Series of images to create a giff of the EU flag blowing in the wind and contorting with strong backlight
Utazás

Nagy változás élesedett a magyar útleveleknél: ez meglephet sok magyar utazót az EU határán

infostart.hu
2025. november 21. 09:02

Nem pecsételik többet az útleveleket az EU határain belül, október 12-től fokozatosan az új határregisztrációs rendszert vezetnek be - írja az Infostart. Ez átmenetileg lelassíthatja a nem schengeni övezetben élő utazók be-, és kiléptetését.

Az októbertől fokozatosan élesedő - és a tervek szerint a jövő év első negyedévének a végére már mindenhol elérhető - új, központosított határregisztrációs rendszer harmadik országbeli állampolgárokra nézve kötelező, és leegyszerűsítve az útlevél pecsételését váltja ki – erről beszélt az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Tehát amikor valaki be- vagy kilép a schengeni határon, egy elektronikus rendszeren keresztül ellenőrzik majd a biometrikus adatait, mely sokkal központosítottabb lehetőséget biztosít a tagállamok számára a ki- és beléptetésnél – mondta a szakértő. 

Az új határregisztrációs rendszer bevezetése azokat érinti elsősorban, akik nem rendelkeznek egyetlen európai uniós ország állampolgárságával sem, de Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai továbbra is ellenőrzés nélkül léphetik át a schengeni határokat. Cipruson és Írországban pedig annak ellenére, hogy uniós tagállamok az útleveleket továbbra is le fogják pecsételni.

Gálik Zoltán szerint az új rendszer valószínűleg lassítani fogja a beléptetést, legalábbis kezdetben, később viszont akár emberi beavatkozás nélkül is, automatizáltan is tud majd működni - írja a lap. Így az elkövetkező időkben lassulhat a be- és kiléptetés folyamata.

Címlapkép: Getty Images
