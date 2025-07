Mennyibe kerül egy útlevél? Egy útlevél ára, igénylése felnőtteknek, gyerekeknek, nyugdíjasoknak

Bár az EU-n belül már régóta nincs szükség rá, az útlevél igénylése mindenképpen hasznos, hiszen személyazonosító okmányként bármilyen élethelyzetben jól jöhet. Természetesen ha átlépnéd az Unió határát, nincs mese: útlevelet kell készíttetned, ebben az esetben pedig érdemes tisztában lenni a vonatkozó határidőkkel és teendőkkel. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat!

Sokan csak utazás előtt kapnak észbe, hogy lejárt az útlevelük, vagy még sosem volt. De mennyibe kerül egy útlevél 2025-ben? Mit kell tudni az útlevél igénylés menetéről, milyen útlevél árak vonatkoznak a gyerekekre, a nyugdíjasokra, és milyen költségekkel jár a sürgősségi eljárás? Az alábbiakban összefoglaljuk a legfrissebb információkat és a 2025-ös hivatalos díjszabást.

Fontos változás az útlevél ára kapcsán

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, év elején a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint:

február 1-től a személyi igazolvány és az útlevél okmányoknak az ügyfél kérelmére fizikai úton történő kiállításáért az ott meghatározott díjat kell fizetni.

Ennek alapján az állandó személyazonosító igazolvány 7700 forintos tétel lesz, továbbá a magánútlevél, a második magánútlevél 17 000 Ft és a kérelem benyújtásának időpontjában 12. életévét be nem töltött személy magánútlevele, második magánútlevele 8500 Ft díjat fog kóstálni.

Az útlevél mennyibe kerül 2025-ben?

Az útlevél ára 2025-ben az igénylő életkorától, az érvényesség időtartamától és az igénylés módjától (normál vagy sürgősségi) függ. Nézzük is meg, mennyi lehet az útlevél költsége!

Útlevél ár 2025

Normál eljárású útlevél díjai:

18–70 év között, útlevél ára 10 évre: 17 000 Ft

12–18 év között, útlevél ára 5 évre: 8 500 Ft

6–12 év között, útlevél ára 5 évre: 8 500 Ft

0–6 év között, útlevél ára 3 évre: 8 500 Ft

Egyes esetekben, például nagycsaládosoknak, kedvezményes árak is elérhetők:

6 év alatt az útlevél gyereknek akár 3 500–5 000 Ft is lehet.

Útlevél ára nyugdíjasoknak 2025-ben

Fontos tudni azt is, hogy új jogszabály lépett érvénybe. Ennek mentén 2025. február 1-jétől megszűnt az automatikus díjkedvezmény a 65 év felettiek számára. Így az útlevél ára 65 év felett 2025-ben is egységesen 17 000 Ft. Ez a díj vonatkozik minden nyugdíjas állampolgárra is, ha 10 év érvényességű útlevelet kér.

Sürgősségi eljárás és pótdíjak

Nagyon nem mindegy, hogy mikor készül el az útleveleünk, így mindig érdemes előre gondolkodni. Utazás előtt pedig tervezzük be azt is, ha útlevelet kell készíttetni. Az is fontos információ, hogy, ha nincs idő kivárni a normál 20 napos átfutást, választható gyorsított eljárás is – természetesen pótdíj ellenében:

Soron kívüli eljárás (5 nap): +19 000 Ft

Sürgősségi eljárás (3 nap): +29 000 Ft

Azonnali eljárás (1 munkanap alatt): +39 000 Ft

Ezek a díjak az alapdíjon felül fizetendők, tehát például egy sürgősséggel kért 10 éves útlevél ára akár 56 000 Ft is lehet.

Útlevél hány nap alatt készül el?

Ha már tudjuk az utazásunk időpontját, tisztában vagyunk a sürgősségi eljárás és pótdíjak összegével is, akkor már csak azzal kell kalkulálnunk, hogy az útlevél hány nap alatt készül el.

Az elkészítési idő az igényelt eljárástól függ:

Normál eljárás: kb. 20 nap

Gyorsított eljárás: 3–5 nap

Sürgősségi / azonnali: akár 1 nap alatt is elkészülhet

Ha postai kézbesítést kérünk, plusz 2 000 Ft kényelmi díjat is felszámíthatnak.

Útlevél igénylés menete

Ha már tudjuk az utazásunk pontos dátumát, tisztában vagyunk a sürgősségi eljárás és pótdíjak összegével és azt is tudjuk, hogy az útlevél hány nap alatt készül el, akkor már csak az ügyintézés van hátra. Lássuk is, mi az útlevél igénylés menete.

Az útlevél igénylés személyesen történik a kormányablakokban vagy okmányirodákban. Online időpontfoglalás pedig minden alkalommal erősen ajánlott.

Az ügyintézéshez szükséges:

érvényes személyazonosító igazolvány vagy régi útlevél

lakcímkártya

lakcímkártya gyermek esetén szülői hozzájárulás (gyakran mindkét szülő jelenléte is szükséges)

A díjat az ügyintézés során lehet kiegyenlíteni – készpénzzel vagy bankkártyával.

Útlevél igénylés

2025-ben az útlevél ára a választott érvényességi időtől, az igénylő korától és az ügyintézés gyorsaságától függ. A normál eljárású útlevél díja felnőtteknek 10 évre 17 000 Ft, míg a gyerekek és fiatalok rövidebb érvényességű okmánya 8 500 Ft-ba kerül. 65 év felettiek és nyugdíjasok számára már nem jár automatikusan kedvezmény: ők is ugyanannyit fizetnek, mint a 18–70 év közötti korosztály. Gyermekek esetében – főként nagycsaládosoknál – elérhetők kedvezmények, így az ár akár 3 500 Ft-ra is csökkenhet.

Az útlevél igénylés személyesen történik a kormányablakoknál, és lehetőség van gyorsított vagy sürgősségi eljárásra is, felár ellenében. Az elkészülési idő a választott eljárástól függően 1–20 nap lehet, a gyorsabb ügyintézés pótdíjai pedig 19 000–39 000 Ft között mozognak. Fontos tudni, hogy a postai kézbesítés plusz költséggel jár, és minden útlevélre vonatkozó díjat az igénylés során kell befizetni. Az aktuális útlevél árak 2025-ben tehát jelentősen eltérhetnek attól függően, milyen élethelyzetből és igényekkel érkezünk.