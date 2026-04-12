2026. április 14. kedd Tibor
18 °C Budapest
Megtakarítás
Megtakarítás

Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?

Pénzcentrum
2026. április 12. 13:03

Nagy jelentőségű gazdasági esemény volt hetekkel a választás előtt, hogy az eddig jobbára pozitívan teljesítő, jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. Az okokról Nagy Viktort, a Portfolio elemzőjét kérdezte a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja - nézd meg új adásunkat!

Ma este hétkor bezárnak a szavazóhelységek, összeszámolják a szavazatokat, és kiderül - ha ugyan ma lesz ennek értékelhető eredménye - hogy kormányváltás történik-e, vagy ismét a regnáló hatalomnak szavazott bizalmat a választópolgárok többsége. A választás napját azonban több héttel megelőzte egy érdekes eseménysorozat: sok jelentős magyar vállalat tőzsdei részvényei kezdtek komoly ralizásba, és kivátel nélkül mindannyian leírhattak egy komoly esést a papírjaik árában.

A CashTag most Nagy Viktort, a Portfolio vezető elemzőjét kérdezte arról, ami a gazdaságban, közelebbről a tőkepiacokon történt hetekkel a választás előtt. Mi okozhatta, hogy ezek a vállalatok szinte kizárólag a regnáló kormányhoz közelebb álló üzleti körök érdekeltségeibe tartoztak? Vajon tényleg van összefüggés a közvélemény-kutatásoknak a tőzsdei mozgásokra, akár hónapokkal a választás előtt is? És mi köze az egészhez Donald Trump amerikai elnöknek? Nézd meg a Pénzcentrum videoblogjának, a Cashtagnek a legfrissebb adását!

Estek a nagy cégek részvényei - véletlen lenne, hogy épp ezek?

Természetes folyamat, hogy a tőzsde és a politika összefonódik, és különösen a választás előtt szokott ez így lenni – így reagált a kérdésre Nagy Viktor, a Portofolio vezető elemzője. Mint fogalmazott, nagy ralizást lehetett látni a mozgásokban már négy éve is, és természetesen nem okozott meglepetést az sem, pontosan mely papírok produkálták ezeket leginkább.

Az, hogy a választásoknak hatása van a tőzsdékre, az egyértelmű, ezt láthattuk már a korábbi évek tapasztalatai alapján is. Elég, ha csak 2018-ra gondolunk, az egy nagyon markáns dolog volt. Ugye ott arra lehetett számítani, hogy a Fidesz nagy arányban megnyeri a választásokat, és hát már a választásokat megelőzően láttunk egy nagy felívelést, egy nagy rallyt a magyar részvényekben, és aztán eljött a választásnak a napja - ez 2018. április 8-án volt - ahol kétharmadot szerzett a Fidesz, és másnap elég vad mozgásokat láthattunk: a NER-hez köthető részvényekben, Mészáros Lőrinchez köthető papírokban voltak nagyon nagy mozgások. Azt láttuk, hogy az Opusnak, a Konzumnak az árfolyama 15%-ot emelkedett, föl is kellett függeszteni a kereskedést ezekben a részvényekben. De az Appeninnben, a CIG-Panóniában, tehát több részvényben is azt láttuk, hogy nagyon markáns mozgások voltak.

 - mondta Nagy Viktor. Kitért még arra is, hogy nem kizárólag a választások közeledése, hanem természetesen az egyre romló nemzetközi helyzet, közelebbről az iráni háború is befolyásolta a hangulatot – ez pedig kihatott a hazai részvénypiacra is.

Az elmúlt időszakban, a mostani választásokat megelőzően is láthattuk azt, hogy az azt megelőző hetekben azért már markáns mozgások rajzolódtak ki. Nagyon nehéz egyébként szétszálazni a folyamatokat, hiszen a tőzsdék úgy általában is mozgatják a részvényeket, a tőzsdei hangulat meghatározó. Az iráni háború kirobbanását követően nemzetközi szinten is egy hangulatromlást láthattunk, a részvénypiacokon jellemzően esést láttunk, és ez nyilvánvalóan hatással volt a magyar részvényekre, Persze az is igaz, hogy azok a papírok, amelyeknek a NER-es tulajdonosokhoz köthető vállalatok állnak mögöttük, több napon keresztül is masszív nyomás alá kerültek, komoly esést láthattunk a részükről

- fogalmazott a Portfolio vezető elemzője.

Jobb jóslat, jobb részvényár?

Nagy Viktor megerősítette azt a mintázatot, miszerint a jelenlegi kormányhoz, a hozzá közelebb álló üzleti körökhöz köthető tözsdei részvények értéke esett nagyot nemrégiben: elmondta, hogy természetesen ennek van oka, csakhogy nem ez az egyetlen magyarázat.

Elsősorban a NER-hez köthető cégek voltak az esést produkálóak, ahol a tulajdonosi szerkezetből egyértelműen látszik az, hogy kihez kötődnek ezek a cégek. Itt egy 4ig-re, egy Opusra érdemes gondolni, de akár a Waberer's-re, Appeninnre, CIG Pannóniára, a Rába papírjaira értjük mindezt. Ezek mind-mind elég komoly mozgásokban voltak a választást megelőzően. Nem véletlen ez egyébként, hiszen nagyon nehéz volt a befektetőknek is azt beárazni, hogy vajon mi lesz a választásnak a kimenetele.

Nagy Viktor megemlítette azt is, hogy bár valóban akár napokon keresztül estek a részvények árai, de nem sokkal később jött a felpattanás, mint törvényszerűség. Igaz ugyanakkor, hogy ehhez is kellett a nemzetközi segítség.

A közvélemény-kutatások is nagy szórást mutattak, és ezek a nagyon szélsőséges vélemények mozgatták az árfolyamokat a tőzsdén is. Itt megint nehéz egyébként szétszálazni azt, hogy mi történt a nemzetközi piacokon, az mennyiben volt meghatározó és mennyiben volt meghatározó a magyarországi politikai esemény, ami éppen történt. Azt láttuk, hogy érkezett egy a Fidesz szempontjából kedvezőbb előrejelzés a választások kimenetelével kapcsolatban, az hatással volt a cégek vezetőire, például az Opus részéről is nyugtatták a kedélyeket, és közben azt is láttuk, hogy Donald Trump pedig olyan kijelentéseket tett, amiből azt a következtetést lehetett kiolvasni, hogy talán egyre közelebb vagyunk már az iráni háború végéhez - vagyis egy nemzetközi hangulatjavulást is láthattunk. Ezek összességében hozták el azt, hogy a fentebb említett részvényekben is egy felpattanást láthattunk

- mondta erről a Portfolio elemzője.
