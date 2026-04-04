Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 4.)

Névnap

Izidor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.85 Ft

CHF: 417.38 Ft

GBP: 440.9 Ft

USD: 334.09 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 10, 18, 22, 37



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 16 db

4-es találat: 25 db

3+2 találat: 11 db

3+1 találat: 530 db

2+2 találat: 272 db

3-as találat: 1820 db

1+2 találat: 1507 db

2+1 találat: 7589 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36810 Ft

MOL: 3946 Ft

RICHTER: 12150 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.05: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, csapadék nem lesz. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet. Délutánra 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.04.06: Többnyire napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északon átmenetileg felhősebb időszakok is lehetnek. Elsősorban az ország északi felén fordulhat elő helyenként zápor. Az északnyugatira forduló szél az északi megyékben nagy területen megerősödik, de délen ugyanakkor mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 3 és 10 fok között alakul, a maximum pedig 17 és 22 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az érzékenyek szervezetét. (2026.04.03)

Akciók

