Szél és téli eső. Emberek az esőben
Utazás

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

MTI
2026. április 5. 20:27

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul, és visszatérnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, a hét végén pedig megnő a csapadék esélye is - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn az ország déli, délnyugati harmadán és az északkeleti határvidéken felhősebb marad az idő, máshol sok napsütés várható. Kevés helyen előfordulhat zápor. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, délnyugaton azonban inkább csak élénk széllökések lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 22 fok között alakul.

Kedden a felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, és általában derült, napos idő várható, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem valószínű. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékek valószínűek, de a borongós délnyugati tájakon ennél néhány fokkal enyhébb időre, míg a szélvédett északi, északkeleti fagyzugokban akár gyenge fagyra is lehet számítani. A csúcsérték 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést. Csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik, de Kelet-Magyarországon néhány zápor nem kizárt. Az északias szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Pénteken több lehet már a felhő, de általában több órára így is kisüthet a nap. Kissé növekszik az eső, zápor esélye, legkevésbé keleten, északkeleten. Az északias szelet továbbra is élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 5, délután 7 és 14 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szombaton jobbára gomolyfelhős, napos idő valószínű, az ország egyes részein esővel, záporral. Az északi, északkeleti szelet változatlanul élénk, itt-ott erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 7 és 15 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, és eső, zápor is kialakulhat az ország egyes részein. Az északkeleti, keleti szél továbbra is élénk, helyenként erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
2 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
5 napja
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
1 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben