehetően június 2-án megnyithatnak az éttermek, kávézók és bárok, amennyiben a járványhelyzet nem romlik.

A tájékoztatón Edouard Philippe nem szólt a külföldi turistákról.

Címlapkép: Getty Images