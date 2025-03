Itt a friss bejelentés: olcsóbb lesz a buszjegy Budapesten ezeken a járatokon

Októbertől jelentősen olcsóbb lesz a reptéri busz azoknak, akik rendelkeznek budapesti bérlettel: a 100E járaton 60%-os kedvezményt kapnak, így két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért utazhatnak a repülőtérre. A járat 2026-tól a Nyugati pályaudvarig hosszabbodik, közvetlen kapcsolatot teremtve a belváros és a repülőtér között.

Végleges döntés született a reptéri 100E járat kedvezményes tarifájáról: 2024 októberétől a Budapest-bérlettel, Pest vármegye-bérlettel vagy országbérlettel rendelkezők 60%-os kedvezményt kapnak a járaton. Az új szabályozás értelmében azok, akik bármilyen BKK-bérlettel rendelkeznek, két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért utazhatnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros között, a teljes árú 2500 forintos reptéri jegy helyett.

A módosítás célja, hogy a reptéri buszjárat elérhetőbbé váljon a rendszeresen tömegközlekedéssel utazók számára, miközben fenntartható alternatívát kínál a drágább taxik és reptéri transzferek helyett. Az intézkedést Vitézy Dávid jelentette be, aki egyben azt is elárulta, hogy a 100E járat 2026-tól meghosszabbodik a Nyugati pályaudvarig. Az új útvonal a Bajcsy-Zsilinszky úton halad majd, így a Deák Ferenc tér mellett a Nyugati pályaudvart, a Budára tartó buszokat és a nagykörúti villamost is közvetlenül eléri.

A változtatásokat a Fővárosi Közgyűlés is támogatta, amely további lépéseket vizsgál annak érdekében, hogy a fővárosi közlekedés kényelmesebb és fenntarthatóbb legyen. Az új rendszer különösen azok számára kedvező, akik rendszeresen használják a budapesti közösségi közlekedést, és időnként a reptérre is el kell jutniuk.

Címlapkép: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség