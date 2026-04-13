Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 13.)

Pénzcentrum
2026. április 13. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. április 13., hétfő.

Névnap

Ida

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 368.14 Ft
CHF: 397.69 Ft
GBP: 422.3 Ft
USD: 315.01 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 9.
A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 25, 30, 38, 40, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 22 db
4-es találat: 918 db
3-as találat: 14909 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41290 Ft
MOL: 4056 Ft
RICHTER: 12800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.14: A napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum általában 4, 10 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.04.15: Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő. Főleg az ország nyugati felében alakulhat ki zápor. Az keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés



Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.04.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:53
07:45
07:38
06:45
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 13.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
2026. április 12.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
2026. április 12.
Orbán Viktor elismerte a vereséget
2026. április 12.
Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
2026. április 12.
Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 13. hétfő
Ida
16. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
4 napja
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
3
3 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
2 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
1 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 13. 07:53
Most érkezett: ez lehet az Otthon Start sorsa, de hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat a választás után?
Pénzcentrum  |  2026. április 13. 07:38
Az a nem mindegy! Négyéves csúcson a forint a Tisza Párt győzelme után: meddig erősödhet még a magyar pénz?
Agrárszektor  |  2026. április 13. 07:01
Alattomos betegségek támadják a fákat: súlyos árat fizethetünk ezért