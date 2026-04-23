Tavaszias melegből a fagyba: brutális csavarral csap le ránk az időjárás a következő napokban

Extrém, helyenként akár 15-20 fokos hőingadozás teszi próbára a szervezetünket a napokban. Csütörtökön az ország délkeleti részén a 20 fokot is meghaladhatja a csúcshőmérséklet. Péntek hajnalra ugyanakkor a magasabban fekvő tájakon már fagyhat is, ami különösen megterheli a frontérzékenyek szervezetét.

Csütörtökön a megnövekvő fátyolfelhőzet mellett országszerte többórás napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután pedig Kelet-Magyarországon lehet vastagabb a felhőtakaró, de esőre sehol sem kell készülni. Az északi, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérhetik. Délután kellemes, 16 és 21 fok közötti meleg várható, ám késő estére 7 és 15 Celsius-fok közé hűl a levegő. Éjszaka javarészt kiderül az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben pedig időnként megélénkül a szél. Hajnalra drasztikusan visszaesik a hőmérséklet, így országosan mindössze 0 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk - számol be a met.hu.

Pénteken a változó felhőzet ellenére ismét sok napsütés várható. Bár az ország északkeleti és keleti harmadán felhősebb lesz az idő, csapadék ott sem valószínű. Az északi, északnyugati légmozgás sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a főváros térségében pedig meg is erősödik. A nappali felmelegedés ismét erőteljes lesz, délutánra 16 és 23 fok közé melegszik a levegő.