Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 4.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 4.)

2026. április 4. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 4., szombat.

Névnap

Izidor

Deviza árfolyam

EUR: 384.85 Ft
CHF: 417.38 Ft
GBP: 440.9 Ft
USD: 334.09 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 10, 18, 22, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 16 db
4-es találat: 25 db
3+2 találat: 11 db
3+1 találat: 530 db
2+2 találat: 272 db
3-as találat: 1820 db
1+2 találat: 1507 db
2+1 találat: 7589 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36810 Ft
MOL: 3946 Ft
RICHTER: 12150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.05: Napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, csapadék nem lesz. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet. Délutánra 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.04.06: Többnyire napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északon átmenetileg felhősebb időszakok is lehetnek. Elsősorban az ország északi felén fordulhat elő helyenként zápor. Az északnyugatira forduló szél az északi megyékben nagy területen megerősödik, de délen ugyanakkor mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 3 és 10 fok között alakul, a maximum pedig 17 és 22 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az érzékenyek szervezetét. (2026.04.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Bankköltség
A számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, és a számla kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek együttes elnevezése.

