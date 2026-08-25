Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 25.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. augusztus 25.
Névnap
Lajos, Patrícia
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Deviza árfolyam
EUR: 362.81 Ft
CHF: 387.25 Ft
GBP: 424.16 Ft
USD: 311.21 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46380 Ft
MOL: 5100 Ft
RICHTER: 13330 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.26: Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A záporos tömbök zöme reggelre elgyengül, megszűnik, később csapadéknak kicsi az esélye. Az északkeleti, északi szelet a Tiszántúlon és Borsodban élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban általában 15 és 21 fok közé, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken néhol ez alá hűlhet le a levegő. Délután 27, 32 fokot mérhetünk.
2026.08.27: Alapvetően napos időre lehet számítani kevés fátyol-, illetve gomolyfelhővel, csapadék nem várható. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 29 és 34 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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