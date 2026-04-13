Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 13.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. április 13., hétfő.
Névnap
Ida
Friss hírek
- Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
- Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
- Orbán Viktor elismerte a vereséget
- Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
- Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
- Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
Deviza árfolyam
EUR: 368.14 Ft
CHF: 397.69 Ft
GBP: 422.3 Ft
USD: 315.01 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 9.
A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 25, 30, 38, 40, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 22 db
4-es találat: 918 db
3-as találat: 14909 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41290 Ft
MOL: 4056 Ft
RICHTER: 12800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.14: A napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum általában 4, 10 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható.
2026.04.15: Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő. Főleg az ország nyugati felében alakulhat ki zápor. Az keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.04.12)
A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie
Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport.
Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak
Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
A Pénzcentrum 2026. április 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon.
Elképesztő égi jelenség tart felénk: a tavasz közepén akár távcső nélkül is megpillanthatjuk az égbolton
Az üstökös végig a hajnali égbolton látszik majd, a napközelséghez közeledve egyre alacsonyabbra kerül a horizonton.
A derült ég és a száraz levegő miatt gyors lehűlés jön, ami különösen a kerti növényekre jelenthet veszélyt.
Több mutatóban is európai dobogóra kerültek a magyar régiók az európai ingázási rangsorokban.
Sok magyar számára még mindig az autó jelenti a legkényelmesebb utat a horvát tengerpartra, 2026-ban azonban már könnyen sokkoló lehet a végszámla.
A szabályszegő kamionosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: egyetlen letérés a kijelölt útról súlyos büntetést hozhat.
A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.
Az Egyesült Államok turizmusa rendkívül nehéz időszakot él át, a repülőtéri káosz és a politikai feszültségek is visszafoghatják a turistákat.
Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.
Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.
Brutálisan megdrágulhat a repülés: durva üzemanyaghiány és tömeges járattörlések bénítják majd a reptereket?
Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, ami világszerte súlyos kerozinhiányt okoz.
