Egy kis víztócsa a földes talajon esőzés után. A képen a nedves talaj és a felszíni tükröződés látható, megörökítve a nedvesség egy rövid pillanatát egy vidéki és jellemzően száraz környezetben.
Utazás

Kettészakad Magyarország időjárása: mutatjuk, kik élvezhetik a napsütést, és hol csapnak le a zivatarok

MTI
2026. április 17. 07:03

Átmenetileg megnyugszik az időjárás Magyarországon, pénteken az ország nagy részén napos, kellemes tavaszi idő várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar a keleti, északkeleti térségekben.

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön a gomolyfelhőkből már csak elvétve alakulhat ki csapadék, éjszakára pedig az ország nagy részén tovább csökken a felhőzet. Pénteken többórás napsütésre lehet számítani, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg.

Csapadékra főként az ország keleti és északkeleti részén van esély, ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északias szél napközben többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

Az éjszakai órákban 2 és 11 fok közé hűl le a levegő, a legalacsonyabb értékek elsősorban az északkeleti országrészben várhatók. Napközben ugyanakkor már kellemes, 19 és 24 fok közötti maximumokra lehet számítani.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #zivatar #tavasz #zápor #csapadék #széllökés #hungaromet #időjárás-előrejelzés

